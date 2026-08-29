Vợ chồng U70 bỏ phố về quê xây nhà view biển tận hưởng tuổi già, chưa đầy nửa năm đã hối hận

Câu chuyện tuổi già của vợ chồng bác Trương (67 tuổi, ở Bắc Kinh, Trung Quốc) chia sẻ trên diễn đàn Toutiao đã thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả lớn tuổi, sắp nghỉ hưu, theo Phụ nữ mới.

Bỏ phố về quê chưa đầy 1 năm, vợ chồng U70 lại khăn gói về phố: Đến tuổi già mới hiểu điều này quan trọng

Từng nghĩ tuổi già chỉ cần một căn nhà yên tĩnh, không khí trong lành và cuộc sống chậm rãi, vợ chồng ông Trương quyết định rời Bắc Kinh về quê. Nhưng chỉ hơn 5 tháng sau, hai người lại trở về thành phố vì nhận ra cuộc sống thực tế khác xa kỳ vọng.

Tuổi già và giấc mơ bỏ phố về quê

Sau hơn 40 năm sống và làm việc tại Bắc Kinh, vợ chồng ông Trương, 67 tuổi, cuối cùng quyết định trở về quê sau khi nghỉ hưu.

Ông từng là kỹ sư xây dựng, còn vợ làm nhân viên hành chính tại một tập đoàn lớn. Bắc Kinh là nơi hai người lập nghiệp, nuôi con và gắn bó phần lớn cuộc đời. Tuy nhiên, mong muốn trở về quê tận hưởng những năm tháng tuổi già vẫn luôn hiện hữu.

Sau gần 2 năm cân nhắc, hai vợ chồng dùng tiền tiết kiệm và khoản trợ cấp nghỉ hưu để mua đất, xây nhà. Hai người con cũng ủng hộ bố mẹ một khoản tiền lớn, gần bằng 2/3 chi phí xây dựng.

Căn nhà mới có không gian đẹp, thậm chí nhìn ra biển. Hai người từng tin rằng đây chính là nơi lý tưởng để dưỡng già. Nhưng thực tế chỉ sau vài tháng đã khiến họ thay đổi suy nghĩ.

Vợ chồng ông Trương cũng thất vọng vì cuộc sống ở quê không tiết kiệm được nhiều như kỳ vọng. Ảnh minh họa

Một lần cấp cứu khiến ông Trương lo lắng

Điều khiến ông Trương nhận ra bất tiện lớn nhất khi sống ở quê là vấn đề y tế.

Ông vốn đã chọn nơi ở gần trạm y tế vì nghĩ rằng tuổi già khó tránh khỏi lúc đau ốm. Thế nhưng, khi bất ngờ bị viêm ruột cấp, ông mới hiểu có trạm y tế gần nhà không đồng nghĩa với việc có thể được điều trị đầy đủ.

Do tình trạng nặng, ông phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Quãng đường kéo dài gần 4 tiếng khiến ông phải chịu đựng cơn đau trong thời gian dài.

Nằm trên xe cấp cứu, ông Trương không khỏi nghĩ nếu vẫn ở Bắc Kinh, có lẽ ông đã được đưa tới bệnh viện lớn nhanh hơn rất nhiều. Sau lần đó, ông bắt đầu nhìn cuộc sống tuổi già theo một cách khác.

Ông nhận ra với người lớn tuổi, khoảng cách đến bệnh viện không phải chuyện nhỏ. Trong những tình huống khẩn cấp như đột quỵ hay đau tim, thời gian đôi khi quyết định tất cả.

Chi phí sống ở quê không rẻ như tưởng tượng

Vợ chồng ông Trương cũng thất vọng vì cuộc sống ở quê không tiết kiệm được nhiều như kỳ vọng. Nơi họ ở cách thành phố khoảng 4 giờ lái xe. Vì vậy, nhiều mặt hàng thiết yếu như thịt, rau củ, trái cây, dầu gội, nước giặt... có giá khá cao.

