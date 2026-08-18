Tuyên Quang: Huy động 40 cán bộ, chiến sĩ dập cháy rừng trong đêm

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương dập đám cháy rừng sản xuất xảy ra phía sau sân vận động.

Sáng 18/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 18h56 ngày 17/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhận tin báo xảy ra cháy tại khu vực rừng sản xuất của bà Lê Thị Lương, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, phía sau sân vận động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hà Giang khẩn trương huy động 4 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Tuyên Quang: Huy động 40 cán bộ, chiến sĩ dập cháy rừng trong đêm - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương dập đám cháy rừng sản xuất xảy ra phía sau sân vận động - (ảnh CATQ).

Tại khu vực xảy ra cháy, địa hình đồi rừng rộng, nhiều cây cỏ và thực bì dễ bắt lửa. Thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm, khói dày đặc khiến việc tiếp cận đám cháy và triển khai đội hình chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình lăng vòi chữa cháy, tổ chức khoanh vùng, ngăn cháy lan và trực tiếp tiếp cận các khu vực cháy để dập lửa.

Tuyên Quang: Huy động 40 cán bộ, chiến sĩ dập cháy rừng trong đêm - Ảnh 2.

Tại khu vực xảy ra cháy, địa hình đồi rừng rộng, nhiều cây cỏ và thực bì dễ bắt lửa - (ảnh CATQ).

Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Các lực lượng tiếp tục kiểm tra, xử lý những khu vực còn nguy cơ cháy trở lại, bảo đảm an toàn trước khi rút khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được các lực lượng chức năng phối hợp xác minh, làm rõ.

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