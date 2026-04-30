Hà Nội: Danh sách 108 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4

Thứ năm, 09:33 30/04/2026 | Đời sống
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 28/4 - 29/4), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua từ ngày 28/4 - 29/4/2026, hệ thống Camera AI trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các nút giao nội đô đã ghi nhận tổng cộng 108 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km20), trong số 9.589 lượt phương tiện lưu thông, hệ thống phát hiện 31 trường hợp nghi vấn vi phạm. Qua kiểm duyệt trực tiếp, lực lượng chức năng đã xác định chính xác 5 trường hợp vi phạm (tỷ lệ 16,1%), chủ yếu tập trung vào lỗi không thắt dây an toàn và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe.

Tại Km06, ghi nhận lưu lượng kỷ lục với 15.101 phương tiện. Hệ thống thực hiện nhận diện biển số chính xác 100%, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và truy vết phương tiện.

Tại Km12, ghi nhận 5.768 lượt xe với tốc độ trung bình 71,5 km/h, vận tốc cao nhất đạt 111 km/h.

Còn tại khu vực nội thành, nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi ghi nhận con số vi phạm khá lớn với 60 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 40 trường hợp vượt đèn đỏ và 3 trường hợp ngang nhiên đi ngược chiều.

Nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân, hệ thống ghi nhận 12 trường hợp có dấu hiệu đi sai làn đường và đang tiếp tục trích xuất dữ liệu để xác minh vi phạm.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngLànTốc độ ghi nhận (km/h)Tốc độ tối thiểu (km/h)Tốc độ tối đa (km/h)Biển sốMàu biểnHãng xeMàu xe
129-04-2026 06:43:19Vượt đèn đỏXe mô tô----29T112554TrắngKhông xác địnhKhông xác định
229-04-2026 06:39:17Vượt đèn đỏXe mô tô----20E144437TrắngKhông xác địnhKhông xác định
329-04-2026 06:15:11Vượt đèn đỏXe mô tô----23AB02575TrắngKhông xác địnhKhông xác định
429-04-2026 06:15:11Vượt đèn đỏXe mô tô----12L131316TrắngKhông xác địnhKhông xác định
529-04-2026 06:14:37Vượt đèn đỏXe mô tô----99E126689TrắngKhông xác địnhKhông xác định
629-04-2026 06:11:20Vượt đèn đỏXe mô tô----29C17108TrắngKhông xác địnhKhông xác định
729-04-2026 05:59:18Vượt đèn đỏXe mô tô----30H12401TrắngKhông xác địnhKhông xác định
829-04-2026 05:45:41Vượt đèn đỏXe mô tô----30Z102259TrắngKhông xác địnhKhông xác định
929-04-2026 05:16:55Vượt đèn đỏXe mô tô----36D144425TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1029-04-2026 05:07:48Vượt đèn đỏXe mô tô----29D115992TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1129-04-2026 05:00:21Vượt đèn đỏXe mô tô----29P182905TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1229-04-2026 04:44:30Vượt đèn đỏXe mô tô----29MD220767TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1329-04-2026 04:11:49Vượt đèn đỏXe mô tô----29BC11003TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1429-04-2026 02:34:22Vượt đèn đỏXe mô tô----35H44704TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1529-04-2026 02:24:26Vượt đèn đỏXe mô tô----28B130402TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1629-04-2026 02:21:11Vượt đèn đỏXe mô tô----29Y137463TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1729-04-2026 00:47:19Vượt đèn đỏXe mô tô----29K175064TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1829-04-2026 00:42:52Vượt đèn đỏXe mô tô----29E293444TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1929-04-2026 00:42:51Vượt đèn đỏXe mô tô----34AA39371TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2029-04-2026 00:16:24Vượt đèn đỏXe mô tô----29B162358TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2129-04-2026 00:11:00Vượt đèn đỏXe mô tô----15C121423TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2228-04-2026 23:22:29Vượt đèn đỏXe mô tô----95B104434TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2328-04-2026 23:16:08Vượt đèn đỏXe mô tô----29L554739TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2428-04-2026 23:08:28Vượt đèn đỏXe mô