Thậm chí, một số loại thực phẩm chỉ rẻ hơn Bắc Kinh một chút nhưng chất lượng lại không ổn định. Hải sản là mặt hàng có giá dễ chịu hơn, song hai người đã có tuổi nên cũng không thể ăn thường xuyên.

Điều này khiến ông Trương nhận ra rằng về quê không đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt chắc chắn giảm mạnh. Nếu lựa chọn nơi quá xa trung tâm, chi phí vận chuyển, đi lại và mua sắm có thể khiến khoản tiết kiệm được không đáng kể.

Tuổi già vẫn cần kết nối với con cháu

Một vấn đề khác khiến hai vợ chồng khó thích nghi là Internet. Trước khi về quê, họ không sống cùng các con cháu. Vì thế, gọi video mỗi ngày đã trở thành cách để ông bà nhìn thấy và trò chuyện với các cháu.

Thế nhưng khi chuyển về quê, mạng điện thoại và Wi-Fi thường xuyên chập chờn. Hai người đã đăng ký thêm 5G nhưng tình hình cũng không cải thiện đáng kể.

Với người trẻ, mạng yếu có thể chỉ là một sự bất tiện. Nhưng với những người đang bước vào tuổi già, khi con cháu sống xa, việc có thể gọi điện, nhìn thấy nhau và trò chuyện mỗi ngày lại mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Hơn 5 tháng sau, hai ông bà quay lại thành phố

Cuối cùng, sau hơn 5 tháng sống ở quê, vợ chồng ông Trương quyết định trở lại Bắc Kinh. May mắn là họ chưa bán căn nhà ở thành phố mà chỉ cho thuê. Căn nhà ở quê cũng được giữ lại để thỉnh thoảng hai người trở về nghỉ ngơi.

Ông Trương cho biết hai vợ chồng dự định mỗi tháng sẽ về quê một lần, thậm chí có thể đi cùng con cháu để tận hưởng không gian yên bình mà không phải từ bỏ những tiện ích cần thiết.

Sau trải nghiệm này, ông mới hiểu rằng bản thân đã quá quen với sự thuận tiện của thành phố.

Không khí trong lành và cuộc sống chậm rãi ở quê quả thực rất hấp dẫn. Nhưng với người lớn tuổi, một nơi phù hợp để sống trong tuổi già còn cần bệnh viện đủ gần, giao thông thuận tiện, hàng hóa dễ tiếp cận, Internet ổn định và quan trọng nhất là không quá xa con cháu.

Bỏ phố về quê không phải cứ yên tĩnh là tốt

Câu chuyện của vợ chồng ông Trương cho thấy quyết định rời thành phố để dưỡng già cần được cân nhắc kỹ.

Khi còn trẻ, hầu hết chúng ta đều muốn ở lại thành phố. Ở đó có công việc, cơ hội, và một nhịp sống khiến ta tin rằng mình đang tiến về phía trước. Nhưng đến một thời điểm nào đó, khi áp lực công việc đã đủ, khi con cái đã lớn, nhiều người lại bắt đầu nghĩ khác: "Hay là về quê sống cho yên?"

Một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn trồng rau, sáng pha trà, chiều dạo quanh xóm – hình ảnh ấy xuất hiện rất nhiều trong phim ảnh và mạng xã hội, đủ để khiến không ít người tin rằng đó là "đích đến lý tưởng" của tuổi già, theo Thanh niên Việt.

Tuy nhiên, đến khi đau ốm phải mất nhiều giờ mới đến bệnh viện, mua hàng thiết yếu khó khăn hoặc không thể thường xuyên liên lạc với người thân, cuộc sống tuổi già chưa chắc đã thoải mái.

Vì vậy, trước khi bỏ phố về quê, người lớn tuổi nên tính đến cả những nhu cầu thiết thực như y tế, giao thông, mua sắm, hạ tầng và khoảng cách với gia đình.

Tuổi già đáng mơ ước không nhất thiết phải ở nơi đẹp nhất hay yên tĩnh nhất, mà là nơi chúng ta cảm thấy an toàn, thuận tiện và vẫn có thể sống chủ động, bình yên.