Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông Lô
GĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.
Ngày 5/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc khẩn trương vào cuộc điều tra sự cố hư hỏng tại cầu Sông Lô, một công trình giao thông trọng điểm của tỉnh.
Trước đó, vào ngày 27/10/2025, nhiều nguồn tin phản ánh về tình trạng cầu Sông Lô có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Cụ thể, khi mực nước sông xuống thấp, hàng loạt móng cọc các trụ cầu lộ rõ, đặc biệt tại trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 mét, làm lộ ra một móng cọc với cốt thép bên trong bị hoen gỉ, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.
Cũng trong ngày 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản khẩn cấp cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô để đảm bảo an toàn, trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.
Sau khi kiểm tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác nhận cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng đúng như thông tin phản ánh. Do đó, Cơ quan CSĐT đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định.
Công tác điều tra đang được tiến hành để xác minh, xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.
Cầu Sông Lô bắc qua sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 21/3/2015.
Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m. Mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m, được trang bị hệ thống đèn cao áp trên cầu và đường dẫn hai đầu.
Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An GiangPháp luật - 9 giờ trước
Bị truy nã ở TP.HCM, Huỳnh Hiếu Thiện (Thiện Râu) trốn về An Giang mở sòng bạc, nhưng vừa bị công an bắt giữ cùng 20 người khi đang sát phạt trên chiếu tài xỉu.
Phạt 2,5 triệu đồng thanh niên nhận tội thay anh rể lái xe gây tai nạnXã hội - 19 giờ trước
Dù không lái xe nhưng một nam thanh niên ở Thái Nguyên đã đứng ra nhận tội thay cho anh rể mình – người đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Hành vi này đã bị CSGT xử phạt 2,5 triệu đồng.
Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạcPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.
Hà Nội: Xử phạt trường hợp 2 xe máy cùng mang biển số 'tứ quý 9'Pháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi mạng xã hội xôn xao về hình ảnh hai xe mô tô cùng mang biển kiểm soát 'tứ quý 9', Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc của chiếc biển số giả. Lực lượng chức năng đã xử phạt nặng và tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Bắt đối tượng buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về bán dịp TếtPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Với mục đích mua pháo về bán kiếm lời dịp Tết, Trần Văn Dũng liều lĩnh đặt mua hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài, ngụy trang vận chuyển về Việt Nam.
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trần Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) vừa bị công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnhPháp luật - 1 ngày trước
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí CôngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nữ tài xế ngang nhiên điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt 19 triệu đồng.
Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...
Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.
Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạcPháp luật
GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.