tô----17B658491TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2528-04-2026 23:00:53Vượt đèn đỏXe mô tô----36B647304TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2628-04-2026 22:32:10Vượt đèn đỏXe mô tô----29H50649TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2728-04-2026 21:47:46Vượt đèn đỏXe mô tô----29A843524TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2828-04-2026 21:21:31Vượt đèn đỏXe mô tô----29Z149831TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2928-04-2026 20:43:22Vượt đèn đỏXe mô tô----29BD10719TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3028-04-2026 20:40:54Vượt đèn đỏXe mô tô----29BC00131TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3128-04-2026 19:37:47Vượt đèn đỏXe mô tô----29E279597TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3228-04-2026 19:22:16Vượt đèn đỏXe mô tô----29BK14037TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3328-04-2026 19:13:01Vượt đèn đỏXe mô tô----29Y132447TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3428-04-2026 19:11:11Vượt đèn đỏXe mô tô----29E197999TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3528-04-2026 19:03:29Vượt đèn đỏXe mô tô----29D207767TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3628-04-2026 18:57:11Vượt đèn đỏXe mô tô----19K146092TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3728-04-2026 18:40:14Vượt đèn đỏXe mô tô----29AF34063TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3828-04-2026 18:29:08Vượt đèn đỏXe mô tô----29E113091TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3928-04-2026 18:23:26Vượt đèn đỏXe mô tô----21B164395TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4028-04-2026 17:46:19Vượt đèn đỏXe mô tô----29AC48144TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4129-04-2026 06:11:40Không đội mũXe mô tô----30F61593TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4229-04-2026 06:05:00Không đội mũXe mô tô----30Z13254TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4328-04-2026 21:48:21Không đội mũXe mô tô----30L29525TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4428-04-2026 21:47:44Không đội mũXe mô tô----29X205005TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4528-04-2026 21:26:55Không đội mũXe mô tô----29Y551758TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4628-04-2026 19:02:31Không đội mũXe mô tô----29AA42538TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4728-04-2026 18:58:56Không đội mũXe mô tô----20G141436TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4828-04-2026 18:37:40Không đội mũXe mô tô----29AD48153TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4928-04-2026 17:28:20Không đội mũXe mô tô----36F120197TrắngKhông xác địnhKhông xác định
5028-04-2026 17:24:50Không đội mũXe mô tô----43F123489TrắngKhông xác địnhKhông xác định
5128-04-2026 17:24:18Không đội mũXe mô tô----15B132247TrắngKhông xác địnhKhông xác định
5228-04-2026 17:22:41Không đội mũXe mô tô----30F23659TrắngKhông xác địnhKhông xác định
5328-04-2026 17:18:21Không đội mũXe mô tô----29S216547TrắngKhông xác địnhKhông xác định
5428-04-2026 17:06:50Không đội mũXe mô tô----29V564392TrắngKhông xác địnhKhông xác định
5528-04-2026 17:04:24Không đội mũXe mô tô----29S612346TrắngKhông xác địnhKhông xác định
5628-04-2026 17:03:06Không đội mũXe mô tô----21C123287TrắngKhông xác địnhKhông xác định
5728-04-2026 17:00:11Không đội mũXe mô tô----29AB29994TrắngKhông xác địnhKhông xác định
5828-04-2026 16:47:28Không đội mũXe mô tô----29P204346TrắngKhông xác địnhKhông xác định
5928-04-2026 16:43:59Không đội mũXe mô tô----48C130970TrắngKhông xác địnhKhông xác định
6028-04-2026 16:30:41Không đội mũXe mô tô----18G142689TrắngKhông xác địnhKhông xác định
6128-04-2026 16:29:35Không đội mũXe mô tô----29M185438TrắngKhông xác địnhKhông xác định
6228-04-2026 16:16:54Không đội mũXe mô tô----29BD07205TrắngKhông xác địnhKhông xác định
6328-04-2026 16:15:25Không đội mũXe mô tô----29X13715TrắngKhông xác địnhKhông xác định
6428-04-2026 16:14:29Không đội mũXe mô tô----30P41230TrắngKhông xác địnhKhông xác định
