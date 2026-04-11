Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 10/4, hệ thống Camera AI đã thực hiện kiểm soát hơn 8.300 lượt phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Qua phân tích thời gian thực, máy tính đã sàng lọc và phát hiện 13 trường hợp nghi vấn vi phạm. Tại khu vực Km12, hệ thống ghi nhận có phương tiện đạt tốc độ lên tới 126 km/h.

Trường hợp người đi xe máy chạy ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống Camera AI đã phát hiện hàng loạt sai phạm. Cụ thể, có 50 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 28 trường hợp vượt đèn đỏ và 2 trường hợp đi ngược chiều. Đây là những hành vi trực tiếp gây nguy hiểm cho cộng đồng nhưng lại diễn ra khá phổ biến.

Tại ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân, trong số 24 trường hợp được ghi nhận qua hệ thống tại đây, lực lượng chức năng chưa phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào. Sự tuân thủ này cho thấy hiệu ứng tích cực của việc lắp đặt camera giám sát tại các nút giao sầm uất

Bên cạnh "mắt thần" AI, các kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân qua mạng xã hội (Facebook, Zalo) và ứng dụng VNeTraffic đã phát huy vai trò tích cực. Hàng trăm tin báo đã được gửi về, tập trung vào các lỗi phổ biến như: đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chuyển làn sai quy định, dừng đỗ bừa bãi và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Sự chủ động của người dân trong việc cung cấp tư liệu hình ảnh đang tạo ra một mạng lưới giám sát toàn diện, không có "góc tối" cho các hành vi tùy tiện.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 10-04-2026 07:05:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14AA06800 Trắng 2 10-04-2026 06:52:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D244481 Trắng 3 10-04-2026 06:46:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA76956 Trắng 4 10-04-2026 06:33:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E1128867 Trắng 5 10-04-2026 06:21:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21AA05788 Trắng 6 10-04-2026 06:21:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99E132810 Trắng 7 10-04-2026 06:21:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99E126689 Trắng 8 10-04-2026 06:21:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 75G104024 Trắng 9 10-04-2026 06:16:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35AK8385 Trắng 10 09-04-2026 17:13:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B210272 Trắng 11 09-04-2026 16:41:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E212989 Trắng 12 09-04-2026 16:31:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BF01841 Trắng 13 09-04-2026 16:29:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AV03954 Trắng 14 09-04-2026 15:41:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98B291790 Trắng 15 09-04-2026 15:18:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B242836 Trắng 16 09-04-2026 15:16:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E293059 Trắng 17 09-04-2026 14:26:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 23B144343 Trắng 18 09-04-2026 14:18:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y765232 Trắng 19 09-04-2026 14:17:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98D129034 Trắng 20 09-04-2026 14:13:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AK00808 Trắng 21 09-04-2026 14:12:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X341956 Trắng 22 09-04-2026 14:05:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37AB09094 Trắng 23 09-04-2026 14:03:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BB11322 