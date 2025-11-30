Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM
Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Ngày 30/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị 3 bạn học cùng trường hành hung dã man, gây phẫn nộ trong dư luận.
Theo nội dung clip, sau giờ tan học, khi 2 nữ sinh vừa ra cổng sau trường thì bất ngờ bị 3 bạn học chặn lại. Nhóm này đã túm tóc, khống chế và đè hai nạn nhân xuống đất. Hình ảnh trong clip cho thấy 3 nữ sinh liên tục dùng tay, chân đánh đấm, đá vào đầu và bụng 2 nạn nhân. Trong suốt quá trình bị hành hung, 2 nữ sinh chỉ biết ôm đầu chịu đựng, không thể phản kháng.
Đáng chú ý, vụ việc được một học sinh khác quay lại bằng điện thoại. Mặc dù có nhiều học sinh chứng kiến sự việc, nhưng không ai can thiệp hay ngăn chặn hành vi bạo lực.
Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào trưa ngày 28/11 tại khu vực cổng sau của một trường học trong Khu công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.
Công an phường Trung Mỹ Tây xác nhận đã tiếp nhận và đang điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 28/11, Tổ Tuần tra Công an phường nhận được tin báo về vụ đánh nhau giữa nhóm học sinh của Trường Giáo dục Thường xuyên thuộc Trường Cao đẳng Hoa Sen.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, mời các học sinh liên quan và gia đình, đại diện nhà trường làm việc.
3 học sinh tham gia hành hung gồm L.H.B.N (SN 2010), P.Y.V (SN 2009) và T.H.T.B (SN 2009). Học sinh P.Y.V khai nhận có mâu thuẫn cá nhân với nạn nhân N.T.N (SN 2009, học cùng lớp) và đã rủ hai bạn khác tham gia hành hung.
Hậu quả, nạn nhân N.T.N bị chấn thương nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây.
Hiện, Công an phường đang tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời mời các cá nhân liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.
Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
