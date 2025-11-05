Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông Lô

Ngày 5/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc khẩn trương vào cuộc điều tra sự cố hư hỏng tại cầu Sông Lô, một công trình giao thông trọng điểm của tỉnh.

Trước đó, vào ngày 27/10/2025, nhiều nguồn tin phản ánh về tình trạng cầu Sông Lô có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Cụ thể, khi mực nước sông xuống thấp, hàng loạt móng cọc các trụ cầu lộ rõ, đặc biệt tại trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 mét, làm lộ ra một móng cọc với cốt thép bên trong bị hoen gỉ, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Công an tỉnh Phú Thọ điều tra xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông Lô.

Cũng trong ngày 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản khẩn cấp cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô để đảm bảo an toàn, trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Sau khi kiểm tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng đúng như thông tin phản ánh.

Sau khi kiểm tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác nhận cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng đúng như thông tin phản ánh. Do đó, Cơ quan CSĐT đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định.

Trụ T3 cầu Sông Lô hư hỏng lộ rõ phần thép đã gỉ sét.

Công tác điều tra đang được tiến hành để xác minh, xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Cầu Sông Lô bắc qua sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 21/3/2015.

Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m. Mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m, được trang bị hệ thống đèn cao áp trên cầu và đường dẫn hai đầu.