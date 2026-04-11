Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4

Thứ bảy, 08:25 11/04/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ lệ cao tại các nút giao nội thành Hà Nội.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 10/4, hệ thống Camera AI đã thực hiện kiểm soát hơn 8.300 lượt phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai. 

Qua phân tích thời gian thực, máy tính đã sàng lọc và phát hiện 13 trường hợp nghi vấn vi phạm. Tại khu vực Km12, hệ thống ghi nhận có phương tiện đạt tốc độ lên tới 126 km/h.

Hệ thống Camera AI ghi nhận vi phạm giao thông tại Hà Nội trong tháng 4 / 2026 - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy chạy ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống Camera AI đã phát hiện hàng loạt sai phạm. Cụ thể, có 50 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 28 trường hợp vượt đèn đỏ và 2 trường hợp đi ngược chiều. Đây là những hành vi trực tiếp gây nguy hiểm cho cộng đồng nhưng lại diễn ra khá phổ biến.

Tại ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân, trong số 24 trường hợp được ghi nhận qua hệ thống tại đây, lực lượng chức năng chưa phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào. Sự tuân thủ này cho thấy hiệu ứng tích cực của việc lắp đặt camera giám sát tại các nút giao sầm uất

Bên cạnh "mắt thần" AI, các kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân qua mạng xã hội (Facebook, Zalo) và ứng dụng VNeTraffic đã phát huy vai trò tích cực. Hàng trăm tin báo đã được gửi về, tập trung vào các lỗi phổ biến như: đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chuyển làn sai quy định, dừng đỗ bừa bãi và sử dụng điện thoại khi lái xe. 

