Giúp học sinh lớp 12 xây dựng lộ trình học hiệu quả

Trường THPT Lê Chân tổ chức Sinh hoạt chuyên môn Nâng cao chất lượng ôn thi Tốt nghiệp THPT 2025.

Ứng dụng công nghệ để xây dựng lộ trình học tập

Từ những kinh nghiệm đã tích luỹ được trong năm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT bằng Chương trình GDPT 2018, năm học 2025-2026, các trường đã chủ động làm việc với một số đơn vị nền tảng giáo dục số để tập huấn chuyên môn. Từ đó, giáo viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia để xây dựng lộ trình học cho học sinh cuối cấp sao cho hiệu quả và đạt được kết quả cao trong các kỳ thi đặc biệt là xét tuyển đại học, cao đẳng.

Theo chia sẻ của thầy Trần Đặng Hạnh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến (Gia Lai) cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, vươn lên xếp thứ 6 toàn tỉnh. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả trong giảng dạy lẫn ôn tập, cho thấy nhà trường đã có những bước đi vững chắc trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, không chỉ hướng mục tiêu đạt 100% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp, chúng tôi hướng đến nâng cao chất lượng, định hướng học sinh đạt điểm cao để cơ hội tăng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học top đầu.

Trường THPT Nguyễn Khuyến tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Vì vậy, chúng tôi đã tăng cường tham gia các lớp tập huấn để có cơ hội được cọ sát với các đồng nghiệp, chuyên gia có kinh nghiệm trong giảng dạy và ôn luyện cho học sinh để xây dựng lộ trình dạy hiệu quả. Đồng thời, các chuyên gia cũng sẽ cố vấn cho chúng tôi chiến lược về xây dựng đề thi sát với năng lực cũng như định hướng mà Bộ GD&ĐT đưa ra.

Đồng quan điểm đó, cô Nguyễn Thị Phương, Trường THPT Nguyễn Khuyến (Gia Lai) chia sẻ: “Hiện nay, trường chúng tôi đang khai thác ngân hàng câu hỏi do nền tảng số OLM xây dựng.

Với nguồn học liệu đa dạng, được phân loại rõ ràng theo từng chuyên đề, tôi có thể dễ dàng thiết kế đề kiểm tra, chọn lọc dạng bài phù hợp với từng giai đoạn ôn tập. Nhờ vậy, việc giảng dạy và ôn thi trở nên hiệu quả, có trọng tâm hơn”.

Cô Phương cũng chia sẻ thêm, trong quá trình giảng dạy, các chuyên gia ở nền tảng số OLM sẽ hỗ trợ, giải đáp cho chúng tôi những khó khăn, vướng mắc ở những chuyên đề khó.

Bên cạnh đó, hệ thống của OLM còn có đề thi thử có thể hỗ trợ thí sinh học hết phần nào làm bài kiểm tra đánh giá phần đó, để xem năng lực của học sinh đến đâu.

Học sinh cũng được hưởng lợi khi tiếp cận kho bài tập phong phú, câu hỏi bám sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT; kết hợp cả lý thuyết và bài tập thực hành, có độ phân hóa để phù hợp nhiều đối tượng học sinh.

“Điều này giúp các em rèn luyện kỹ năng, củng cố kiến thức một cách hệ thống, đồng thời tự tin hơn khi bước vào kì thi. Nhờ vậy, chúng tôi đánh giá được mức độ tiếp nhận bài học, năng lực của các em ở đâu, phân loại nhóm học sinh giảng dạy hiệu quả hơn”, cô Phương chia sẻ thêm.

Song song với đó, nhiều trường học đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác chấm bài. Tại trường THPT Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), cô Trần Thị Thanh cho biết việc khai thác chức năng chấm tự động trên OLM đã giúp giáo viên tiết kiệm đáng kể thời gian, có ngay kết quả để kịp thời phản hồi cho học sinh.

“Chính sự hỗ trợ này tạo điều kiện để chúng tôi tập trung phân tích chất lượng bài làm, trong khi học sinh cũng nhanh chóng nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của mình để điều chỉnh cách học” - cô Thanh nhấn mạnh.

Tương tự, ông Lê Thiên Huy - Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Nghề Hoa Sen cho biết: “Năm 2025 triển khai thi chương trình GDPT 2018 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi đã bám sát chương trình, từ đó cùng học trò xây dựng lộ trình học tập. Đặc biệt, chúng tôi lưu ý học viên chú trọng vào năng lực vận dụng kiến thức, phân hóa và đánh giá toàn diện.

Học viên được hỗ trợ học trực tuyến qua hệ thống học liệu số OLM với có kho đề thi, luyện tập và chấm điểm tự động. Điều này đặc biệt hữu ích cho các em vừa học nghề, vừa học văn hóa. Những bài kiểm tra sau khi kết thúc mỗi chuyên đề, phần thi giúp học viên chúng tôi biết được năng lực mình đến đâu, yếu ở đâu.

Do vậy, tháng 2/2025 khi áp dụng thông tư 29 về không dạy thêm học thêm, học viên không bị động vì đã có thêm kho học liệu số hỗ để tự học và nghiên cứu”.

Chuẩn bị lộ trình theo hướng đổi mới

Trong chuỗi tập huấn chuyên đề môn Toán cho giáo viên các trường THPT, ông Doãn Minh Cường - Chủ biên bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống chia sẻ: “So sánh với các giai đoạn trước thì đề thi tốt nghiệp THPT 2025 có những điểm mới đặc trưng sau: đổi mới tích cực, đạt mục tiêu kép, phân loại cao, bám sát đề tham khảo.

Thí sinh muốn làm tốt bài thi Toán THPT 2025 không chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản mà còn phải thành thạo một tổ hợp kỹ năng cốt lõi: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa các tình huống thực tế, giải quyết vấn đề một cách logic, giao tiếp và trình bày ý tưởng toán học rõ ràng, đồng thời biết sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ học toán”.

Từ kinh nghiệm thực tế, đòi hỏi mỗi người thầy khi ra bài kiểm tra, đề thi đánh giá cần phải nắm sát thực tế, biết vận dụng kiến thức tổng hợp để ra đề. Đồng thời, quá trình xây dựng lộ trình học phải căn cứ vào năng lực để làm sao đạt hiệu quả và nâng dần năng lực của người học.

Theo chia sẻ của anh Cao Đô - chuyên viên đội ngũ phát triển học liệu OLM: “Chúng tôi có cơ hội lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia, thầy cô chia sẻ. Từ đó đánh giá những hạn chế nhằm xây dựng ma trận, bản đặc tả, đề thi và đáp án ôn tập.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra những hướng dẫn quy trình chuẩn, đồng thời xây dựng kế hoạch, tài liệu và đề cương tham khảo cho năm học 2025–2026.

Năm nay, chúng tôi sẽ tăng số lượng câu hỏi ứng dụng thực tiễn trong ngân hàng để học sinh không những phải ghi nhớ kiến thức mà còn biết vận dụng để giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế.

Cấu trúc đề được bổ sung trắc nghiệm đúng/sai và trả lời ngắn, giúp rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích và trình bày ngắn gọn, chính xác. Từ đó giúp học sinh hệ thống lại kiến thức trọng tâm, rèn luyện kỹ năng làm bài, tăng khả năng thích ứng với đề thi thực tế và giảm áp lực tâm lý khi vào phòng thi. Mục tiêu và định hướng của OLM trong năm học tới, xây dựng Ngân hàng câu hỏi trở thành nguồn học liệu quan trọng, đáng tin cậy, hỗ trợ thầy cô và học sinh trong dạy và học".