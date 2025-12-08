Giữa ồn ào về dự án 'Nuôi Em', ông Hoàng Hoa Trung lên tiếng

Ngày 8/12, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Hoa Trung (35 tuổi) - người sáng lập dự án xác nhận đã nắm được các phản ánh từ dư luận.

Về nghi vấn "một mã số trẻ em (mã NE) có 2 người cùng nhận nuôi", ông Trung lý giải đây là trường hợp lệch pha về thời gian đóng góp.

Cụ thể, có trường hợp người nuôi cũ đóng tiền cho năm trước nhưng dừng đóng đột ngột (không đủ 9 tháng). Khi đó, người mới đóng cho năm học tiếp theo sẽ đóng bù cho số tiền thiếu của năm học trước. Hai khoản tiền này không trùng vào một thời điểm sử dụng.

Đối với trường hợp một mã NE nhưng thông tin học sinh bị thay đổi, ông Trung cho biết nguyên nhân do học sinh cũ đã đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Nhà nước.

Khi đó, mã số sẽ được chuyển sang cho một học sinh khác cần hỗ trợ hơn.

Ông thừa nhận có "độ trễ" trong việc thông báo thay đổi nhân sự cho người nuôi, do dữ liệu từ các điểm trường thường gửi về muộn (khoảng tháng 9, 10 hằng năm).

"Tôi không đổ lỗi cho người dùng không đọc thông báo. Những phần thông tin gây hiểu lầm là lỗi vận hành mà chúng tôi cần cải thiện", ông Trung nói.

Về vấn đề tài khoản ngân hàng cá nhân dùng để tiếp nhận ủng hộ đang bị "đóng băng", ông Trung xác nhận tình trạng này dự kiến kéo dài khoảng 2 tuần.

Ông khẳng định việc khóa tài khoản không ảnh hưởng đến bữa ăn hiện tại của học sinh do kinh phí đã được chuyển theo giai đoạn.

Giải thích về mô hình tài chính, nhà sáng lập cho biết "Nuôi Em" hoạt động dưới hình thức nhóm tình nguyện, sử dụng tài khoản cá nhân nên không có bộ phận kế toán, kiểm toán độc lập.

Ông Trung cho hay chi phí vận hành bộ máy khoảng hơn 1 tỷ đồng/năm được lấy từ nguồn tiết kiệm riêng (theo mô hình tổ chức nước ngoài), không trích xuất từ tiền đóng góp của mạnh thường quân.

"Nếu có phát sinh sai sót trong vận hành, chúng tôi sẵn sàng nhận lỗi và công khai để cộng đồng kiểm chứng. Lý do dự án không công khai toàn bộ danh sách là để bảo mật hình ảnh và thông tin trẻ em", ông Trung nhấn mạnh.

Dự án "Nuôi Em" vận hành từ năm 2014, mục tiêu niên khóa 2025-2026 hỗ trợ 120.000 học sinh vùng cao.

Mức đóng góp hiện tại là 1,45 triệu đồng/năm/học sinh (gồm 1,35 triệu đồng tiền ăn và 100.000 đồng cơ sở vật chất).