6528-04-2026 16:04:28Không đội mũXe mô tô----30K89807TrắngKhông xác địnhMàu be
6628-04-2026 16:02:10Không đội mũXe mô tô----15AP08402TrắngKhông xác địnhKhông xác định
6728-04-2026 16:00:31Không đội mũXe mô tô----29R63528TrắngKhông xác địnhKhông xác định
6828-04-2026 15:52:03Không đội mũXe mô tô----29BC08698TrắngKhông xác địnhKhông xác định
6928-04-2026 15:47:05Không đội mũXe mô tô----29AA76488TrắngKhông xác địnhKhông xác định
7028-04-2026 15:40:37Không đội mũXe mô tô----19F141974TrắngKhông xác địnhKhông xác định
7128-04-2026 14:54:51Không đội mũXe mô tô----29BA01695TrắngKhông xác địnhKhông xác định
7228-04-2026 14:52:56Không đội mũXe mô tô----29P187588TrắngKhông xác địnhKhông xác định
7328-04-2026 14:29:46Không đội mũXe mô tô----30H25019TrắngKhông xác địnhKhông xác định
7428-04-2026 14:25:37Không đội mũXe mô tô----19C138959TrắngKhông xác địnhKhông xác định
7528-04-2026 14:10:35Không đội mũXe mô tô----30H41489TrắngKhông xác địnhKhông xác định
7628-04-2026 14:00:46Không đội mũXe mô tô----47L50232TrắngKhông xác địnhKhông xác định
7728-04-2026 13:49:45Không đội mũXe mô tô----14P92936TrắngKhông xác địnhKhông xác định
7828-04-2026 13:20:06Không đội mũXe mô tô----98F126977TrắngKhông xác địnhKhông xác định
7928-04-2026 12:42:30Không đội mũXe mô tô----17B200099TrắngKhông xác địnhKhông xác định
8028-04-2026 12:18:48Không đội mũXe mô tô----29T147514TrắngKhông xác địnhKhông xác định
8128-04-2026 12:05:23Không đội mũXe mô tô----29AD84075TrắngKhông xác địnhKhông xác định
8228-04-2026 12:00:44Không đội mũXe mô tô----30F23659TrắngKhông xác địnhKhông xác định
8328-04-2026 11:48:44Không đội mũXe mô tô----29D180269TrắngKhông xác địnhKhông xác định
8428-04-2026 11:39:59Không đội mũXe mô tô----29T188618TrắngKhông xác địnhKhông xác định
8528-04-2026 11:30:40Không đội mũXe mô tô----93F158978TrắngKhông xác địnhKhông xác định
8628-04-2026 11:13:36Không đội mũXe mô tô----26H100459TrắngKhông xác địnhKhông xác định
8728-04-2026 11:13:09Không đội mũXe mô tô----38AN01883TrắngKhông xác địnhKhông xác định
8828-04-2026 10:54:06Không đội mũXe mô tô----29F137062TrắngKhông xác địnhKhông xác định
8928-04-2026 10:41:16Không đội mũXe mô tô----89C202698TrắngKhông xác địnhKhông xác định
9028-04-2026 10:31:35Không đội mũXe mô tô----29K178783TrắngKhông xác địnhKhông xác định
9128-04-2026 10:21:33Không đội mũXe mô tô----29E253769TrắngKhông xác địnhKhông xác định
9228-04-2026 10:18:06Không đội mũXe mô tô----29MD170750TrắngKhông xác địnhĐen
9328-04-2026 09:36:33Không đội mũXe mô tô----29G166210TrắngKhông xác địnhKhông xác định
9428-04-2026 09:22:33Không đội mũXe mô tô----35B101666TrắngKhông xác địnhKhông xác định
9528-04-2026 09:22:29Không đội mũXe mô tô----24K78387TrắngKhông xác địnhKhông xác định
9628-04-2026 08:56:00Không đội mũXe mô tô----30H51795TrắngKhông xác địnhKhông xác định
9728-04-2026 08:54:42Không đội mũXe mô tô----18B136518TrắngKhông xác địnhKhông xác định
9828-04-2026 08:45:17Không đội mũXe mô tô----17N26854TrắngKhông xác địnhKhông xác định
9928-04-2026 08:12:14Không đội mũXe mô tô----29L170817TrắngKhông xác địnhKhông xác định
10028-04-2026 07:59:27Không đội mũXe mô tô----35N158971TrắngKhông xác địnhKhông xác định
10128-04-2026 07:55:38Không đội mũXe mô tô----26H100459TrắngKhông xác địnhKhông xác định
10228-04-2026 15:49:46Chạy ngược chiềuXe mô tô----30F80294TrắngKhông xác địnhKhông xác định
10328-04-2026 14:32:43Chạy ngược chiềuXe mô tô----29B200668TrắngKhông xác địnhNâu
10429-04-2026 06:17:54Vi phạm của người tham gia giao thôngĐầu kéoLàn 1696010012H02237Vàng33Đen
10528-04-2026 23:40:03Vi phạm của người tham gia giao thôngÔ tô tải dưới 3,5 tấnLàn 2696010015H06342Vàng31Xanh
10628-04-2026 21:31:12Vi phạm của người tham gia giao thôngÔ tô kháchLàn 2676010099H05415VàngFORDĐen
10728-04-2026 19:11:42Vi phạm của người tham gia giao thôngÔ tô tải từ 3,5 tấnLàn 1736010099A82026Trắng34Trắng
10828-04-2026 09:43:53Vi phạm của người tham gia giao thôngÔ tô conLàn 1806010035A67549TrắngMAZDATrắng
Hà Nội ghi nhận 108 trường hợp vi phạm giao thông qua Camera AI từ 28 / 4 - 29 / 4 - Ảnh 1.Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4

GĐXH - Trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ lệ cao tại các nút giao nội thành Hà Nội.

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sổ đỏ được gọi là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Năm 2026, khi làm sổ đỏ người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ oi bức kèm mưa vào chiều tối.

GĐXH - Trong cuộc sống, có những người sẵn sàng tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần, nhưng cũng có những con giáp lại chọn cách âm thầm tự mình vượt qua tất cả.

GĐXH - Ngày 30.4.2026, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng 30.4.1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

GĐXH - Ngày sinh Âm lịch từ lâu đã được coi là một cách để dự đoán phần nào vận mệnh mỗi người. 12 con giáp nữ sinh vào những ngày "kém may" sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm.

GĐXH - Bạn đang tìm địa điểm du lịch cho những ngày nghỉ lễ vừa sống ảo cực chill vừa tránh được cái nóng đầu hè? Bài viết này tổng hợp những nơi từ trong nhà mát lạnh, ngoài trời đẹp mê ly cho đến các khu nghỉ dưỡng ngoại thành lý tưởng.

GĐXH - Sau nhiều lần bị phản ánh về tình trạng họp chợ tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, khu vực ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng tổ chức dẹp bỏ.

GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe tạm thời dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

GĐXH - Trong tuần từ ngày 20/4/2026 đến ngày 26/4/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội tổng cộng 883 trường hợp vi phạm giao thông.

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người điềm đạm, không phô trương nhưng lại sở hữu năng lực vượt trội.

GĐXH - Chuyên gia phong thủy đã có dự báo tử vi cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi trong tuần nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Hãy cùng khám phá những điều bất ngờ trong kỳ nghỉ lễ này.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
