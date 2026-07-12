Shophouse, mặt bằng kinh doanh phường Thanh Xuân đợi khách thuê

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Giá thuê shophouse, mặt bằng kinh doanh phường Thanh Xuân hiện nay ra sao?

Khảo sát trên nền tảng batdongsan.com.vn các thông tin cho thuê shophouse trên địa bàn phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được đăng tải khá rầm rộ, giá cho thuê dao động phổ biến từ 65 đến gần 250 triệu đồng/căn/tháng.

Đơn cử có thể kể đến, căn shophouse chân đế chung cư, rộng 184m2 tại dự án The Golden Palm Lê Văn Lương, đường Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 160 triệu đồng/tháng.

Tại dự án Thống Nhất Complex, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, căn shophouse chân đế tầng 1, rộng 190m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 65 triệu đồng/tháng.

Căn shophouse chân đế chung cư GoldSeason, số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân rộng 350m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 238 triệu đồng/tháng, tức 680.000 đồng/m2/tháng.

Shophouse, mặt bằng kinh doanh phường Thanh Xuân không dễ cho thuê dù có nhiều lợi thế

Hiện nay, dù có mật độ dân cư đông đúc, nằm tại vị trí sầm uất, có vị trí thuận lợi, không gian rộng lớn nhưng những căn shophouse chân đế chung cư trên địa bàn phường Thanh Xuân vẫn không dễ cho thuê.

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) thực trạng nhà phố thương mại (shophouse) khó cho thuê xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự lệch pha cung – cầu.

Nhiều khu đô thị mới được phát triển nhanh, nhưng tốc độ lấp đầy cư dân lại chậm, khiến lượng khách tiềm năng cho các hoạt động kinh doanh không đủ lớn.

"Shophouse muốn hoạt động hiệu quả cần có lưu lượng người qua lại ổn định. Nếu khu vực chưa hình thành cộng đồng dân cư đủ mạnh, việc kinh doanh sẽ rất khó khăn", bà Miền cho biết.

Một vấn đề khác nằm ở mức giá thuê. Nhiều chủ sở hữu kỳ vọng lợi nhuận cao, đưa ra mức giá vượt xa khả năng chi trả của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong khi đó, chi phí vận hành shophouse (nhân sự, điện nước, marketing…) không hề nhỏ, khiến nhiều nhà đầu tư e ngại.

"Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế khiến nhiều giao dịch thuê không thể chốt. Đây là nguyên nhân khiến mặt bằng bị bỏ trống kéo dài", bà Miền nhận định.

Tương tự như khối đế chung cư, shophouse cũng chịu áp lực lớn từ xu hướng tiêu dùng mới.

Người dân ngày càng ưa chuộng mua sắm trực tuyến hoặc tìm đến các trung tâm thương mại tích hợp đa tiện ích. Điều này khiến các cửa hàng riêng lẻ, dù nằm trong khu đô thị, vẫn khó thu hút khách.Nhà phố thương mại tại nhiều khu đô thị mới tìm khách thuê.

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