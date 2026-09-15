Người đàn ông 67 tuổi ra đầu thú sau 40 năm trốn truy nã

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Công an xã Nam An Phụ đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Đức Khiêm (SN 1959), đang lẩn trốn tại phường Tân Phú, TP Đồng Nai ra đầu thú sau 40 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ, Nguyễn Đức Khiêm (SN 1959, hộ khẩu thường trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - nay là xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) bị cơ quan Công an xử lý về hành vi trộm cắp tài sản của công dân. Trong thời gian chấp hành án, lợi dụng quá trình lao động, Khiêm bỏ trốn.

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Đức Khiêm đến trụ sở Công an xã Nam An Phụ đầu thú. Ảnh: CACC

Ngày 2/4/1986, Trại giam Hoàng Tiến ra lệnh truy nã Nguyễn Đức Khiêm. Trong thời gian lẩn trốn, nhằm đối phó với sự truy bắt của lực lượng Công an, Khiêm đã 4 lần thay đổi tên, thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi cư trú; lựa chọn những địa bàn giáp ranh, hẻo lánh, ít người qua lại để tránh sự quản lý của chính quyền địa phương.

Trước tình hình đó, Tổ công tác Công an xã Nam An Phụ do Thiếu tá Vũ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã, làm Tổ trưởng đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phân tích, đánh giá thông tin, nhận định các khả năng liên quan đến nơi lẩn trốn của đối tượng.

Cán bộ Công an xã Nam An Phụ bàn giao đối tượng bị truy nã Nguyễn Đức Khiêm cho trại giam Hoàng Tiến. Ảnh: CACC

Trên cơ sở thông tin thu thập được, Công an xã Nam An Phụ xây dựng phương án tiếp cận phù hợp với thân nhân Nguyễn Đức Khiêm tại các địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai, bảo đảm đúng quy định, an toàn trong quá trình thực hiện.

Quá trình vận động được tiến hành kiên trì, linh hoạt và thận trọng, kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ với công tác phối hợp giữa Công an xã Nam An Phụ, Trại giam Hoàng Tiến và Công an phường Tân Phú. Trong đó, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, củng cố niềm tin và vận động đối tượng tự nguyện trở về trình diện cơ quan Công an.

Kết quả, ngày 11/9/2026, Nguyễn Đức Khiêm đã chấp hành việc ra đầu thú trước cơ quan Công an.

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