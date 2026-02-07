Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượng

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 đối tượng về hành vi phát tán hơn 15 triệu tin nhắn chứa đường link giả mạo Facebook, làm giả giấy tờ tùy thân, bẻ khóa chiếm quyền điều khiển tài khoản.

Trước đó, ngày 3/2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phá chuyên án, khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về hành vi làm, mua bán căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu (passport), thẻ an sinh xã hội của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới; giả mạo Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của nhiều người dùng trong và ngoài nước.

Một số đối tượng tại cơ quan công an.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tán phát hơn 25 triệu tin nhắn chứa đường link giả mạo đến các tài khoản Facebook, Instagram trong và ngoài nước, nhằm lừa người dùng cung cấp thông tin đăng nhập để chiếm đoạt tài khoản. Trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng đã làm giả giấy tờ tùy thân của nhiều người để mạo danh chủ sở hữu, tiến hành xác thực danh tính, bẻ khóa và chiếm quyền điều khiển các tài khoản Facebook, Instagram.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 bộ máy vi tính, 9 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ giả của Việt Nam và nước ngoài cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số tang vật cơ quan công an thu giữ.

Đây là hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân. Thành công của chuyên án là minh chứng cho sự quyết liệt của lực lượng Công an trong công tác bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao và phòng ngừa sớm các hành vi lừa đảo.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi các loại giấy tờ giả trên không gian mạng; tuyệt đối không click vào các đường link lạ hoặc tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn; đặt mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ, không sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản; kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) để tăng cường bảo mật; thường xuyên theo dõi, kiểm tra lịch sử đăng nhập nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường.