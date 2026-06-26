Hà Nội: Cô gái trẻ bị 2 đối tượng áp sát, hành hung trước cửa nhà lúc rạng sáng
GĐXH - Trong lúc đi làm về và đang chuẩn bị mở cửa vào nhà tại ngõ 49 Thúy Lĩnh, một cô gái trẻ bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt mang theo vật nhọn áp sát, hành hung dã man. Công an phường Lĩnh Nam (TP Hà Nội) đã lập tức vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.
Ngày 26/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tượng một cô gái trẻ bị hai đối tượng hành hung, sàm sỡ ngay trước cửa nhà vào thời điểm rạng sáng khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Theo thông tin từ người thân của nạn nhân đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 3h15 sáng ngày 25/6 tại khu vực ngõ 49 phố Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hà Nội). Vào thời điểm trên, cô gái sinh năm 2002 đang trên đường đi làm ca đêm về, khi vừa dừng xe máy và chuẩn bị mở cửa để vào nhà thì bất ngờ có hai đối tượng nam giới lạ mặt từ phía sau lao tới áp sát.
Đáng chú ý, hai đối tượng này có mang theo một vật sắc nhọn (giống dao, chiều dài khoảng 30cm). Tại đây, các đối tượng đã hung hãn lao vào khống chế, siết cổ, có những hành vi nghi là sàm sỡ và liên tục hành hung nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi côn đồ, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau khi sự việc xảy ra, cô gái phải nhập viện khâu 6 mũi trên mặt, gãy 1 chiếc răng. Đến thời điểm hiện tại, tinh thần vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi. Nạn nhân cùng người nhà sau đó đã đến trụ sở Công an phường Lĩnh Nam để trình báo.
Liên quan đến vụ việc này, sáng ngày 26/6, đại diện Công an phường Lĩnh Nam xác nhận đã tiếp nhận thông tin vụ việc. Hiện lực lượng Công an phường đang tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, làm rõ.
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