Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4

Thứ tư, 08:44 08/04/2026 | Đời sống
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 6/4 - 7/4) hệ thống Camera AI của lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 30.000 lượt phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tại các nút giao nội đô Hà Nội, hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã được phát hiện và xử lý.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 7h30 ngày 06/4 đến 7h30 ngày 07/4/2026, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (Camera AI) lắp đặt trên các tuyến cao tốc và nút giao trọng điểm đã hoạt động hết công suất. Với khả năng phân tích dữ liệu thời gian thực, hệ thống đã ghi nhận gần 30.000 phương tiện lưu thông qua các điểm chốt.

Qua phân tích dữ liệu, lực lượng chức năng đã trích xuất danh sách 67 trường hợp vi phạm điển hình, tập trung vào các lỗi nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông như: Không thắt dây an toàn, vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động, vượt đèn đỏ...

Danh sách vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình tại Hà Nội từ 6 / 4 - 7 / 4 / 2026 - Ảnh 1.

Trường hợp xe ô tô con đi sai làn trên đường Lê Văn Lương bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại các nút giao trọng điểm trong nội đô Hà Nội, "mắt thần" AI đặc biệt tập trung vào nhóm đối tượng đi xe máy. Hệ thống đã ghi hình hàng chục trường hợp người đi xe không đội mũ bảo hiểm và cố tình vượt đèn đỏ khi không thấy bóng dáng lực lượng chức năng.

