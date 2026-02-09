Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu thống kê trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 7/2 đến 12h00 ngày 8/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 70 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện 43 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ; 24 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này.

Trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, tại trục đường Lê Văn Lương, hệ thống cũng đã phát hiện 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường quy định.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại khu vực Km 20) Camera AI ghi nhận có tới 16.559 lượt phương tiện lưu thông qua lại. Tốc độ di chuyển trung bình của dòng xe đạt mức 79 km/h.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Một tín hiệu tích cực là hệ thống không ghi nhận bất kỳ danh sách xe vi phạm về tốc độ nào. Tuy nhiên, danh sách vi phạm vẫn xuất hiện 3 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.

Hiện thông tin những trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 7/2/26 16:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D121132 2 7/2/26 16:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36D541731 3 7/2/26 16:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA2755 4 7/2/26 16:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22B230009 5 7/2/26 16:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C195639 6 7/2/26 15:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29541963 7 7/2/26 15:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 7513570 8 7/2/26 15:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33R33274 9 7/2/26 14:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T122420 10 7/2/26 14:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BB02365 11 7/2/26 14:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L184154 12 7/2/26 13:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F82930 13 7/2/26 13:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H126276 14 7/2/26 13:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N91697 15 7/2/26 13:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D263501 16 7/2/26 13:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B232233 17 7/2/26 13:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E302711 18 7/2/26 12:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V37897 19 7/2/26 12:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14U136321 20 7/2/26 12:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K192476 21 7/2/26 11:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 16P68718 22 7/2/26 11:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38H126437 23 7/2/26 11:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H12934 24 7/2/26 11:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 433989 25 7/2/26 11:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E226446 26 7/2/26 10:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA54476 27 7/2/26 10:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D241877 28 7/2/26 10:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X723160 29 7/2/26 9:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34E142960 30 7/2/26 8:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D109926 31 7/2/26 8:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AK06291 32 7/2/26 7:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98D160518 33 7/2/26 7:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S697484 34 7/2/26 7:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B862776 35 7/2/26 7:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L191079 36 7/2/26 7:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33N59464 37 7/2/26 7:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K180237 38 7/2/26 7:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88K132247 39 7/2/26 7:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36G147989 40 7/2/26 17:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S694130 41 7/2/26 17:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K109627 42 7/2/26 17:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21H22122 43 7/2/26 17:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F1 44 7/2/26 16:46 Không đội mũ Xe mô tô 29191983 45 7/2/26 16:44 Không đội mũ Xe mô tô 29C102483 46 7/2/26 15:34 Không đội mũ Xe mô tô 29K195939 47 7/2/26 15:31 Không đội mũ Xe mô tô 17K19878 48 7/2/26 15:04 Không đội mũ Xe mô tô 29196666 49 7/2/26 14:53 Không đội mũ Xe mô tô 35C204562 50 7/2/26 14:48 Không đội mũ Xe mô tô 36AA18666 51 7/2/26 14:36 Không đội mũ Xe mô tô 17B927347 52 7/2/26 13:12 Không đội mũ Xe mô tô 90AB16127 53 7/2/26 12:12 Không đội mũ Xe mô tô 29L514964 54 7/2/26 11:53 Không đội mũ Xe mô tô 29X89293 55 7/2/26 11:40 Không đội mũ Xe mô tô 29BC10798 56 7/2/26 11:32 Không đội mũ Xe mô tô 17B456197 57 7/2/26 11:28 Không đội mũ Xe mô tô 26B274608 58 7/2/26 9:15 Không đội mũ Xe mô tô 29V178050 59 7/2/26 8:54 Không đội mũ Xe mô tô 24B207606 60 7/2/26 8:42 Không đội mũ Xe mô tô 17B938548 61 7/2/26 8:40 Không đội mũ Xe mô tô 29AC81047 62 7/2/26 8:31 Không đội mũ Xe mô tô 19C137591 63 7/2/26 7:43 Không đội mũ Xe mô tô 37L219082 64 7/2/26 7:43 Không đội mũ Xe mô tô 29BA09495 65 7/2/26 7:23 Không đội mũ Xe mô tô 29V33899 66 7/2/26 7:01 Không đội mũ Xe mô tô 29F145072 67 7/2/26 17:09 Không đội mũ Xe mô tô 30H23645 68 7/2/26 15:39 Chạy sai làn đường Ô tô con 30K24587 69 7/2/26 21:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 37H03895 70 7/2/26 20:55 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 14K09489 71 7/2/26 20:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 99C25699