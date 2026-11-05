Người xưa dặn: 5 thứ để ở ban công dễ khiến tài lộc thất thoát

Thứ năm, 14:01 05/11/2026 | Không gian sống
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GĐXH - Theo phong thủy, ban công là nơi đón ánh sáng và luồng khí vào nhà. Vì vậy, gia chủ nên tránh đặt những đồ vật dưới đây để giữ vận khí cho gia đình.

Người xưa dặn: 5 thứ để ở ban công dễ khiến tài lộc thất thoát - Ảnh 1.

Người xưa dặn: 5 thứ để ở ban công dễ khiến tài lộc thất thoát - Ảnh 1.Loại cây mùa thu nên trồng ở ban công vừa giúp thư giãn lại mang đến may mắn, bình an

GĐXH - Một góc ban công ngập tràn sắc hoa hay xanh mát cây không chỉ giúp căn nhà thêm phần sống động mà còn là chốn thư giãn tuyệt vời. Tuy nhiên, thời tiết mùa thu với đặc trưng độ ẩm thay đổi, đòi hỏi phải chọn lựa những loại cây trồng phù hợp.

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