Mọi hình ảnh vi phạm đều được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy với độ phân giải cao, cho phép nhận diện rõ biển kiểm soát và gương mặt người điều khiển phương tiện để phục vụ công tác xử phạt nguội.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
106-04-2026 16:38:09Chạy ngược chiềuXe mô tô29B172129Trắng
206-04-2026 21:10:05Chạy sai làn đườngÔ tô con15K685G3Trắng
307-04-2026 07:11:06Vượt đèn đỏXe mô tô29AD17522Trắng
407-04-2026 07:09:10Vượt đèn đỏXe mô tô29BC33368Trắng
507-04-2026 07:07:15Vượt đèn đỏXe mô tô29BC00069Trắng
607-04-2026 07:01:53Vượt đèn đỏXe mô tô29P202283Trắng
707-04-2026 06:55:45Vượt đèn đỏXe mô tô28H142288Trắng
806-04-2026 16:46:44Vượt đèn đỏXe mô tô18HA07100Trắng
906-04-2026 16:44:23Vượt đèn đỏXe mô tô54V83293Trắng
1006-04-2026 16:08:23Vượt đèn đỏXe mô tô29U108598Trắng
1106-04-2026 15:58:09Vượt đèn đỏXe mô tô29AB20562Trắng
1206-04-2026 14:55:29Vượt đèn đỏXe mô tô29G174806Trắng
1306-04-2026 14:39:52Vượt đèn đỏXe mô tô29AB71710Trắng
1406-04-2026 14:33:51Vượt đèn đỏXe mô tô29E168732Trắng
1506-04-2026 14:30:47Vượt đèn đỏXe mô tô29E297145Trắng
1606-04-2026 14:26:10Vượt đèn đỏXe mô tô30K79931Trắng
1706-04-2026 14:19:01Vượt đèn đỏXe mô tô29K38669Trắng
1806-04-2026 13:44:14Vượt đèn đỏXe mô tô29AB97697Trắng
1906-04-2026 13:42:49Vượt đèn đỏXe mô tô18H26366Trắng
2006-04-2026 13:35:11Vượt đèn đỏXe mô tô34M50754Trắng
2106-04-2026 12:50:27Vượt đèn đỏXe mô tô19AF03978Trắng
2206-04-2026 12:48:57Vượt đèn đỏXe mô tô21KA20009Trắng
2306-04-2026 12:10:04Vượt đèn đỏXe mô tô29X160533Trắng
2406-04-2026 11:57:10Vượt đèn đỏXe mô tô29E206086Trắng
2506-04-2026 11:52:58Vượt đèn đỏXe mô tô29C194995Trắng
2606-04-2026 11:52:47Vượt đèn đỏXe mô tô36C218354Trắng
2706-04-2026 11:24:03Vượt đèn đỏXe mô tô29AE56627Trắng
2806-04-2026 11:09:02Vượt đèn đỏXe mô tô29Y368420Trắng
2906-04-2026 11:01:03Vượt đèn đỏXe mô tô17AA67077Trắng
3006-04-2026 08:02:47Vượt đèn đỏXe mô tô18H168159Trắng
3106-04-2026 07:57:03Vượt đèn đỏXe mô tô29AY04006Trắng
3207-04-2026 07:20:53Không đội mũXe mô tô29H219470Trắng
3307-04-2026 07:19:43Không đội mũXe mô tô30K83762Trắng
3407-04-2026 07:05:50Không đội mũXe mô tô29T12747Trắng
3507-04-2026 06:45:40Không đội mũXe mô tô2B262778Trắng
3607-04-2026 06:18:25Không đội mũXe mô tô29U44152Trắng
3707-04-2026 06:05:17Không đội mũXe mô tô30F61593Trắng
3806-04-2026 17:13:14Không đội mũXe mô tô29V732844Trắng
3906-04-2026 17:11:21Không đội mũXe mô tô16P35004Trắng
4006-04-2026 16:58:03Không đội mũXe mô tô29H243025Trắng
4106-04-2026 16:52:55Không đội mũXe mô tô29E150058Trắng
4206-04-2026 16:44:13Không đội mũXe mô tô29P184321Trắng
4306-04-2026 16:43:04Không đội mũXe mô tô29Z62041Trắng
4406-04-2026 16:41:16Không đội mũXe mô tô15B132247Trắng
4506-04-2026 16:33:57Không đội mũXe mô tô29E204989Trắng
4606-04-2026 16:16:28Không đội mũXe mô tô29L129312Trắng
4706-04-2026 16:14:33Không đội mũXe mô tô29L117236Trắng
4806-04-2026 16:13:13Không đội mũXe mô tô29F142029Trắng
4906-04-2026 16:12:52Không đội mũXe mô tô19E138908Trắng
5006-04-2026 16:11:16Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
5106-04-2026 15:50:04Không đội mũXe mô tô89AD03870Trắng
5206-04-2026 15:46:03Không đội mũXe mô tô29Y135720Trắng
5306-04-2026 15:40:19Không đội mũXe mô tô29E15559Trắng
5406-04-2026 14:32:44Không đội mũXe mô tô30Z27341Trắng
5506-04-2026 14:05:58Không đội mũXe mô tô54L46031Trắng
5606-04-2026 14:05:42Không đội mũXe mô tô75AE04086Trắng
5706-04-2026 13:48:50Không đội mũXe mô tô29H203421Trắng
5806-04-2026 13:31:28Không đội mũXe mô tô29M159684Trắng
5906-04-2026 12:16:27Không đội mũXe mô tô11F55435Trắng
6006-04-2026 11:01:34Không đội mũXe mô tô29Y96008Trắng
6106-04-2026 11:00:59Không đội mũXe mô tô29X13715Trắng
6206-04-2026 10:55:00Không đội mũXe mô tô36H98169Trắng
6306-04-2026 10:39:40Không đội mũXe mô tô17B113979Trắng
6406-04-2026 10:39:21Không đội mũXe mô tô48C130970Trắng
6506-04-2026 10:27:44Không đội mũXe mô tô29AF88288Trắng
667/4/26 4:25Không thắt dây đai an toànÔ tô tải90C05024Trắng
676/4/26 18:17Không thắt dây đai an toànÔ tô Tải29H57244Vàng
Danh sách vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình tại Hà Nội từ 6 / 4 - 7 / 4 / 2026 - Ảnh 2.

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
