Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị quốc tế "Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc" diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24-27/11/2026.

Hội nghị do Hội Dân số châu Á (APA) phối hợp với Cục Dân số (Bộ Y tế), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế “Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc". Ảnh: Trần Minh

Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hướng tới những giải pháp dân số phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Dân số châu Á trước những chuyển đổi nhân khẩu học sâu sắc

Theo thông tin tại hội nghị, dân số thế giới hiện nay là 8,3 tỷ người, trong đó châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất với 58,7%, tương ứng 4,8 tỷ người. Trong số 20 quốc gia có quy mô dân số lớn nhất thế giới, hơn một nửa thuộc châu Á.

Với quy mô dân số lớn và sự đa dạng về trình độ phát triển, châu Á có vai trò quan trọng đối với các xu hướng dân số toàn cầu. Những thay đổi về quy mô, cơ cấu và phân bố dân cư tại khu vực không chỉ tác động đến thị trường lao động, tăng trưởng kinh tế mà còn ảnh hưởng đến hệ thống y tế, giáo dục, an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Dân số không chỉ là quy mô, cơ cấu hay sự phân bố dân cư mà còn là nguồn lực quan trọng, đồng thời là mục tiêu và động lực của phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, mọi thay đổi về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân số đều có tác động sâu sắc đến tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội, y tế, giáo dục và chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong những thập kỷ qua, mức sinh tại châu Á đã giảm đáng kể, từ khoảng 5,25 con/phụ nữ năm 1975 xuống còn khoảng 1,87 con/phụ nữ hiện nay. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài, già hóa dân số, thậm chí suy giảm dân số. Trong khi đó, một số quốc gia khác vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, có cơ hội khai thác lợi thế về lực lượng lao động và thị trường tiêu dùng.

Sự chuyển đổi nhân khẩu học cũng đặt ra những yêu cầu mới về duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm việc làm bền vững, thích ứng với già hóa dân số, tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quản lý di cư và bảo đảm an sinh xã hội.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của giới học giả dân số và phát triển đến từ hơn 100 trường đại học trên thế giới, cùng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại diện các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Ảnh: N.Mai

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Minh

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, đô thị hóa, chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy không có một mô hình hay giải pháp chính sách dân số chung có thể áp dụng cho tất cả các quốc gia. Mỗi nước cần căn cứ vào đặc điểm nhân khẩu học, điều kiện kinh tế - xã hội và bối cảnh phát triển của mình để xây dựng những chính sách phù hợp, linh hoạt và có tầm nhìn dài hạn.

Việt Nam chuyển trọng tâm chính sách dân số sang Dân số và Phát triển

Cùng với những chuyển đổi nhân khẩu học của khu vực, Việt Nam đang đứng trước nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó có xu hướng mức sinh giảm, già hóa dân số nhanh, mất cân bằng giới tính khi sinh, phân bố dân cư và những thay đổi của thị trường lao động.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Việt Nam hiện có hơn 100 triệu người, đứng thứ 16 trên thế giới. Trải qua 65 năm thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (1961–2026), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2006, Việt Nam đạt mức sinh thay thế. Tuy nhiên, mức sinh có xu hướng giảm, hiện ở mức khoảng 1,93 con/phụ nữ; quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh trong khi Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ dự báo dài hạn về tổng tỷ suất sinh và dân số tại Hội nghị. Ảnh: Trần Minh

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng.

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đánh dấu bước ngoặt trong tư duy và định hướng chính sách dân số của Việt Nam, chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về dân số, bao gồm quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số.

Để thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Dân số số 113/2025/QH15 ngày 10/12/2025, tạo cơ sở pháp lý cho một giai đoạn phát triển mới của công tác dân số Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, định hướng xuyên suốt của Việt Nam là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số; tận dụng hiệu quả cơ hội từ cơ cấu dân số vàng; chủ động thích ứng với già hóa dân số; duy trì mức sinh hợp lý; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Theo đó, chính sách dân số cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết chặt chẽ với chính sách y tế, giáo dục, lao động, việc làm, an sinh xã hội và phát triển con người. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm bảo đảm các chính sách dân số đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Tăng cường hợp tác quốc tế, hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các vấn đề dân số ngày càng có tính liên kết và tác động xuyên biên giới, hợp tác quốc tế được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả nghiên cứu, xây dựng và thực thi chính sách dân số.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao vai trò của Hội Dân số châu Á trong thúc đẩy nghiên cứu khoa học, kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách, góp phần nâng cao chất lượng bằng chứng khoa học phục vụ xây dựng và thực thi chính sách dân số trong khu vực.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng tin tưởng Hội nghị lần thứ 7 của Hội Dân số châu Á sẽ là diễn đàn khoa học quan trọng để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trao đổi, thảo luận về những xu hướng nhân khẩu học mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách thiết thực.

Bộ trưởng kỳ vọng hội nghị tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm như: Tăng cường nghiên cứu và dự báo xu hướng biến đổi nhân khẩu học, nhất là tác động dài hạn của mức sinh thấp, già hóa dân số và thay đổi cơ cấu dân số; chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm chính sách hiệu quả nhằm khai thác cơ hội từ cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện, lấy con người làm trung tâm.

Bên cạnh đó, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách; đồng thời mở rộng hợp tác khu vực và quốc tế, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, tri thức, kinh nghiệm và các sáng kiến hợp tác. Các nội dung này hướng tới việc thực hiện hiệu quả Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo chương trình, hội nghị diễn ra từ ngày 24 - 27/11/2026 tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau phiên khai mạc và phiên toàn thể về chuyển đổi nhân khẩu học, các phiên thảo luận song song trong hai ngày 25 - 26/11 sẽ tập trung vào nhiều chủ đề như mức sinh, vô sinh, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, vị thành niên, thanh niên, giới, di cư, già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, cơ cấu dân số vàng, lao động, thống kê dân số, dân số và môi trường, dân số với an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: N.Mai

Hội nghị thu hút sự quan tâm của giới học giả dân số và phát triển đến từ hơn 100 trường đại học trên thế giới, cùng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại diện các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Thông qua hội nghị, Việt Nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tăng cường nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế nhằm xây dựng, triển khai hiệu quả các chính sách dân số phù hợp với bối cảnh mới.