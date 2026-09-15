Người đàn ông 67 tuổi ra đầu thú sau 40 năm trốn truy nã

| Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 40 năm lẩn trốn, Nguyễn Đức Khiêm (SN 1959) - đối tượng bị Trại giam Hoàng Tiến ra quyết định truy nã từ năm 1986 đã ra đầu thú.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Công an xã Nam An Phụ đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Đức Khiêm (SN 1959), đang lẩn trốn tại phường Tân Phú, TP Đồng Nai ra đầu thú sau 40 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ, Nguyễn Đức Khiêm (SN 1959, hộ khẩu thường trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - nay là xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) bị cơ quan Công an xử lý về hành vi trộm cắp tài sản của công dân. Trong thời gian chấp hành án, lợi dụng quá trình lao động, Khiêm bỏ trốn.

Người đàn ông 67 tuổi ra đầu thú sau 40 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Đức Khiêm đến trụ sở Công an xã Nam An Phụ đầu thú. Ảnh: CACC

Ngày 2/4/1986, Trại giam Hoàng Tiến ra lệnh truy nã Nguyễn Đức Khiêm. Trong thời gian lẩn trốn, nhằm đối phó với sự truy bắt của lực lượng Công an, Khiêm đã 4 lần thay đổi tên, thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi cư trú; lựa chọn những địa bàn giáp ranh, hẻo lánh, ít người qua lại để tránh sự quản lý của chính quyền địa phương.

Trước tình hình đó, Tổ công tác Công an xã Nam An Phụ do Thiếu tá Vũ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã, làm Tổ trưởng đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phân tích, đánh giá thông tin, nhận định các khả năng liên quan đến nơi lẩn trốn của đối tượng.

Người đàn ông 67 tuổi ra đầu thú sau 40 năm trốn truy nã - Ảnh 2.

Cán bộ Công an xã Nam An Phụ bàn giao đối tượng bị truy nã Nguyễn Đức Khiêm cho trại giam Hoàng Tiến. Ảnh: CACC

Trên cơ sở thông tin thu thập được, Công an xã Nam An Phụ xây dựng phương án tiếp cận phù hợp với thân nhân Nguyễn Đức Khiêm tại các địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai, bảo đảm đúng quy định, an toàn trong quá trình thực hiện.

Quá trình vận động được tiến hành kiên trì, linh hoạt và thận trọng, kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ với công tác phối hợp giữa Công an xã Nam An Phụ, Trại giam Hoàng Tiến và Công an phường Tân Phú. Trong đó, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, củng cố niềm tin và vận động đối tượng tự nguyện trở về trình diện cơ quan Công an.

Kết quả, ngày 11/9/2026, Nguyễn Đức Khiêm đã chấp hành việc ra đầu thú trước cơ quan Công an.

Người đàn ông 67 tuổi ra đầu thú sau 40 năm trốn truy nã - Ảnh 3.Hà Nội: Đối tượng hành hung tài xế xe buýt ở xã Đoài Phương ra đầu thú sau hơn nửa năm trốn truy nã

GĐXH - Sau thời gian lẩn trốn kể từ khi gây ra vụ hành hung tài xế xe buýt trên địa bàn xã Đoài Phương (TP Hà Nội), đối tượng Phan Xuân Phúc đã chính thức đến cơ quan công an đầu thú.

Người đàn ông 67 tuổi ra đầu thú sau 40 năm trốn truy nã - Ảnh 4.Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

GĐXH - Bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Trương Văn Tú (SN 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) sau khi được vận động đã ra đầu thú.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.