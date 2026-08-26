Người dân, du khách nhận vé xe buýt, tàu điện miễn phí trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 như thế nào?

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Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ tài xế bị bảo vệ khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc một tài xế xe công nghệ bị hành hung, đồng thời phải báo cáo kết quả trước ngày 27/8.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các gia đình tại Thủ đô cũng như du khách thập phương sẽ có cơ hội thoải mái di chuyển, tham quan và vui chơi mà không lo chi phí đi lại. UBND TP. Hà Nội vừa chính thức thông qua chủ trương miễn toàn bộ tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Cụ thể, từ ngày 29/8 (thứ Bảy) đến hết ngày 2/9/2026 (thứ Tư), người dân được miễn phí 100% giá vé khi trải nghiệm:

128 tuyến xe buýt có trợ giá phủ khắp các quận, huyện của thành phố.

2 tuyến đường sắt đô thị (metro): Tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông và tuyến 3.1 đoạn trên cao Nhổn – ga Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội vừa chính thức thông qua chủ trương miễn toàn bộ tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Để đảm bảo hành trình suôn sẻ, người dân và du khách có thể chủ động nhận vé hoặc kiểm soát vé theo các hình thức sau:

Khi đi xe buýt: Hành khách nhận vé lượt miễn phí trực tiếp từ nhân viên phục vụ qua máy bán vé trên xe, máy POS cầm tay hoặc thao tác lấy vé 0 đồng trên ứng dụng "ThevegiaothongHN" và các ví điện tử liên kết. Trường hợp hệ thống điện tử gặp trục trặc, nhân viên sẽ phát vé giấy dự phòng.

Khi đi tàu điện Metro: Hành khách nhận vé lượt tại quầy bán vé ở các nhà ga theo hành trình mong muốn, hoặc thao tác nhận vé miễn phí trên app "Hà Nội Metro", chạm thẻ Visa/ví điện tử qua cổng soát vé.

Hành khách có thẻ ưu tiên/thẻ tháng: Người đã có thẻ miễn phí hoặc thuộc diện ưu tiên chỉ cần dùng thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân (CCCD) hoặc quét mã QR thẻ ảo trên điện thoại vào đầu đọc kiểm soát tại cửa ra vào để đi lại bình thường.

UBND thành phố đã giao các đơn vị vận hành giao thông công cộng tăng cường nhân lực, phương tiện, đảm bảo phục vụ an toàn, thông suốt và văn minh, mang lại trải nghiệm trọn vẹn nhất cho nhân dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Chính sách này được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND thành phố nhằm chăm lo đời sống người dân, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình sum họp, du xuân, vui chơi dịp đại lễ, đồng thời góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường tại Thủ đô.