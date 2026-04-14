Hà Nội: Cháy chung cư trên phố Vương Thừa Vũ, 3 người may mắn thoát nạn an toàn
GĐXH - Khoảng 11h54 ngày 14/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình (Hà Nội), khiến người dân khu vực hoảng hốt.
Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, khói đen bất ngờ bốc ra từ tầng cao của tòa nhà. Chỉ ít phút sau, lửa bùng phát mạnh từ một căn hộ ở tầng 6, lan nhanh và tạo cột khói dày đặc.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng lực lượng của các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9, 10, 13 tới hiện trường.
Lực lượng chức năng xác định điểm cháy tại căn hộ số 604 (tầng 6). Nhiều mũi trinh sát, chữa cháy nhanh chóng được triển khai để khống chế ngọn lửa, đồng thời tìm kiếm người mắc kẹt.
Trong quá trình xử lý, cảnh sát đã hướng dẫn 3 người sinh sống tại căn hộ 601 di chuyển xuống tầng 1 an toàn.
Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Trước đó hai ngày, tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương. Căn nhà dạng ống cao 4 tầng, diện tích khoảng 100m², trong đó 3 tầng trên được chia thành 6 phòng cho thuê với khoảng 12 người sinh sống.
Khi hỏa hoạn bùng phát, lửa nhanh chóng lan lên các tầng trên, khói đen dày đặc bao trùm nhiều phòng khiến một số người mắc kẹt, kêu cứu.
Lực lượng chức năng sau đó phát hiện 2 nạn nhân (24 và 26 tuổi, quê Bến Tre và Cà Mau) tử vong trong một phòng trọ; 5 người khác bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu.
Từ nay đến 2030, Hà Nội mở rộng độ bao phủ các loại hình bảo hiểm như thế nào?Thời sự - 3 phút trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND (ngày 11/4/2026) nhằm triển khai Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026 - 2030.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết có rét đậm?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sắp tới miền Bắc sẽ vẫn đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, nền nhiệt giảm nhẹ.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọngThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục oi nóng. Đến khoảng ngày 17/4 khả năng khu vực này đón mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Tin sáng 14/4: Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc có 'rét nàng Bân'?; Đề xuất xe máy dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếpXã hội - 9 giờ trước
GĐXH - Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh giúp hạ nhiệt; Xe máy dưới 5 năm sử dụng có thể sẽ không phải kiểm định khí thải trực tiếp.
Từ 15/5, trưng bày quá một bao thuốc lá, điểm bán lẻ có thể bị phạt tới 5 triệu đồngXã hội - 21 giờ trước
Từ ngày 15/5, theo quy định mới tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP, các điểm bán lẻ thuốc lá trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu có thể bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
Hai kỳ nghỉ nối tiếp, vận tải Hà Nội lên phương án phục vụ linh hoạt ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) cùng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2026 kéo dài liên tiếp được dự báo sẽ khiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.
Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ thứ Sáu, nhiều khả năng miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt. Trước đó miền Bắc và các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng
3 dự án thoát nước nào ở Hà Nội phải tăng tốc, 'về đích' trước mùa mưa?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ba dự án cấp, thoát nước khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại Hà Nội đang được triển khai với nhịp độ cao, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm kịp thời phục vụ công tác chống ngập mùa mưa năm 2026.
Chính thức giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đến hết tháng 6/2026Thời sự - 2 ngày trước
Với 100% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Tin sáng 12/4: Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng; nam sinh lớp 10 dũng cảm cứu người giữa dòng nước xoáyThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch, hoặc siêu âm, hoặc xét nghiệm cung cấp thông tin về giới tính thai nhi; nam sinh lớp 10 bất chấp hiểm nguy lao xuống biển Cửa Lò, cứu được 2 người gặp nạn.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.