Người xưa dặn: 5 thứ để ở ban công dễ khiến tài lộc thất thoát
GĐXH - Theo phong thủy, ban công là nơi đón ánh sáng và luồng khí vào nhà. Vì vậy, gia chủ nên tránh đặt những đồ vật dưới đây để giữ vận khí cho gia đình.
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