Kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến cậu bé liên tiếp mất mẹ và bà, sống cùng người cậu tật nguyền
GĐXH - Tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống được kết chuyển đến hoàn cảnh của cháu Nguyễn Minh Phúc. Sự hỗ trợ ấy góp phần vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt và giúp cháu có một cái Tết đủ đầy hơn.
Ngày 30/1, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cùng đại diện UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị kết chuyển số tiền bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh cháu Nguyễn Minh Phúc (SN 2021, trú thôn Thế Lộc).
Minh Phúc là nhân vật trong bài viết "Xót xa đứa trẻ liên tiếp mất mẹ và bà, chỉ còn biết dựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn" đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Chưa đầy hai năm, đứa trẻ tội nghiệp này hai lần chịu tang người thân yêu nhất là mẹ và bà ngoại. Giờ đây, cháu phải nương tựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn.
Cháu Phúc ra đời sau khi mẹ cháu, một người thường xuyên động kinh, tâm trí bất ổn bị người không rõ danh tính lợi dụng. Bà ngoại của cháu là bà Mai Thị Hồng (SN 1957) quyết giữ lại sinh linh này vì xem đây là "món quà của trời". Bà ngoại phải lam lũ nơi miền quê nghèo để nuôi cháu nhỏ cùng con gái và người con trai bại não, tay chân dị dạng, tâm trí lúc tỉnh lúc mê.
Tháng 4/2024, bi kịch ập đến khi mẹ của Minh Phúc tử vong do tai nạn giao thông trong một lần lên cơn bệnh. Thế rồi, đầu tháng 11/2025, khi đang dọn dẹp bùn đất sau đợt lũ, bà Hồng bất ngờ ngã quỵ. Người phụ nữ kiên cường ra đi mãi, bỏ lại đứa cháu thơ dại và người con tội nghiệp. Từ ngày bà mất, cậu bé Minh Phúc được người họ hàng xa và xóm làng thay nhau chăm sóc. Nơi quê nghèo, tình xóm làng chan chứa nhưng ai cũng nghèo, khó mà lo chu toàn được cho cậu cháu Minh Phúc.
Được biết, sau khi bài viết về hoàn cảnh của Minh Phúc được đăng tải, nhiều đơn vị, cá nhân đã động viên, giúp đỡ. "Tôi già yếu, gia cảnh cũng khó khăn, bữa đi làm đồng bị ngã chấn thương ở chân đến nay chưa lành nên không giúp được nhiều cho hai cháu. Sau khi có bài báo, nhiều người họ cũng có hỗ trợ đình tiền, sữa cho cháu Phúc. Có một đơn vị ủng hộ 100 triệu để sửa lại căn nhà chống lũ chưa hoàn thiện để hai cháu an toàn hơn khi có bão, lũ về", bà Mai Thị Bớp, người họ hàng của gia đình Minh Phúc cho biết.
Thay mặt người cháu tật nguyền nhận số tiền 12.910.000 đồng, bà Bớp xúc động gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Số tiền này sẽ được sử dụng hợp lý để Minh Phúc cùng người cậu tật nguyền có những bữa ăn no, có một cái Tết đủ đầy hơn.
Ông Nguyễn Văn Nhì, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị ghi nhận và cảm ơn sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống với hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông mong nhiều hoàn cảnh khó khăn khác của địa phương sẽ được hỗ trợ để vượt qua cơn bĩ cực.
