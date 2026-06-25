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Hà Nội: Cháy quán cơm trên phố Đội Cấn, nhiều thiết bị và thực phẩm bị thiêu rụi

Thứ năm, 12:12 25/06/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Sáng 25/6, một vụ cháy xảy ra tại quán cơm bình dân ở số 195 Đội Cấn, cạnh khu chung cư 195 Đội Cấn, khiến khu vực bếp cùng nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Cháy quán cơm Đội Cấn gây thiệt hại nặng , không có thương vong - Ảnh 1.Thông tin mới nhất vụ cụ bà gần 100 tuổi ở Hà Nội gặp khó khi làm giấy ủy quyền

GĐXH - Sau phản ánh của người dân về việc giải quyết thủ tục ủy quyền nhận lương cho cụ bà 97 tuổi tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã yêu cầu cán bộ liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức kiểm điểm toàn đơn vị. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Theo thông tin từ người dân, khoảng 8h50, trong lúc thay bình gas tại khu vực chế biến thức ăn tại quán cơm, bất ngờ có 3 tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra. Sau các tiếng nổ, khói đen bốc lên kèm theo ngọn lửa bùng phát tại khu vực bếp.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ sơ tán các hộ dân lân cận nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời báo tin cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và Công an phường để tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ y tế tại Điểm Trạm Y tế số 1 (Điểm Y tế Đội Cấn) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng và Đội đáp ứng nhanh của Trạm Y tế phường Ngọc Hà triển khai công tác ứng trực. Thuốc men, trang thiết bị sơ cấp cứu được chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cháy quán cơm Đội Cấn gây thiệt hại nặng , không có thương vong - Ảnh 2.

Sáng 25/6, một vụ cháy xảy ra tại quán cơm bình dân ở số 195 Đội Cấn, cạnh khu chung cư 195 Đội Cấn, khiến khu vực bếp cùng nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Ảnh: B.Loan

Sau gần một giờ triển khai các biện pháp chữa cháy, đến khoảng 9h50, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Báo cáo ban đầu của lực lượng chức năng cho thấy vụ cháy không gây thiệt hại về người, không có trường hợp nào bị thương hay phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu vực bếp cùng nhiều tài sản, thiết bị phục vụ kinh doanh như tủ đông, tủ lạnh, thực phẩm và các vật dụng nhà bếp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời thống kê mức độ thiệt hại do đám cháy gây ra.

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