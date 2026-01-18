Giờ sinh quyết định phúc phần: 3 khung giờ 'vàng' mang vận mệnh an nhàn, giàu sang cho phái đẹp

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo quan niệm tử vi phương Đông, thời khắc chào đời không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một kiếp người mà còn phần nào hé lộ phúc khí và vận mệnh trong suốt cuộc đời. Phụ nữ sinh vào những khung giờ dưới đây thường mang số mệnh nhiều phúc đức, đi đâu cũng gặp người giúp đỡ, cuộc sống càng về sau càng đủ đầy, sung túc.

Phụ nữ sinh vào khung giờ Sửu (từ 1 giờ đến 3 giờ sáng)

Theo tử vi, phụ nữ sinh giờ Sửu mang mệnh "hiền lương sinh phú quý". Ảnh minh họa

Những người phụ nữ sinh vào giờ Sửu thường được trời phú cho tấm lòng nhân hậu và bản tính hiền lành.

Họ không quen dựa dẫm hay trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác mà luôn chủ động, bền bỉ và sẵn sàng xông pha trước khó khăn.

Chính sự thiện lương và tinh thần tự lực ấy khiến họ dễ nhận được sự yêu mến, tin tưởng từ những người xung quanh.

Theo tử vi, phụ nữ sinh giờ Sửu mang mệnh "hiền lương sinh phú quý". Càng sống tử tế, họ càng tích lũy được nhiều phúc đức.

Dù cuộc đời có lúc thăng trầm, họ hiếm khi rơi vào cảnh bế tắc bởi luôn có quý nhân âm thầm xuất hiện đúng lúc để nâng đỡ, chỉ đường.

Bước vào giai đoạn trung vận và hậu vận, cuộc sống của họ ngày càng ổn định và viên mãn. Không chỉ có sự nghiệp vững vàng, tài chính đủ đầy mà hôn nhân cũng êm ấm, hạnh phúc.

Đây là mẫu phụ nữ càng về sau càng an nhàn, được hưởng trái ngọt từ những điều tốt đẹp mình đã gieo trong quá khứ.

Phụ nữ sinh vào khung giờ Dần (từ 3 giờ đến 5 giờ sáng)

Phụ nữ sinh vào giờ Dần thường gặp quý nhân trong những giai đoạn then chốt, giúp mọi khó khăn đều được hóa giải nhẹ nhàng. Ảnh minh họa

Phụ nữ sinh vào giờ Dần thường có nền tảng gia đình tốt hoặc được giáo dục trong môi trường nề nếp, chuẩn mực.

Họ sở hữu trí tuệ sắc sảo, tầm nhìn xa và khả năng thích nghi cao. Ngay từ nhỏ, cuộc sống của họ ít khi thiếu thốn, nhưng điều đáng quý là họ không vì vậy mà trở nên ỷ lại.

Ngược lại, những người sinh giờ Dần luôn ý thức rõ về giá trị bản thân và không ngừng nỗ lực để khẳng định vị trí của mình.

Họ sống nghĩa tình, biết yêu thương người yếu thế, sẵn sàng giúp đỡ người khác và không khoan nhượng với điều xấu.

Chính cách sống ngay thẳng này giúp họ tích lũy nhiều phúc khí theo năm tháng.

Tử vi cho rằng từ trung vận trở đi, vận trình của phụ nữ sinh giờ Dần càng thêm khởi sắc. Cuộc sống ít lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, công việc thuận lợi, tài chính ổn định.

Đặc biệt, họ thường gặp quý nhân trong những giai đoạn then chốt, giúp mọi khó khăn đều được hóa giải nhẹ nhàng.

Với những người đã lập gia đình, hậu vận gần như không còn điều gì phải bận tâm. Họ chỉ việc tận hưởng thành quả, sống an nhàn, hạnh phúc bên người thân và gia đình viên mãn.

Phụ nữ sinh vào khung giờ Mùi (từ 13 giờ đến 15 giờ chiều)

Phụ nữ sinh giờ Mùi hiếm khi phải đối mặt với biến cố quá lớn, cuộc sống hậu vận sung túc, hôn nhân viên mãn, tinh thần an yên và đủ đầy cả vật chất lẫn cảm xúc. Ảnh minh họa

Những người phụ nữ sinh vào giờ Mùi thường mang trong mình ý chí mạnh mẽ và tinh thần kiên định hiếm có.

Họ không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn có tư duy quản lý tài chính thông minh, biết cách vun vén cho gia đình và xây dựng cuộc sống ổn định lâu dài.

Trong công việc lẫn cuộc sống, họ luôn đề cao trách nhiệm, sống có nguyên tắc và rất coi trọng gia đình.

Phụ nữ sinh giờ Mùi sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ hạnh phúc chung, nhờ đó gia đạo thường yên ấm, hòa thuận và ngày càng thịnh vượng.

Theo tử vi học, từ trung vận trở đi, vận trình của họ bước vào giai đoạn thăng hoa rõ rệt.

Mọi khó khăn dần được tháo gỡ, công danh tài lộc khởi sắc, quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp con đường phía trước thêm hanh thông, rộng mở.

Càng lớn tuổi, phụ nữ sinh giờ Mùi càng tích lũy được nhiều của cải và kinh nghiệm sống.

Họ hiếm khi phải đối mặt với biến cố quá lớn, cuộc sống hậu vận sung túc, hôn nhân viên mãn, tinh thần an yên và đủ đầy cả vật chất lẫn cảm xúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.