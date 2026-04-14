Hà Nội: Cháy chung cư trên phố Vương Thừa Vũ, 3 người may mắn thoát nạn an toàn

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, khói đen bất ngờ bốc ra từ tầng cao của tòa nhà. Chỉ ít phút sau, lửa bùng phát mạnh từ một căn hộ ở tầng 6, lan nhanh và tạo cột khói dày đặc.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng lực lượng của các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9, 10, 13 tới hiện trường.

Khoảng 11h54 ngày 14/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình (Hà Nội), khiến người dân khu vực hoảng hốt.

Lực lượng chức năng xác định điểm cháy tại căn hộ số 604 (tầng 6). Nhiều mũi trinh sát, chữa cháy nhanh chóng được triển khai để khống chế ngọn lửa, đồng thời tìm kiếm người mắc kẹt.

Trong quá trình xử lý, cảnh sát đã hướng dẫn 3 người sinh sống tại căn hộ 601 di chuyển xuống tầng 1 an toàn.

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cận cảnh ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ tầng 6 của căn hộ.

Trước đó hai ngày, tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương. Căn nhà dạng ống cao 4 tầng, diện tích khoảng 100m², trong đó 3 tầng trên được chia thành 6 phòng cho thuê với khoảng 12 người sinh sống.

Khi hỏa hoạn bùng phát, lửa nhanh chóng lan lên các tầng trên, khói đen dày đặc bao trùm nhiều phòng khiến một số người mắc kẹt, kêu cứu.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện 2 nạn nhân (24 và 26 tuổi, quê Bến Tre và Cà Mau) tử vong trong một phòng trọ; 5 người khác bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu.