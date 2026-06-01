Lãi suất tiết kiệm 6 tháng lên tới 8,7%: Gửi 200 triệu đồng nhận được bao nhiêu tiền?
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,7%/năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Sau một thời gian niêm yết lãi suất huy động thấp hơn so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố mức lãi suất huy động mới, ngang bằng lãi suất tại 3 ngân hàng trong nhóm.
Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến vừa được BIDV công bố, lãi suất huy động lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho kỳ hạn 1-5 tháng vẫn duy trì tại 4,75%/năm.
Tuy nhiên, BIDV đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn còn lại.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng là 6,6%/năm, tăng 1,2 điểm phần trăm. Mức lãi suất mới với kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng đồng loạt là 6,8%/năm.
Như vậy, BIDV đã tăng lãi suất huy động kỳ hạn 12-18 tháng với mức tăng 0,9 điểm phần trăm, đồng thời lãi suất huy động kỳ hạn 24-36 tháng tăng thêm 0,8 điểm phần trăm
Với việc BIDV niêm yết lãi suất mới, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại nhóm 4 ngân hàng thương mại quốc doanh (Big4) đã gần tương đồng, ngoại trừ Vietcombank đang niêm yết lãi suất 6,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.
Trong khi đó, lãi suất huy động tại quầy được BIDV niêm yết cho khách hàng cá nhân như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 2,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm.
Lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết lãi suất tại quầy của BIDV là 6%/năm, áp dụng với các kỳ hạn 24-36 tháng.
Biểu lãi suất huy động nói trên cũng đang được một ngân hàng khác trong nhóm Big4 là VietinBank niêm yết cho tiết kiệm tại quầy.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BIDV
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETINBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETCOMBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|ABBANK
|3,8
|4
|6,25
|6,25
|6,25
|5,8
|ACB
|4,5
|4,7
|4,9
|5,1
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,85
|6,85
|6,9
|6,75
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,7
|6,7
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,4
|5,3
|5,3
|GPBANK
|3,6
|3,7
|5,25
|5,35
|5,55
|5,55
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5
|4,8
|5,3
|5,6
|KIENLONGBANK
|4,2
|4,2
|5,5
|5,2
|5,5
|5,15
|LPBANK
|4,6
|4,65
|6,9
|6,9
|7
|7,1
|MBV
|4,6
|4,75
|7
|7
|7
|7
|MB
|4,5
|4,7
|5,8
|5,8
|6,35
|6,35
|MSB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,8
|6,6
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|6,4
|6,6
|6,6
|6,9
|NCB
|4,7
|4,75
|6,3
|6,3
|6,5
|6,7
|OCB
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,9
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,3
|5,3
|5,6
|6,3
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|6,4
|6,4
|6,6
|6,6
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6,4
|6,2
|6,7
|6,5
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|4,95
|5,15
|5,3
|5,75
|SHB
|4,6
|4,65
|6,2
|6,4
|6,5
|6,6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,65
|6,55
|6,55
|6,75
|5,85
|TPBANK
|4,65
|4,65
|6,05
|6,05
|6,25
|6,25
|VCBNEO
|4,45
|4,45
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|7
|5,9
|VIET A BANK
|4,7
|4,75
|6
|6
|6,1
|6,2
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|6
|6,1
|6,4
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,1
|VPBANK
|4,45
|4,65
|6
|6
|6,3
|6,2
Trong khi đó, lãi suất ngân hàng Agribank niêm yết dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy đang có sự khác biệt tại một vài kỳ hạn.
Kỳ hạn 1-2 tháng được Agribank niêm yết là 2,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6%/năm.
Tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân đang được niêm yết 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, 2,4%/năm với kỳ hạn 3 tháng, 3,5%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng, 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6%/năm với kỳ hạn 24 tháng và 5,3%/năm kỳ hạn 36-60 tháng.
Gửi tiết kiệm ngắn hạn 6 tháng nhận lãi suất cao nhất 8,7%
Theo khảo sát với gần 30 ngân hàng, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở điều kiện thường mức 7,2%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,78%, 7,02% và 6,09%/năm.
Theo đó, khi khách hàng gửi tiền lần đầu ở kỳ hạn 6 tháng sẽ được cộng thêm lãi suất 1,5%, nhận được lãi suất cao tới 8,7%/năm.
BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,05%/năm khi khách hàng gửi tiền online trên 1 tỉ đồng, nhận lãi cuối kỳ. BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất là 7,1% khi khách hàng gửi tiền trên 1 tỉ đồng ở kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
VCBNeo đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng gửi tiền trực tuyến.
PGBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,9%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Hiện PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 7%/năm ở kỳ hạn 12 và 13 tháng.
Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?
Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi
Gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 8,5% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:
200 triệu đồng x 8,5%/12 x 6 tháng = 8,5 triệu đồng.
Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
