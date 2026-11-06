Theo chân du khách khám phá ngày hội trà Shan Tuyết giữa đại ngàn Thái Nguyên
GĐXH - Hương trà Shan Tuyết Bằng Phúc, sắc vàng ruộng bậc thang cùng những điệu múa, lời Then và tiếng đàn Tính đã tạo nên sức hút riêng cho ngày hội “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây”, diễn ra tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.
Sáng 6/11, xã Đồng Phúc tổ chức khai mạc chương trình “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây”, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách từ các xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên tham dự.
Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá giá trị đặc sắc của vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc - vùng trà thứ 5 trong "Ngũ đại danh trà" của Thái Nguyên; đồng thời giới thiệu văn hóa trà truyền thống, các sản phẩm OCOP và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên ghi nhận những nỗ lực của xã Đồng Phúc trong gìn giữ, phát triển vùng chè Shan Tuyết, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Đồng thời, ông bày tỏ tin tưởng tiềm năng của chè Shan Tuyết Bằng Phúc sẽ tiếp tục được phát huy, đưa thương hiệu trà đặc sản này lan tỏa rộng rãi hơn.
Theo thông tin từ UBND xã Đồng Phúc, đến với chương trình, người dân và du khách có cơ hội tham quan, trải nghiệm vùng chè Shan Tuyết, tìm hiểu quy trình thu hái, sao chè thủ công cùng nghệ nhân, thưởng trà và khám phá các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.
Bên cạnh đó, hoạt động “Đồng Phúc - Chạm mùa vàng” đưa du khách đến với mùa thu hoạch lúa trên những thửa ruộng bậc thang, kết nối các điểm đến như động Thăm Thinh, động Hua Mạ, thác Tát Mạ và không gian hồ Ba Bể. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân tộc, hát Then, đàn Tính, múa bát và trình diễn nghệ thuật pha trà Shan Tuyết cũng góp phần tạo nên không gian văn hóa, du lịch giàu bản sắc.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chương trình:
Video khám phá ngày hội trà Shan Tuyết giữa đại ngàn Thái Nguyên:
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11 - 31/10/2026Đời sống -
GĐXH - Phòng CSGT Công an Ninh Bình công bố danh sách 449 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 11 - 31/10/2026.
Hà Nội: Công an xác minh clip tài xế xe ôm nghi sàm sỡ phụ nữ lớn tuổi trên đường Giải PhóngĐời sống -
GĐXH - Một người đàn ông nghi là tài xế xe ôm có hành vi quấy rối, sàm sỡ một phụ nữ lớn tuổi ngay trên đường Giải Phóng (TP Hà Nội) đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.
5 con giáp có vận tài lộc sáng nhất 2 năm tới, thu nhập và tài sản tích lũy đều tăngĐời sống -
GĐXH - Theo tử vi, trong 2 năm tới, 5 con giáp dưới đây được dự báo có khả năng cải thiện thu nhập, mở rộng nguồn tài chính và từng bước xây dựng cuộc sống đủ đầy.
Tháng sinh Âm lịch của người có đường công danh sáng rực rỡĐời sống -
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 tháng Âm lịch này thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, tinh thần cầu tiến, từng bước tạo dựng sự nghiệp và gặt hái thành quả đáng mong đợi.
Thay đổi mới về lệ phí cấp hộ chiếu, giấy phép xuất cảnh, người dân cần lưu ýĐời sống -
GĐXH - Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem "AB" có sự thay đổi theo Thông tư số 28/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Hà Nội: Phát hiện 1 người tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim LiênĐời sống -
GĐXH - Công an TP Hà Nội, vụ hỏa hoạn bùng phát trưa 5/11 tại Trường THCS Kim Liên đã ghi nhận 1 người tử vong. Hơn 60 cán bộ chiến sĩ, bao gồm cả lực lượng phòng hóa, đã được huy động để sơ tán khẩn cấp học sinh và dập tắt ngọn lửa.
Tất cả những ai thường xem livestream, chơi game “đi chùa online” cần chú ý thông báo quan trọng từ cơ quan công anĐời sống -
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên phát cảnh báo, người dân cần cảnh giác không bị mất tài sản với hoạt động tặng quà trên livestream, trò chơi trực tuyến với nội dung “đi chùa online”, “phóng sinh online”.
Hà Nội: Cháy lớn dãy phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên, cột khói bốc cao hàng chục métĐời sống -
GĐXH - Trưa ngày 5/11, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã điều động 7 xe cứu hỏa đến hiện trường khống chế ngọn lửa.
Qua tuổi 40 mới thấy vận may: 5 con giáp tài lộc nở rộ, tiền bạc sinh sôi không ngừngĐời sống -
GĐXH - Có những con giáp càng trưởng thành càng tích lũy được kinh nghiệm, biết nắm bắt cơ hội và có khả năng tạo dựng tài sản đáng kể sau tuổi 40.
Ngày sinh Âm lịch của người vượng phúc, càng về trung niên càng phát đạtĐời sống -
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 ngày Âm lịch này thường sở hữu nhiều phẩm chất nổi bật, biết nỗ lực vươn lên và có khả năng nắm bắt cơ hội.