Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn
GĐXH - Sau khi cạy phá phòng ngủ tầng 2, các đối tượng đã trộm cắp tiền cùng một số trang sức bằng vàng như: Nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt. Trộm được tài sản, nhóm đối tượng người nước ngoài nhanh chóng tìm cách tẩu thoát...
Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, mới đây các lực lượng Công an thành phố đã nhanh chóng điều tra, khám phá và bắt giữ các đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản tại địa bàn phường Hồng Bàng.
Theo đó, vào lúc 23h30 ngày 26/1, Công an phường Hồng Bàng nhận được đơn trình báo về việc một hộ dân sinh sống tại một khu đô thị trên địa bàn phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) bị kẻ gian cạy phá phòng ngủ tầng 2, kính cửa sổ nhà vệ sinh bị đập vỡ, đồ đạc trong phòng ngủ bị xáo trộn, mất khoảng 7 lượng vàng miếng SJC, 4.100 USD và khoảng 100 triệu đồng cùng một số trang sức bằng vàng như nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt trong phòng ngủ.
Ngay sau khi nhận thông tin, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hồng Bàng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.
Nhận định các đối tượng gây ra vụ việc trên có thể là người nước ngoài, cơ quan điều tra đã thông báo đến Đồn Biên phòng các cửa khẩu quốc tế. Đến 12h ngày 27/1, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), các đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc gây ra vụ việc trên.
Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đang làm thủ tục xuất cảnh chuẩn bị trốn về Trung Quốc và thu hồi toàn bộ tang vật.
Tại cơ quan Công an đã làm rõ thông tin 3 đối tượng trên gồm: Bai Xianzheng (SN 1987), Song Shiyong (SN 1996 cùng trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và Li Guangyuan (SN 1985, trú tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).
Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khởi tố 3 đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản và xử lý theo quy định pháp luật.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhàPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.
Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Phát tán hàng chục triệu tin nhắn chứa link giả mạo, làm giả giấy tờ tùy thân để bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 9 đối tượng liên quan.
Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thânPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chúc công bố quyết định một người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh được ân giảm xuống hình phạt tù “chung thân”.
Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụyPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian trầm lắng, hoạt động mua bán lan đột biến có dấu hiệu gia tăng trở lại, kèm theo hiện tượng thổi giá trên không gian mạng. Trước nguy cơ tái diễn “bong bóng tài chính” và các hệ lụy phức tạp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát đi cảnh báo tới người dân.
Dùng kéo đâm bố vì không cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cốPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Nhiều lần yêu cầu bố đẻ đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ nhưng không thành, Nguyễn Tuấn Anh dùng kéo đâm bố trọng thương.
Vợ không cho mua thêm rượu, người đàn ông tạt xăng đốt vợ và cháuPháp luật - 7 giờ trước
Bị ngăn cản không cho mua thêm rượu, C. đã tạt xăng vào người vợ và cháu vợ ngay bên bếp lửa đang cháy, khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng.
Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồngPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh người kinh doanh để vay tiền nhập hàng, Phạm Ngân Trang đã chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.
Công an TPHCM bắt giam người lập hàng loạt tài khoản để làm chuyện bất chínhPháp luật - 11 giờ trước
Người đàn ông 38 tuổi vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam do có hành vi lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội để bán vũ khí
Truy bắt kẻ cướp trên cánh đồng vắng trong đêmPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Một phụ nữ ở xã Kim Liên (Nghệ An) bị một đối tượng chặn xe trên đường nội đồng, bóp cổ, hành hung để cướp tài sản. Sau gần 2 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng này.
Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2Pháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 5/2 - 6/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể số ca vượt đèn đỏ tại các nút giao nội thành Hà Nội, tuy nhiên các lỗi về dây đai an toàn trên cao tốc và đi sai làn đường trong thành phố vẫn còn tồn tại.
Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia LaiPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).