Sự chủ động của người dân trong việc cung cấp tư liệu hình ảnh đang tạo ra một mạng lưới giám sát toàn diện, không có "góc tối" cho các hành vi tùy tiện.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
110-04-2026 07:05:40Vượt đèn đỏXe mô tô14AA06800Trắng
210-04-2026 06:52:18Vượt đèn đỏXe mô tô29D244481Trắng
310-04-2026 06:46:58Vượt đèn đỏXe mô tô29AA76956Trắng
410-04-2026 06:33:29Vượt đèn đỏXe mô tô29E1128867Trắng
510-04-2026 06:21:54Vượt đèn đỏXe mô tô21AA05788Trắng
610-04-2026 06:21:53Vượt đèn đỏXe mô tô99E132810Trắng
710-04-2026 06:21:45Vượt đèn đỏXe mô tô99E126689Trắng
810-04-2026 06:21:41Vượt đèn đỏXe mô tô75G104024Trắng
910-04-2026 06:16:27Vượt đèn đỏXe mô tô35AK8385Trắng
1009-04-2026 17:13:48Vượt đèn đỏXe mô tô29B210272Trắng
1109-04-2026 16:41:11Vượt đèn đỏXe mô tô29E212989Trắng
1209-04-2026 16:31:39Vượt đèn đỏXe mô tô29BF01841Trắng
1309-04-2026 16:29:31Vượt đèn đỏXe mô tô29AV03954Trắng
1409-04-2026 15:41:02Vượt đèn đỏXe mô tô98B291790Trắng
1509-04-2026 15:18:12Vượt đèn đỏXe mô tô90B242836Trắng
1609-04-2026 15:16:56Vượt đèn đỏXe mô tô29E293059Trắng
1709-04-2026 14:26:15Vượt đèn đỏXe mô tô23B144343Trắng
1809-04-2026 14:18:52Vượt đèn đỏXe mô tô29Y765232Trắng
1909-04-2026 14:17:25Vượt đèn đỏXe mô tô98D129034Trắng
2009-04-2026 14:13:30Vượt đèn đỏXe mô tô36AK00808Trắng
2109-04-2026 14:12:51Vượt đèn đỏXe mô tô29X341956Trắng
2209-04-2026 14:05:16Vượt đèn đỏXe mô tô37AB09094Trắng
2309-04-2026 14:03:17Vượt đèn đỏXe mô tô29BB11322Trắng
2409-04-2026 13:38:23Vượt đèn đỏXe mô tô29L188780Trắng
2509-04-2026 13:29:07Vượt đèn đỏXe mô tô30F15020Trắng
2609-04-2026 13:01:56Vượt đèn đỏXe mô tô29P127420Trắng
2709-04-2026 07:55:18Vượt đèn đỏXe mô tô29P188133Trắng
2809-04-2026 07:51:24Vượt đèn đỏXe mô tô37P160510Trắng
2909-04-2026 15:15:36Chạy ngược chiềuXe mô tô19G144320Trắng
3009-04-2026 08:50:30Chạy ngược chiềuXe mô tô29E172808Trắng
3110-04-2026 07:27:44Không đội mũXe mô tô36F120197Trắng
3210-04-2026 07:18:40Không đội mũXe mô tô29B206681Trắng
3310-04-2026 06:53:17Không đội mũXe mô tô30Z51968Trắng
3410-04-2026 06:41:32Không đội mũXe mô tô21LA0049Trắng
3510-04-2026 06:30:40Không đội mũXe mô tô99AE06839Trắng
3610-04-2026 06:27:16Không đội mũXe mô tô29C102206Trắng
3710-04-2026 06:13:43Không đội mũXe mô tô28L115031Trắng
3810-04-2026 06:13:31Không đội mũXe mô tô29M105331Trắng
3909-04-2026 17:34:52Không đội mũXe mô tô29P189137Trắng
4009-04-2026 17:23:09Không đội mũXe mô tô29H146344Trắng
4109-04-2026 17:20:08Không đội mũXe mô tô28H101675Trắng
4209-04-2026 16:55:47Không đội mũXe mô tô29C170789Trắng
4309-04-2026 16:40:14Không đội mũXe mô tô15B132247Trắng
4409-04-2026 16:39:10Không đội mũXe mô tô26K98779Trắng
4509-04-2026 15:59:44Không đội mũXe mô tô89C107568Trắng
4609-04-2026 15:53:34Không đội mũXe mô tô29T82813Trắng
4709-04-2026 15:42:01Không đội mũXe mô tô35B195531Trắng
4809-04-2026 15:22:49Không đội mũXe mô tô90B178011Trắng
4909-04-2026 15:00:42Không đội mũXe mô tô37AS06161Trắng
5009-04-2026 14:59:54Không đội mũXe mô tô18EA04533Trắng
5109-04-2026 14:45:02Không đội mũXe mô tô59T169999Trắng
5209-04-2026 14:42:31Không đội mũXe mô tô29BD12993Trắng
5309-04-2026 14:39:50Không đội mũXe mô tô30H25019Trắng
5409-04-2026 14:25:25Không đội mũXe mô tô72F166907Trắng
5509-04-2026 14:08:57Không đội mũXe mô tô29BM01622Trắng
5609-04-2026 14:07:19Không đội mũXe mô tô20K102464Trắng
5709-04-2026 14:04:49Không đội mũXe mô tô12H10512Trắng
5809-04-2026 13:45:54Không đội mũXe mô tô37V28711Trắng
5909-04-2026 13:06:32Không đội mũXe mô tô48C130970Trắng
6009-04-2026 12:29:02Không đội mũXe mô tô29P199744Trắng
6109-04-2026 12:24:51Không đội mũXe mô tô90AK02017Trắng
6209-04-2026 12:01:40Không đội mũXe mô tô17B113979Trắng
6309-04-2026 11:56:05Không đội mũXe mô tô29F138860Trắng
6409-04-2026 11:54:26Không đội mũXe mô tô29X749721Trắng
6509-04-2026 11:54:21Không đội mũXe mô tô88AK02729Trắng
6609-04-2026 11:49:57Không đội mũXe mô tô29BD09984Trắng
6709-04-2026 10:55:51Không đội mũXe mô tô88L104753Trắng
6809-04-2026 10:32:37Không đội mũXe mô tô29P101438Trắng
6909-04-2026 10:26:15Không đội mũXe mô tô29BC20449Trắng
7009-04-2026 09:55:43Không đội mũXe mô tô29X747874Trắng
7109-04-2026 09:43:37Không đội mũXe mô tô29AD82341Trắng
7209-04-2026 09:40:53Không đội mũXe mô tô16P35004Trắng
7309-04-2026 09:36:30Không đội mũXe mô tô35B269157Trắng
7409-04-2026 09:36:17Không đội mũXe mô tô29X756970Trắng
7509-04-2026 09:17:32Không đội mũXe mô tô29Y376013Trắng
7609-04-2026 09:16:55Không đội mũXe mô tô29G188084Trắng
7709-04-2026 09:03:43Không đội mũXe mô tô29G188084Trắng
7809-04-2026 08:45:02Không đội mũXe mô tô23B135266Trắng
7909-04-2026 08:12:35Không đội mũXe mô tô29C111096Trắng
8009-04-2026 08:02:30Không đội mũXe mô tô36F10197Trắng
Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 6/4 - 7/4) hệ thống Camera AI của lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 30.000 lượt phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tại các nút giao nội đô Hà Nội, hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã được phát hiện và xử lý.

Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4

Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4

Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội

Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Hà Nội: Danh sách 83 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 26 - 27/3

Hà Nội: Danh sách 83 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 26 - 27/3

Hà Nội: Danh sách 77 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 23/3 - 24/3

Hà Nội: Danh sách 77 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 23/3 - 24/3

Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026

Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026

GĐXH - Năm 2026, các quy định của Luật Đất đai 2024 đã đi vào thực tế một cách ổn định. Theo đó Nghị quyết 254/2025/QH15 đã bổ sung 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Đó là những trường hợp nào?

Ai không được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Ai không được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định đề xuất tăng lương cơ sở từ 1/7/2026, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ không được hưởng chế độ.

Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

GĐXH - Sáng sớm 10/4, một cụ ông 91 tuổi trong lúc đi bộ qua đường đã bị xe ô tô Mercedes tông trúng trên phố Đào Tấn (phường Giảng Võ, TP Hà Nội). Vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

GĐXH - Tối 9/4, một vụ xô xát đã xảy ra trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến một nữ tài xế GrabBike phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu.

Khắc khẩu nhưng hợp làm ăn: 3 cặp con giáp cứ bắt tay nhau là tiền bạc bùng nổ

Khắc khẩu nhưng hợp làm ăn: 3 cặp con giáp cứ bắt tay nhau là tiền bạc bùng nổ

GĐXH - Trong tử vi, có những cặp con giáp tuy thường xuyên lời qua tiếng lại nhưng khi kết hợp làm ăn lại thúc đẩy tài lộc, càng hợp tác lâu dài càng dễ giàu sang.

5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớn

5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớn

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu vận mệnh đặc biệt, từ trung niên tài lộc dồi dào và gia đình viên mãn.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

GĐXH - Từng quả đồi được san mở, những trụ cầu cạn dần vươn cao giữa vùng núi, công trường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, Thái Nguyên đang “tăng tốc” sau thời gian dài thi công. Dự án được kỳ vọng tạo động lực kết nối liên vùng, hướng tới trở thành đoạn tuyến quan trọng của cao tốc Hà Nội – Cao Bằng trong tương lai.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt' kinh doanh trái phép

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt' kinh doanh trái phép

GĐXH - Nhiều diện tích đất thuộc dự án Công viên Chu Văn An (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) suốt thời gian qua đang bị "xẻ thịt", dựng lên làm sân bóng, nhà xưởng... để kinh doanh trái phép. Thực trạng này dù đã diễn ra trong thời gian dài thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học: Cần chế tài 'kịch khung' để bảo vệ giống nòi

Ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học: Cần chế tài 'kịch khung' để bảo vệ giống nòi

GĐXH - Vụ án 300 tấn lợn bệnh tuồn vào trường học đang gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, yêu cầu áp dụng khung hình phạt cao nhất với hành vi “hủy hoại giống nòi” trở nên cấp bách hơn bao giờ hết nhằm trừng trị những kẻ vì lợi nhuận mà bất chấp đạo đức.

Thời tới cản không kịp: 4 con giáp dễ mua nhà trong 6 tháng cuối năm 2026

Thời tới cản không kịp: 4 con giáp dễ mua nhà trong 6 tháng cuối năm 2026

Tử vi dự báo thay đổi giữa tháng 4 dương lịch cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất

Tử vi dự báo thay đổi giữa tháng 4 dương lịch cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất

GĐXH - Theo tử vi dự báo, các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất sẽ có những biến đổi thú vị trong tuần giữa tháng 4 dương lịch này.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa

Thời tới cản không kịp: 4 con giáp dễ mua nhà trong 6 tháng cuối năm 2026

Thời tới cản không kịp: 4 con giáp dễ mua nhà trong 6 tháng cuối năm 2026

5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớn

5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớn

Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, sắp được tăng mức hưởng từ ngày 1/7/2026

Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, sắp được tăng mức hưởng từ ngày 1/7/2026

