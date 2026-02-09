Mới nhất
Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2

Thứ hai, 10:18 09/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 7/2 - 8/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy sức mạnh khi "tóm gọn" hàng loạt vi phạm nội đô và ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ tăng vọt trong những ngày giáp Tết.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu thống kê trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 7/2 đến 12h00 ngày 8/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 70 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện 43 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ; 24 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này.

Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2 - Ảnh 1.

Trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, tại trục đường Lê Văn Lương, hệ thống cũng đã phát hiện 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường quy định.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại khu vực Km 20) Camera AI ghi nhận có tới 16.559 lượt phương tiện lưu thông qua lại. Tốc độ di chuyển trung bình của dòng xe đạt mức 79 km/h.

Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2 - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Một tín hiệu tích cực là hệ thống không ghi nhận bất kỳ danh sách xe vi phạm về tốc độ nào. Tuy nhiên, danh sách vi phạm vẫn xuất hiện 3 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.

Hiện thông tin những trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
17/2/26 16:48Vượt đèn đỏXe mô tô29D121132
27/2/26 16:46Vượt đèn đỏXe mô tô36D541731
37/2/26 16:46Vượt đèn đỏXe mô tô19AA2755
47/2/26 16:29Vượt đèn đỏXe mô tô22B230009
57/2/26 16:12Vượt đèn đỏXe mô tô29C195639
67/2/26 15:40Vượt đèn đỏXe mô tô29541963
77/2/26 15:19Vượt đèn đỏXe mô tô7513570
87/2/26 15:18Vượt đèn đỏXe mô tô33R33274
97/2/26 14:51Vượt đèn đỏXe mô tô29T122420
107/2/26 14:36Vượt đèn đỏXe mô tô29BB02365
117/2/26 14:07Vượt đèn đỏXe mô tô29L184154
127/2/26 13:56Vượt đèn đỏXe mô tô29F82930
137/2/26 13:44Vượt đèn đỏXe mô tô29H126276
147/2/26 13:14Vượt đèn đỏXe mô tô30N91697
157/2/26 13:10Vượt đèn đỏXe mô tô29D263501
167/2/26 13:10Vượt đèn đỏXe mô tô29B232233
177/2/26 13:06Vượt đèn đỏXe mô tô29E302711
187/2/26 12:55Vượt đèn đỏXe mô tô29V37897
197/2/26 12:38Vượt đèn đỏXe mô tô14U136321
207/2/26 12:04Vượt đèn đỏXe mô tô29K192476
217/2/26 11:57Vượt đèn đỏXe mô tô16P68718
227/2/26 11:24Vượt đèn đỏXe mô tô38H126437
237/2/26 11:17Vượt đèn đỏXe mô tô30H12934
247/2/26 11:09Vượt đèn đỏXe mô tô433989
257/2/26 11:09Vượt đèn đỏXe mô tô29E226446
267/2/26 10:52Vượt đèn đỏXe mô tô29AA54476
277/2/26 10:42Vượt đèn đỏXe mô tô29D241877
287/2/26 10:42Vượt đèn đỏXe mô tô29X723160
297/2/26 9:06Vượt đèn đỏXe mô tô34E142960
307/2/26 8:55Vượt đèn đỏXe mô tô29D109926
317/2/26 8:03Vượt đèn đỏXe mô tô90AK06291
327/2/26 7:56Vượt đèn đỏXe mô tô98D160518
337/2/26 7:27Vượt đèn đỏXe mô tô29S697484
347/2/26 7:25Vượt đèn đỏXe mô tô36B862776
357/2/26 7:23Vượt đèn đỏXe mô tô29L191079
367/2/26 7:15Vượt đèn đỏXe mô tô33N59464
377/2/26 7:12Vượt đèn đỏXe mô tô29K180237
387/2/26 7:11Vượt đèn đỏXe mô tô88K132247
397/2/26 7:05Vượt đèn đỏXe mô tô36G147989
407/2/26 17:25Vượt đèn đỏXe mô tô29S694130
417/2/26 17:25Vượt đèn đỏXe mô tô29K109627
427/2/26 17:23Vượt đèn đỏXe mô tô21H22122
437/2/26 17:16Vượt đèn đỏXe mô tô29F1
447/2/26 16:46Không đội mũXe mô tô29191983
457/2/26 16:44Không đội mũXe mô tô29C102483
467/2/26 15:34Không đội mũXe mô tô29K195939
477/2/26 15:31Không đội mũXe mô tô17K19878
487/2/26 15:04Không đội mũXe mô tô29196666
497/2/26 14:53Không đội mũXe mô tô35C204562
507/2/26 14:48Không đội mũXe mô tô36AA18666
517/2/26 14:36Không đội mũXe mô tô17B927347
527/2/26 13:12Không đội mũXe mô tô90AB16127
537/2/26 12:12Không đội mũXe mô tô29L514964
547/2/26 11:53Không đội mũXe mô tô29X89293
557/2/26 11:40Không đội mũXe mô tô29BC10798
567/2/26 11:32Không đội mũXe mô tô17B456197
577/2/26 11:28Không đội mũXe mô tô26B274608
587/2/26 9:15Không đội mũXe mô tô29V178050
597/2/26 8:54Không đội mũXe mô tô24B207606
607/2/26 8:42Không đội mũXe mô tô17B938548
617/2/26 8:40Không đội mũXe mô tô29AC81047
627/2/26 8:31Không đội mũXe mô tô19C137591
637/2/26 7:43Không đội mũXe mô tô37L219082
647/2/26 7:43Không đội mũXe mô tô29BA09495
657/2/26 7:23Không đội mũXe mô tô29V33899
667/2/26 7:01Không đội mũXe mô tô29F145072
677/2/26 17:09Không đội mũXe mô tô30H23645
687/2/26 15:39Chạy sai làn đườngÔ tô con30K24587
697/2/26 21:41Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 37H03895
707/2/26 20:55Không thắt dây đai an toànÔ tô tải14K09489
717/2/26 20:41Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 99C25699
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.

Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng

Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.

Xóa sổ đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng Chanel, BVL, Burberry, Versace

Xóa sổ đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng Chanel, BVL, Burberry, Versace

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.

Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới

Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới

Pháp luật - 22 giờ trước

Sau 18 ngày gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động ở Gia Lai, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm hung thủ từ những manh mối bất ngờ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.

Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà Tĩnh

Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu “Thơm Lài Sữa” và một số nhãn hiệu nổi tiếng.

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.

Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi cạy phá phòng ngủ tầng 2, các đối tượng đã trộm cắp tiền cùng một số trang sức bằng vàng như: Nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt. Trộm được tài sản, nhóm đối tượng người nước ngoài nhanh chóng tìm cách tẩu thoát...

Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượng

Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát tán hàng chục triệu tin nhắn chứa link giả mạo, làm giả giấy tờ tùy thân để bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 9 đối tượng liên quan.

Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân

Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chúc công bố quyết định một người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh được ân giảm xuống hình phạt tù “chung thân”.

Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau thời gian trầm lắng, hoạt động mua bán lan đột biến có dấu hiệu gia tăng trở lại, kèm theo hiện tượng thổi giá trên không gian mạng. Trước nguy cơ tái diễn “bong bóng tài chính” và các hệ lụy phức tạp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát đi cảnh báo tới người dân.

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Pháp luật

GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.

Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Pháp luật

Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Pháp luật
Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân

Pháp luật

Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân

Pháp luật
Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Pháp luật

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Pháp luật
Dùng kéo đâm bố vì không cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố

Pháp luật

Dùng kéo đâm bố vì không cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố

Pháp luật

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn "giadinh.suckhoedoisong.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
