Công an vào cuộc vụ 'lùm xùm' liên quan dự án tiền số do Shark Bình làm cố vấn

Chiều 6/10, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ lùm xùm liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, một số trang tin, báo, mạng xã hội có đưa tin liên quan đến tiền số AntEx, trong đó có bài viết về Shark Bình đề cập đến đồng tiền số này.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tại họp báo. Ảnh: Quang Việt

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh. Qua rà soát, đến nay Công an Hà Nội tiếp nhận 1 đơn trình báo dự án tiền số, số tiền thiệt hại khoảng 2.000 USD.

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm", Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.

Bài đăng của Shark Bình trên MXH "cảnh báo" những "đau thương" khi tham gia vào coin. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech) và dự án tiền mã hóa/tiền số AntEx - Dự án tiền số từng được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào năm 2021, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội tố Shark Bình là người "đứng sau" cú sập AntEX. Ảnh chụp màn hình

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động. Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng tiền số mới này cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.

Sự "sụp đổ" của các dự án tiền số khiến nhiều nhà đầu tư vào dự án "mất trắng", thậm trí một số tài khoản mạng xã hội còn đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính Chủ tịch NextTech là người "đứng sau" cú sập AntEX, qua đó hưởng lợi tài chính, không hề thua lỗ sau khi rót tiền vào dự án, nhưng lại nói "bản thân bị lừa".