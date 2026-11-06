Tin sáng 7/11: Miền Bắc bước vào đợt rét; Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải việc học tạm sau vụ cháy trường THCS Kim Liên

Miền Bắc sắp giảm nhiệt xuống dưới 13 độ

Theo SK&ĐS, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Miền Bắc có mưa, trời chuyển lạnh từ đêm 8/11. Ảnh TL

Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tăng cường phòng, chống gian lận thi cử

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 37/CT-TTg về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong GD-ĐT. Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 3209/QĐ-BGDĐT ngày 5/11/2026, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT tại Chỉ thị số 37/CT-TTg, xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, sản phẩm và thời hạn hoàn thành. Đồng thời, chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa; thực hiện nhất quán phương châm "học thật, thi thật, đánh giá thật".

Kế hoạch 3209 xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và ý thức liêm chính. Bộ GD&ĐT đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị đến toàn ngành; giáo dục đạo đức nghề nghiệp, văn hóa liêm chính cho nhà giáo, cán bộ quản lý; giáo dục ý thức trung thực cho người học. Các hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm pháp lý được phổ biến vào đầu năm học, trước các kỳ kiểm tra, thi, bảo vệ luận văn, luận án.

Rà soát, hoàn thiện quy chế thi, quy định kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa ở tất cả cấp học, trình độ đào tạo; bổ sung nhận diện phương thức gian lận mới, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ cao để gian lận; quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm, quy trình kiểm soát, cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết và trách nhiệm giải trình.

Giờ học tại Trường THPT Hoàng Công Chất (Điện Biên). Ảnh: GD&TĐ

Cháy trường khiến nam sinh lớp 6 tử vong, Sở Giáo dục Hà Nội lí giải việc học tạm

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội xác nhận, vụ cháy Trường THCS Kim Liên khiến 1 học sinh tử vong. Cơ quan chức năng rà soát, không có cháu nào bị thương.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội chia sẻ thêm, sau vụ cháy, nhiều em học sinh mất hết sách vở. Để các em có sách vở quay lại học tập, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị cung ứng sách giáo khoa hỗ trợ toàn bộ sách, vở cho học sinh. Phường Kim Liên sẽ rà soát, lập danh sách học sinh bị thiệt hại để tiếp nhận và triển khai hỗ trợ.

Theo ông Toản, thực hiện chỉ đạo của thành phố, chiều 5/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tất cả xã, phường rà soát điều kiện đảm bảo an toàn trường học, trong đó yêu cầu "tuyệt đối không dạy học tại điều kiện chưa đảm bảo an toàn" và báo cáo tình hình trước ngày 15/11.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND phường có trách nhiệm kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy. Việc xây dựng trường lớp hiện nay cũng thuộc thẩm quyền của các phường, xã.

Khói cuồn cuộn bốc lên từ các dãy phòng học tạm.

Lập dự án 'ma', Phó Tổng giám đốc cùng thuộc cấp chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Theo VTCNews, ngày 6/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản “ma”.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án không có thật, lấy tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 430 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng). (Ảnh: C.A)

Hà Nội: Công an xác minh clip tài xế xe ôm nghi sàm sỡ phụ nữ lớn tuổi trên đường Giải Phóng

Ngày 6/11, trên nhiều hội nhóm và diễn đàn mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video clip ghi lại hình ảnh phản cảm, nghi vấn sàm sỡ phụ nữ xảy ra tại khu vực đường Giải Phóng (phường Kim Liên, TP Hà Nội) thu hút sự chú ý và phẫn nộ lớn từ dư luận.

Theo thông tin từ người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào chiều ngày 5/11 tại điểm dừng chờ xe buýt nằm sát cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai (mặt đường Giải Phóng). Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, một người đàn ông (được cho là tài xế xe ôm hoạt động quanh khu vực này) đã có những hành vi đụng chạm, nghi vấn sàm sỡ, quấy rối một người phụ nữ lớn tuổi.

Người đàn ông nghi là tài xế xe ôm có hành vi quấy rối, sàm sỡ một phụ nữ lớn tuổi trên đường Giải Phóng. Ảnh cắt từ video

Đáng bức xúc hơn, vào thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh có một số tài xế xe ôm khác đang đứng chờ khách nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng hay có động thái can ngăn hành vi này.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ Công an phường Kim Liên xác nhận đơn vị đã nắm bắt được thông tin phản ánh từ mạng xã hội. Hiện tại, lực lượng Công an phường đang tiến hành rà soát, xác minh để làm rõ vụ việc.



