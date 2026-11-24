Vợ tắc vòi trứng, chồng có chất lượng tinh trùng kém

Trước khi đến Bệnh viện Medlatec Nghệ An khoảng một tháng, chị P.T.P. (26 tuổi, Hà Tĩnh) đã thăm khám tại một số bệnh viện và phòng khám hiếm muộn. Kết quả trước đó cho thấy người vợ chưa phát hiện bất thường khác, trong khi người chồng có chất lượng tinh trùng kém.

Tại Medlatec Nghệ An, sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ ghi nhận chức năng và dự trữ buồng trứng của người vợ tốt; hình thái cơ quan sinh dục ngoài, tử cung và buồng trứng bình thường. Các chỉ số xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường.

Tuy nhiên, kết quả chụp X-quang buồng tử cung và vòi trứng cho thấy buồng tử cung bình thường, vòi trứng phải thông nhưng vòi trứng trái bị tắc.

Ở người chồng, kết quả tinh dịch đồ ghi nhận tinh trùng di động kém, tỷ lệ tinh trùng có hình thái bất thường cao.

Từ các kết quả này, bác sĩ xác định người vợ bị vô sinh thứ phát do tắc vòi trứng trái sau chửa ngoài tử cung, đồng thời người chồng có tinh trùng di động kém, hình thái bất thường cao.

Khai thác tiền sử, chị P. có PARA 0010. Hai năm trước, chị từng mang thai tự nhiên nhưng phôi làm tổ ngoài buồng tử cung tại vòi trứng trái. Người bệnh phải nhập viện phẫu thuật nội soi cắt vòi trứng trái, lấy khối chửa. Kể từ đó, dù hai vợ chồng vẫn quan hệ bình thường, chị P. không thể mang thai trở lại.

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Sau hai tháng hỗ trợ sinh sản, người vợ mang thai tự nhiên

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Trang, Chuyên khoa Sản phụ khoa của bệnh viện cho biết vô sinh (hiếm muộn) là tình trạng cặp vợ chồng quan hệ tình dục đều đặn 2-3 lần/tuần, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa có thai tự nhiên sau 12 tháng. Với phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, nếu sau 6 tháng chưa có thai dù đã cố gắng thụ thai, hai vợ chồng nên đi thăm khám.

Vô sinh được chia thành hai loại là nguyên phát và thứ phát. Vô sinh nguyên phát là tình trạng hai vợ chồng chưa từng mang thai. Vô sinh thứ phát là khi cặp vợ chồng đã từng mang thai ít nhất một lần trước đó, bao gồm sinh con, sảy thai hoặc thai lưu, nhưng sau đó không thể mang thai tự nhiên trở lại.

Đối với trường hợp chị P., nguyên nhân hiếm muộn được xác định do tắc vòi trứng trái sau phẫu thuật chửa ngoài tử cung, đồng thời người chồng có chất lượng tinh trùng kém. Trước đó, hai vợ chồng từng nghĩ rằng không còn hy vọng mang thai tự nhiên khi được tư vấn làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một số cơ sở y tế.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình trạng sức khỏe sinh sản của cả hai, bác sĩ Trang tư vấn theo dõi nang trứng tự nhiên và niêm mạc tử cung trong 1-2 chu kỳ, ưu tiên hỗ trợ sinh sản vào những chu kỳ xuất hiện nang trứng trội ở buồng trứng phải – bên vòi trứng còn thông. IVF được cân nhắc là phương án sau cùng.

Song song với đó, người chồng được hướng dẫn sử dụng thuốc hỗ trợ cải thiện chất lượng tinh trùng; người vợ được bổ sung các dưỡng chất cần thiết trước mang thai. Hai vợ chồng cũng được tư vấn điều chỉnh lối sống và tần suất sinh hoạt phù hợp nhằm tối ưu cơ hội thụ thai tự nhiên.

Sau hai tháng hỗ trợ sinh sản và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ, chị P. nhận tin vui khi mang thai tự nhiên. Thai phát triển trong buồng tử cung. Bác sĩ tiếp tục tư vấn theo dõi thai kỳ định kỳ, đánh giá sự phát triển của thai và kịp thời xử trí nếu có bất thường.

Kết quả mang lại niềm hạnh phúc cho hai vợ chồng sau nhiều năm mong đợi, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc thăm khám, đánh giá toàn diện sức khỏe sinh sản ở cả hai người để xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng can thiệp phù hợp.

Điều trị hiếm muộn cần đánh giá sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng

Theo bác sĩ, với những trường hợp vẫn còn khả năng thụ thai tự nhiên, việc đánh giá chức năng vòi trứng còn lại, theo dõi sự phát triển của nang noãn và niêm mạc tử cung có ý nghĩa trong lựa chọn thời điểm hỗ trợ sinh sản phù hợp. Bên cạnh đó, người bệnh cần được tư vấn điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng và sử dụng thuốc theo chỉ định nhằm cải thiện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Tại Hệ thống Y tế MEDLATEC, hoạt động thăm khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn được triển khai trên cơ sở phối hợp chuyên môn giữa các chuyên khoa như Sản phụ khoa, Nam khoa, Di truyền...

Người bệnh được đánh giá sức khỏe sinh sản toàn diện, từ chức năng buồng trứng, tử cung, vòi trứng đến chất lượng tinh trùng, nội tiết và các yếu tố di truyền có liên quan. Hệ thống xét nghiệm với danh mục hơn 2.000 xét nghiệm cùng năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu hỗ trợ bác sĩ có thêm cơ sở để xác định nguyên nhân, đánh giá nguy cơ và xây dựng hướng điều trị phù hợp.