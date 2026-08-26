Hà Nội chỉ đạo siết chặt an ninh, trật tự từ cơ sở trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
GĐXH - Ngày 25/8/2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trước và trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Theo đó, UBND thành phố giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.
Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, phát hiện và vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu khủng bố, phá hoại, gây mất trật tự an toàn xã hội.
Các lực lượng chức năng được yêu cầu bố trí quân số và phương tiện ứng trực 24/7, nhất là ở cấp cơ sở, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp phát sinh.
Tăng cường bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế.
Đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản cho nhân dân, du khách trong các hoạt động vui chơi, đi lại xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.
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