Trắng 24 09-04-2026 13:38:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L188780 Trắng 25 09-04-2026 13:29:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F15020 Trắng 26 09-04-2026 13:01:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P127420 Trắng 27 09-04-2026 07:55:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P188133 Trắng 28 09-04-2026 07:51:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37P160510 Trắng 29 09-04-2026 15:15:36 Chạy ngược chiều Xe mô tô 19G144320 Trắng 30 09-04-2026 08:50:30 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29E172808 Trắng 31 10-04-2026 07:27:44 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng 32 10-04-2026 07:18:40 Không đội mũ Xe mô tô 29B206681 Trắng 33 10-04-2026 06:53:17 Không đội mũ Xe mô tô 30Z51968 Trắng 34 10-04-2026 06:41:32 Không đội mũ Xe mô tô 21LA0049 Trắng 35 10-04-2026 06:30:40 Không đội mũ Xe mô tô 99AE06839 Trắng 36 10-04-2026 06:27:16 Không đội mũ Xe mô tô 29C102206 Trắng 37 10-04-2026 06:13:43 Không đội mũ Xe mô tô 28L115031 Trắng 38 10-04-2026 06:13:31 Không đội mũ Xe mô tô 29M105331 Trắng 39 09-04-2026 17:34:52 Không đội mũ Xe mô tô 29P189137 Trắng 40 09-04-2026 17:23:09 Không đội mũ Xe mô tô 29H146344 Trắng 41 09-04-2026 17:20:08 Không đội mũ Xe mô tô 28H101675 Trắng 42 09-04-2026 16:55:47 Không đội mũ Xe mô tô 29C170789 Trắng 43 09-04-2026 16:40:14 Không đội mũ Xe mô tô 15B132247 Trắng 44 09-04-2026 16:39:10 Không đội mũ Xe mô tô 26K98779 Trắng 45 09-04-2026 15:59:44 Không đội mũ Xe mô tô 89C107568 Trắng 46 09-04-2026 15:53:34 Không đội mũ Xe mô tô 29T82813 Trắng 47 09-04-2026 15:42:01 Không đội mũ Xe mô tô 35B195531 Trắng 48 09-04-2026 15:22:49 Không đội mũ Xe mô tô 90B178011 Trắng 49 09-04-2026 15:00:42 Không đội mũ Xe mô tô 37AS06161 Trắng 50 09-04-2026 14:59:54 Không đội mũ Xe mô tô 18EA04533 Trắng 51 09-04-2026 14:45:02 Không đội mũ Xe mô tô 59T169999 Trắng 52 09-04-2026 14:42:31 Không đội mũ Xe mô tô 29BD12993 Trắng 53 09-04-2026 14:39:50 Không đội mũ Xe mô tô 30H25019 Trắng 54 09-04-2026 14:25:25 Không đội mũ Xe mô tô 72F166907 Trắng 55 09-04-2026 14:08:57 Không đội mũ Xe mô tô 29BM01622 Trắng 56 09-04-2026 14:07:19 Không đội mũ Xe mô tô 20K102464 Trắng 57 09-04-2026 14:04:49 Không đội mũ Xe mô tô 12H10512 Trắng 58 09-04-2026 13:45:54 Không đội mũ Xe mô tô 37V28711 Trắng 59 09-04-2026 13:06:32 Không đội mũ Xe mô tô 48C130970 Trắng 60 09-04-2026 12:29:02 Không đội mũ Xe mô tô 29P199744 Trắng 61 09-04-2026 12:24:51 Không đội mũ Xe mô tô 90AK02017 Trắng 62 09-04-2026 12:01:40 Không đội mũ Xe mô tô 17B113979 Trắng 63 09-04-2026 11:56:05 Không đội mũ Xe mô tô 29F138860 Trắng 64 09-04-2026 11:54:26 Không đội mũ Xe mô tô 29X749721 Trắng 65 09-04-2026 11:54:21 Không đội mũ Xe mô tô 88AK02729 Trắng 66 09-04-2026 11:49:57 Không đội mũ Xe mô tô 29BD09984 Trắng 67 09-04-2026 10:55:51 Không đội mũ Xe mô tô 88L104753 Trắng 68 09-04-2026 10:32:37 Không đội mũ Xe mô tô 29P101438 Trắng 69 09-04-2026 10:26:15 Không đội mũ Xe mô tô 29BC20449 Trắng 70 09-04-2026 09:55:43 Không đội mũ Xe mô tô 29X747874 Trắng 71 09-04-2026 09:43:37 Không đội mũ Xe mô tô 29AD82341 Trắng 72 09-04-2026 09:40:53 Không đội mũ Xe mô tô 16P35004 Trắng 73 09-04-2026 09:36:30 Không đội mũ Xe mô tô 35B269157 Trắng 74 09-04-2026 09:36:17 Không đội mũ Xe mô tô 29X756970 Trắng 75 09-04-2026 09:17:32 Không đội mũ Xe mô tô 29Y376013 Trắng 76 09-04-2026 09:16:55 Không đội mũ Xe mô tô 29G188084 Trắng 77 09-04-2026 09:03:43 Không đội mũ Xe mô tô 29G188084 Trắng 78 09-04-2026 08:45:02 Không đội mũ Xe mô tô 23B135266 Trắng 79 09-04-2026 08:12:35 Không đội mũ Xe mô tô 29C111096 Trắng 80 09-04-2026 08:02:30 Không đội mũ Xe mô tô 36F10197 Trắng