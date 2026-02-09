Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 7/2 - 8/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy sức mạnh khi "tóm gọn" hàng loạt vi phạm nội đô và ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ tăng vọt trong những ngày giáp Tết.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu thống kê trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 7/2 đến 12h00 ngày 8/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 70 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện 43 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ; 24 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này.
Đáng chú ý, tại trục đường Lê Văn Lương, hệ thống cũng đã phát hiện 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường quy định.
Trong khi đó, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại khu vực Km 20) Camera AI ghi nhận có tới 16.559 lượt phương tiện lưu thông qua lại. Tốc độ di chuyển trung bình của dòng xe đạt mức 79 km/h.
Một tín hiệu tích cực là hệ thống không ghi nhận bất kỳ danh sách xe vi phạm về tốc độ nào. Tuy nhiên, danh sách vi phạm vẫn xuất hiện 3 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.
Hiện thông tin những trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|1
|7/2/26 16:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D121132
|2
|7/2/26 16:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36D541731
|3
|7/2/26 16:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AA2755
|4
|7/2/26 16:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22B230009
|5
|7/2/26 16:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C195639
|6
|7/2/26 15:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29541963
|7
|7/2/26 15:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|7513570
|8
|7/2/26 15:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33R33274
|9
|7/2/26 14:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T122420
|10
|7/2/26 14:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BB02365
|11
|7/2/26 14:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L184154
|12
|7/2/26 13:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F82930
|13
|7/2/26 13:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H126276
|14
|7/2/26 13:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N91697
|15
|7/2/26 13:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D263501
|16
|7/2/26 13:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B232233
|17
|7/2/26 13:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E302711
|18
|7/2/26 12:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V37897
|19
|7/2/26 12:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|14U136321
|20
|7/2/26 12:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K192476
|21
|7/2/26 11:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|16P68718
|22
|7/2/26 11:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|38H126437
|23
|7/2/26 11:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H12934
|24
|7/2/26 11:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|433989
|25
|7/2/26 11:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E226446
|26
|7/2/26 10:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA54476
|27
|7/2/26 10:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D241877
|28
|7/2/26 10:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X723160
|29
|7/2/26 9:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34E142960
|30
|7/2/26 8:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D109926
|31
|7/2/26 8:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90AK06291
|32
|7/2/26 7:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98D160518
|33
|7/2/26 7:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S697484
|34
|7/2/26 7:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B862776
|35
|7/2/26 7:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L191079
|36
|7/2/26 7:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33N59464
|37
|7/2/26 7:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K180237
|38
|7/2/26 7:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88K132247
|39
|7/2/26 7:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36G147989
|40
|7/2/26 17:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S694130
|41
|7/2/26 17:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K109627
|42
|7/2/26 17:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21H22122
|43
|7/2/26 17:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F1
|44
|7/2/26 16:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29191983
|45
|7/2/26 16:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C102483
|46
|7/2/26 15:34
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29K195939
|47
|7/2/26 15:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17K19878
|48
|7/2/26 15:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29196666
|49
|7/2/26 14:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35C204562
|50
|7/2/26 14:48
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36AA18666
|51
|7/2/26 14:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B927347
|52
|7/2/26 13:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90AB16127
|53
|7/2/26 12:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L514964
|54
|7/2/26 11:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X89293
|55
|7/2/26 11:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC10798
|56
|7/2/26 11:32
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B456197
|57
|7/2/26 11:28
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|26B274608
|58
|7/2/26 9:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V178050
|59
|7/2/26 8:54
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|24B207606
|60
|7/2/26 8:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B938548
|61
|7/2/26 8:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AC81047
|62
|7/2/26 8:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19C137591
|63
|7/2/26 7:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|37L219082
|64
|7/2/26 7:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BA09495
|65
|7/2/26 7:23
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V33899
|66
|7/2/26 7:01
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F145072
|67
|7/2/26 17:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30H23645
|68
|7/2/26 15:39
|Chạy sai làn đường
|Ô tô con
|30K24587
|69
|7/2/26 21:41
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|37H03895
|70
|7/2/26 20:55
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|14K09489
|71
|7/2/26 20:41
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|99C25699
Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàngPháp luật - 32 phút trước
GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
Xóa sổ đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng Chanel, BVL, Burberry, VersacePháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.
Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lướiPháp luật - 22 giờ trước
Sau 18 ngày gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động ở Gia Lai, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm hung thủ từ những manh mối bất ngờ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.
Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà TĩnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu “Thơm Lài Sữa” và một số nhãn hiệu nổi tiếng.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhàPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.
Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi cạy phá phòng ngủ tầng 2, các đối tượng đã trộm cắp tiền cùng một số trang sức bằng vàng như: Nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt. Trộm được tài sản, nhóm đối tượng người nước ngoài nhanh chóng tìm cách tẩu thoát...
Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phát tán hàng chục triệu tin nhắn chứa link giả mạo, làm giả giấy tờ tùy thân để bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 9 đối tượng liên quan.
Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thânPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chúc công bố quyết định một người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh được ân giảm xuống hình phạt tù “chung thân”.
Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau thời gian trầm lắng, hoạt động mua bán lan đột biến có dấu hiệu gia tăng trở lại, kèm theo hiện tượng thổi giá trên không gian mạng. Trước nguy cơ tái diễn “bong bóng tài chính” và các hệ lụy phức tạp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát đi cảnh báo tới người dân.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhàPháp luật
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.