Người xưa dặn: 5 thứ để ở ban công dễ khiến tài lộc thất thoát

1 ngày trước

GĐXH - Khi ngôi nhà của bạn không sạch sẽ trong thời gian dài, nó sẽ trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn, virus và nấm mốc. Muốn ngôi nhà của mình đảm bảo vệ sinh, bạn cần từ bỏ một số thói quen xấu khiến nhà của bạn trở nên bẩn hơn.