Hà Nội xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh, quy hoạch mở rộng đường Phan Văn Trường
GĐXH - Trước kiến nghị của cử tri về việc xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, UBND TP Hà Nội cho biết việc di dời khu chợ này sẽ được nghiên cứu, thực hiện đồng bộ với dự án mở rộng đường Phan Văn Trường theo quy hoạch của thành phố.
Theo UBND TP Hà Nội, chợ Nhà Xanh hiện là chợ hạng 3, đã được thành phố phê duyệt trong hệ thống chợ trên địa bàn từ năm 2010 và tiếp tục được xác định trong quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ của Hà Nội năm 2012.
Trước đây, UBND quận Cầu Giấy (cũ) đã ban hành các quyết định liên quan đến phương án bố trí ngành hàng kinh doanh cũng như nội quy hoạt động của chợ nhằm bảo đảm công tác quản lý và khai thác.
Báo cáo của UBND phường Cầu Giấy cho thấy chợ Nhà Xanh đang giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân địa phương, sinh viên và khu vực lân cận. Khu chợ đồng thời tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều hộ kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Hiện nay, theo phân cấp quản lý, chợ hạng 3 thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp phường. UBND phường Cầu Giấy đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường trực tiếp quản lý và khai thác chợ.
Để tăng cường công tác quản lý, Sở Công Thương Hà Nội đã đề nghị địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến giao thông khu vực.
Về đề xuất giải tỏa chợ Nhà Xanh, UBND TP Hà Nội cho biết chủ trương này sẽ được xem xét trong tổng thể dự án mở rộng tuyến đường Phan Văn Trường theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trong thời gian chưa triển khai dự án, địa phương có trách nhiệm tiếp tục quản lý, khai thác chợ đúng quy định, bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Thành phố cũng yêu cầu phường Cầu Giấy rà soát, cập nhật phương án quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, bảo đảm phù hợp với nhu cầu dân sinh và điều kiện thực tế.
Đáng chú ý, theo kết quả rà soát của UBND phường Cầu Giấy, hiện địa phương không còn quỹ đất công phù hợp để xây dựng chợ mới hoặc bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phục vụ việc di dời các hộ tiểu thương nếu thực hiện giải tỏa chợ Nhà Xanh.
Trong giai đoạn tới, phường Cầu Giấy dự kiến triển khai một số dự án hạ tầng quan trọng như xây dựng tuyến phố Phan Văn Trường đoạn từ đường Xuân Thủy đến Bảo tàng Binh chủng Hóa học và tuyến đường nối từ ngõ 87 Nguyễn Phong Sắc đến phố Phan Văn Trường.
Địa phương cũng đã đề xuất thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư để nghiên cứu, triển khai các dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Song song với đó, UBND phường Cầu Giấy đã xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026 - 2030, trong đó đề xuất cải tạo, nâng cấp chợ Cầu Giấy trong giai đoạn 2026 - 2028.
Sau khi dự án hoàn thành, địa phương sẽ xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại các hộ kinh doanh theo lộ trình phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, vừa bảo đảm ổn định hoạt động kinh doanh và đời sống của các tiểu thương.
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