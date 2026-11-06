Theo chân du khách khám phá ngày hội trà Shan Tuyết giữa đại ngàn Thái Nguyên

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Sáng 6/11, xã Đồng Phúc tổ chức khai mạc chương trình “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây”, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách từ các xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên tham dự.

Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá giá trị đặc sắc của vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc - vùng trà thứ 5 trong "Ngũ đại danh trà" của Thái Nguyên; đồng thời giới thiệu văn hóa trà truyền thống, các sản phẩm OCOP và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên ghi nhận những nỗ lực của xã Đồng Phúc trong gìn giữ, phát triển vùng chè Shan Tuyết, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Đồng thời, ông bày tỏ tin tưởng tiềm năng của chè Shan Tuyết Bằng Phúc sẽ tiếp tục được phát huy, đưa thương hiệu trà đặc sản này lan tỏa rộng rãi hơn.

Theo thông tin từ UBND xã Đồng Phúc, đến với chương trình, người dân và du khách có cơ hội tham quan, trải nghiệm vùng chè Shan Tuyết, tìm hiểu quy trình thu hái, sao chè thủ công cùng nghệ nhân, thưởng trà và khám phá các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, hoạt động “Đồng Phúc - Chạm mùa vàng” đưa du khách đến với mùa thu hoạch lúa trên những thửa ruộng bậc thang, kết nối các điểm đến như động Thăm Thinh, động Hua Mạ, thác Tát Mạ và không gian hồ Ba Bể. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân tộc, hát Then, đàn Tính, múa bát và trình diễn nghệ thuật pha trà Shan Tuyết cũng góp phần tạo nên không gian văn hóa, du lịch giàu bản sắc.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chương trình:





Theo ghi nhận của phóng viên, tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mở màn chương trình “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây” tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Đông đảo đại biểu tham dự lễ khai mạc chương trình dù thời tiết có mưa.

Người dân và du khách tập trung theo dõi các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Tại buổi lễ, đại biểu, khách mời trải nghiệm thưởng trà, cảm nhận hương vị đặc trưng của chè Shan Tuyết.

Các đại biểu và du khách quốc tế hào hứng nâng chén thưởng thức hương vị đặc sản chè Shan Tuyết ngay tại lễ hội.

Các sản phẩm chè Shan Tuyết Bằng Phúc được giới thiệu, trưng bày tại chương trình, góp phần quảng bá thương hiệu trà đặc sản của địa phương.

Người dân và du khách tấp nập ghé thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương này.

Những sản phẩm thổ cẩm truyền thống với nhiều màu sắc được giới thiệu tại không gian trưng bày, quảng bá văn hóa nơi đây.

Không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm bí, miến dong và nhiều sản phẩm khác với sự phục vụ chuyên nghiệp của các thiếu nữ trong trang phục truyền thống thanh lịch.

Theo ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc, đến với chương trình, người dân và du khách có cơ hội tham quan, trải nghiệm vùng chè Shan Tuyết, tìm hiểu quy trình thu hái, sao chè thủ công cùng nghệ nhân, thưởng trà và khám phá các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, hoạt động “Đồng Phúc - Chạm mùa vàng” đưa du khách đến với mùa thu hoạch lúa trên những thửa ruộng bậc thang, kết nối các điểm đến như động Thăm Thinh, động Hua Mạ, thác Tát Mạ và không gian hồ Ba Bể. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân tộc, hát Then, đàn Tính, múa bát và trình diễn nghệ thuật pha trà Shan Tuyết cũng góp phần tạo nên không gian văn hóa, du lịch giàu bản sắc.

Video khám phá ngày hội trà Shan Tuyết giữa đại ngàn Thái Nguyên: