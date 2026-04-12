Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thương

Chủ nhật, 14:00 12/04/2026 | Đời sống

Ngày 12-4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy phòng trọ khiến 7 người thương vong.

Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thương - Ảnh 1.

Nhiều xe cứu thương được điều động sáng 12-4.

Khoảng 3 giờ cùng ngày, khói lửa phát ra từ dãy nhà trọ nằm trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp (khu vực thuộc quận 12 cũ). 

Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thương - Ảnh 2.

Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thương - Ảnh 3.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành. 

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khi dập tắt lửa, cảnh sát phát hiện 2 người đã tử vong gồm một nam (26 tuổi), một nữ (24 tuổi). 5 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân địa phương, thời điểm cháy, khói lửa chỉ bốc lên vừa phải. Thậm chí, một số người dân sống gần bên cũng không biết sự việc. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.


Anh Vũ
Cùng chuyên mục

Hà Nội: 'Hô biến' hàng ngàn m2 đất dự án công viên thành tổ hợp sân thể thao quy mô lớn

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn, khu đất dự án rộng hàng ngàn m2 tại phường Thanh Liệt đã bị "xẻ thịt" để làm sân thể thao. Sự tồn tại của công trình trái phép này đang đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.

Top con giáp sống sạch sẽ, ghét bừa bộn, dễ có dấu hiệu OCD

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những con giáp sạch sẽ dưới đây luôn thường xuyên thu dọn nhà cửa. Nhờ vậy, không gian sống của họ luôn gọn gàng, trong lành.

Bật mí cách nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch năm 2026 không?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, đất quy hoạch là diện tích đất thuộc không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương… Làm thế nào để nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch?

3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, giờ sinh Âm lịch có thể phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của một đứa trẻ.

Cụm công nghiệp hơn 265 tỷ đồng ở Thái Nguyên sau 1 năm triển khai hiện ra sao?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi khởi công, Cụm công nghiệp Yên Lạc (xã Yên Lạc, nay là xã Phú Lương) đang dần hình thành với mặt bằng được san gạt trên diện rộng, hệ thống đường nội bộ, mương thoát nước và nhà điều hành từng bước hoàn thiện, tạo diện mạo rõ nét cho dự án có tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm qua, người dân xã Ý Yên (Ninh Bình) phải sống trong cảnh bị "bủa vây" bởi rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Dù thực trạng đốt rác độc hại và đổ phế thải diễn ra ngay sát khu dân cư, trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Những con giáp cứ nhắc đến chuyện cưới xin là 'né', chỉ mê kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đặt sự nghiệp và ổn định tài chính lên trước, vì vậy khi nhắc đến chuyện hẹn hò hay kết hôn, họ thường tìm cách "lảng tránh".

Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ lệ cao tại các nút giao nội thành Hà Nội.

Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, các quy định của Luật Đất đai 2024 đã đi vào thực tế một cách ổn định. Theo đó Nghị quyết 254/2025/QH15 đã bổ sung 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Đó là những trường hợp nào?

Ai không được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định đề xuất tăng lương cơ sở từ 1/7/2026, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ không được hưởng chế độ.

5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớn

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu vận mệnh đặc biệt, từ trung niên tài lộc dồi dào và gia đình viên mãn.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Đời sống
Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Đời sống
3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

Đời sống
Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

Đời sống

