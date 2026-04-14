Hà Nội: Cháy chung cư trên phố Vương Thừa Vũ, 3 người may mắn thoát nạn an toàn

Thứ ba, 15:49 14/04/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
GĐXH - Khoảng 11h54 ngày 14/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình (Hà Nội), khiến người dân khu vực hoảng hốt.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, khói đen bất ngờ bốc ra từ tầng cao của tòa nhà. Chỉ ít phút sau, lửa bùng phát mạnh từ một căn hộ ở tầng 6, lan nhanh và tạo cột khói dày đặc.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng lực lượng của các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9, 10, 13 tới hiện trường.

Khoảng 11h54 ngày 14/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình (Hà Nội), khiến người dân khu vực hoảng hốt.

Lực lượng chức năng xác định điểm cháy tại căn hộ số 604 (tầng 6). Nhiều mũi trinh sát, chữa cháy nhanh chóng được triển khai để khống chế ngọn lửa, đồng thời tìm kiếm người mắc kẹt.

Trong quá trình xử lý, cảnh sát đã hướng dẫn 3 người sinh sống tại căn hộ 601 di chuyển xuống tầng 1 an toàn.

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cận cảnh ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ tầng 6 của căn hộ.

Trước đó hai ngày, tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương. Căn nhà dạng ống cao 4 tầng, diện tích khoảng 100m², trong đó 3 tầng trên được chia thành 6 phòng cho thuê với khoảng 12 người sinh sống.

Khi hỏa hoạn bùng phát, lửa nhanh chóng lan lên các tầng trên, khói đen dày đặc bao trùm nhiều phòng khiến một số người mắc kẹt, kêu cứu. 

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện 2 nạn nhân (24 và 26 tuổi, quê Bến Tre và Cà Mau) tử vong trong một phòng trọ; 5 người khác bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu.

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND (ngày 11/4/2026) nhằm triển khai Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026 - 2030.

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sắp tới miền Bắc sẽ vẫn đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, nền nhiệt giảm nhẹ.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục oi nóng. Đến khoảng ngày 17/4 khả năng khu vực này đón mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

GĐXH - Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh giúp hạ nhiệt; Xe máy dưới 5 năm sử dụng có thể sẽ không phải kiểm định khí thải trực tiếp.

Từ ngày 15/5, theo quy định mới tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP, các điểm bán lẻ thuốc lá trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu có thể bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.

GĐXH - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) cùng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2026 kéo dài liên tiếp được dự báo sẽ khiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ thứ Sáu, nhiều khả năng miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt. Trước đó miền Bắc và các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng

GĐXH - Ba dự án cấp, thoát nước khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại Hà Nội đang được triển khai với nhịp độ cao, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm kịp thời phục vụ công tác chống ngập mùa mưa năm 2026.

Với 100% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.

GĐXH - Phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch, hoặc siêu âm, hoặc xét nghiệm cung cấp thông tin về giới tính thai nhi; nam sinh lớp 10 bất chấp hiểm nguy lao xuống biển Cửa Lò, cứu được 2 người gặp nạn.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
