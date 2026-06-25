Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái bị shipper hành hung dã man vì mâu thuẫn khi giao đồ ăn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị nhân viên giao hàng tấn công, hành hung dã man ngay tại sảnh một tòa nhà cao tầng khiến nhiều người xem không khỏi bức xúc.

Theo nội dung bài đăng, vụ việc xảy ra vào ngày 23/6/2026 tại khu vực phía trước tòa nhà số 54 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội).

Thời điểm trên, vị nữ khách hàng này có đặt đồ ăn qua ứng dụng trực tuyến. Khi shipper giao hàng đến nơi đã gọi điện thoại 2 cuộc nhưng do không để ý máy nên khách hàng không nghe thấy. Khoảng 3 phút sau, cô gái phát hiện cuộc gọi nhỡ nên đã gọi lại và di chuyển xuống sảnh tòa nhà sau đó khoảng gần 10 phút để nhận đồ.

Người phụ nữ bị shipper hành hung ngay giữa sảnh tòa nhà. Ảnh cắt từ video

Tuy nhiên, ngay khi vừa chạm mặt, shipper đã tỏ thái độ và chửi bới khách hàng vì lý do phải đứng đợi lâu. Người này tự ý bấm nút xác nhận "Đã hoàn thành đơn hàng" trên ứng dụng hệ thống nhưng giữ lại túi đồ ăn, không bàn giao cho khách. Khi cô gái bức xúc tuyên bố sẽ gọi điện phản ánh hành vi này lên tổng đài của hãng xe công nghệ, nam shipper liền có nhiều lời lẽ nhục mạ gay gắt.

Chưa dừng lại ở đó, shipper sau đó đuổi theo, lao vào hành hung dã man người phụ nữ ngay trước sảnh tòa nhà.

Liên quan đến vụ việc trên, trưa ngày 25/6/2026, chỉ huy Công an phường Láng cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị đã lập tức vào cuộc xác minh điều tra.

Lực lượng công an phường đã xác định được danh tính của nam shipper là N.H.Y. (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu, Hà Nội). Ngay trong sáng ngày 25/6, Công an phường đã mời đối tượng N.H.Y. về trụ sở công an để tiến hành lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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