Giờ sinh Âm lịch của người sống hiền lành, cả đời ít làm mất lòng ai

Trong tử vi học, giờ sinh Âm lịch không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh mà còn tiết lộ phần nào tính cách, nhân duyên và cách con người đối diện với cuộc sống. Có những người từ khi sinh ra đã mang tấm lòng thiện lương, đi đến đâu cũng gặp người tốt, được quý nhân nâng đỡ, cuộc đời ít sóng gió, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Dưới đây là ba khung giờ Âm lịch của người hiền lành, phúc đức vượng, dễ gặp may mắn cả đời.

Người sinh giờ Mão Âm lịch (5h-7h): Sống nhân hậu, không thích tranh giành

Sự tử tế và chân thành giúp người sinh giờ Mão Âm lịch tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào giờ Mão Âm lịch thường có tính cách trầm ổn, điềm đạm và không thích phô trương. Họ ít nói nhưng luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, đặc biệt không muốn thành công bằng cách gây tổn thương hay làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác.

Với những người này, cuộc sống không phải cuộc đua hơn thua. Họ tin rằng mỗi người đều có con đường riêng và chỉ cần kiên trì hoàn thiện bản thân là đủ. Bởi vậy, dù đứng trước những cơ hội hấp dẫn, họ cũng không dễ dàng đánh đổi nguyên tắc sống để giành lợi ích cho mình.

Sự tử tế và chân thành giúp người sinh giờ Mão Âm lịch tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Từ gia đình, bạn bè đến đồng nghiệp, họ thường nhận được sự tin tưởng bởi cách cư xử trước sau như một.

Càng trưởng thành, những mối quan hệ ấy càng trở thành lợi thế quý giá. Khi gặp khó khăn, họ thường có người sẵn lòng chỉ dẫn, hỗ trợ hoặc trao cho cơ hội mới. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp và tài chính được kỳ vọng ngày càng khởi sắc.

Người sinh giờ Mùi Âm lịch (13h-15h): Công bằng, khéo léo

Chính sự chân thành và khả năng kết nối ấy giúp người sinh giờ Mùi Âm lịch có nhiều cơ hội gặp quý nhân. Ảnh minh họa



Người sinh giờ Mùi Âm lịch thường được miêu tả là những người có tính cách ôn hòa, coi trọng sự công bằng và không thích gây mâu thuẫn. Họ biết cách giữ chừng mực trong lời nói, hành động nên ít khi khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Ngay từ khi còn trẻ, họ đã thể hiện sự thân thiện và tinh thần biết nghĩ cho tập thể. Khi trưởng thành, những ưu điểm này càng giúp họ dễ dàng hòa nhập với môi trường mới, xây dựng các mối quan hệ xã hội rộng mở.

Không chỉ sống tình cảm, người có giờ sinh này còn được đánh giá là khá đa tài, nhanh nhạy và có tinh thần lạc quan. Họ thường mang đến bầu không khí vui vẻ cho những người xung quanh, nhờ đó đi đến đâu cũng dễ nhận được thiện cảm.

Theo tử vi, chính sự chân thành và khả năng kết nối ấy giúp họ có nhiều cơ hội gặp quý nhân. Đặc biệt, trong những thời điểm công việc xuất hiện trở ngại, họ thường nhận được lời khuyên hoặc sự hỗ trợ đúng lúc.

Về lâu dài, người sinh giờ Mùi Âm lịch được dự đoán có đường công danh tương đối thuận lợi. Nếu biết phát huy năng lực và duy trì thái độ sống tích cực, họ có thể từng bước xây dựng sự nghiệp ổn định, cuộc sống ngày càng đủ đầy.

Người sinh giờ Tý Âm lịch (23h-1h): Thông minh, tốt bụng, càng nỗ lực càng gặp may

Theo tử vi, người sinh giờ Tý Âm lịch thường có duyên gặp quý nhân. Ảnh minh họa

Giờ Tý – giao điểm giữa đêm muộn và rạng sáng, là lúc âm dương giao hòa, vũ trụ im ắng nhưng cũng dồi dào năng lượng tái tạo. Người sinh vào giờ này thường có nội lực mạnh mẽ, ít nói nhưng quan sát tinh tế, sống sâu và đầy bản lĩnh, theo Thanh niên Việt.

Họ giống như ngọn đèn nhỏ trong đêm tối, không rực rỡ, nhưng đủ soi sáng cả căn phòng. Họ kiên định, độc lập, không bị xô đẩy bởi dư luận hay ngoại cảnh.

Họ không chỉ sống hiền lành, hòa đồng mà còn biết chủ động tìm kiếm hướng đi phù hợp để cải thiện công việc và cuộc sống.

Điểm nổi bật ở những người này là sự kiên định. Một khi đã xác định mục tiêu, họ thường tập trung theo đuổi đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một vài trở ngại trước mắt.

Bên cạnh đó, họ cũng biết lắng nghe và trân trọng sự giúp đỡ của người khác. Chính thái độ sống chân thành, không ngừng học hỏi giúp họ xây dựng được những mối quan hệ có giá trị.

Theo tử vi, người sinh giờ Tý Âm lịch thường có duyên gặp quý nhân. Đó có thể là người đi trước giàu kinh nghiệm, đồng nghiệp tốt bụng hoặc một người tình cờ xuất hiện và mang đến cơ hội thay đổi cuộc đời.

Trong tương lai, nếu tiếp tục giữ vững sự tử tế, phát huy năng lực và không ngừng nỗ lực, họ có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Thành quả nhận được không chỉ đến từ may mắn mà còn là kết quả của quá trình bền bỉ tích lũy.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.