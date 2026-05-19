Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa
GĐXH - Sáng nay (19/5), Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Do thời gian tạm giam bằng thời hạn chấp hành án, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/5, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh bị đưa ra xét xử về tội danh "Gây rối trật tự công cộng". Vụ án này từng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận hơn 4 tháng trước khi một đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực tại khu dân cư bị phát tán trên mạng xã hội.
Cụ thể, xuất phát từ những mâu thuẫn sinh hoạt hàng ngày, bà Vân Anh đã có hành vi hung hãn, lao vào hành hung một người hàng xóm ngay tại khu vực sảnh chung cư. Hành vi của bị cáo diễn ra tại không gian sinh hoạt chung của tòa nhà, nơi đông người qua lại, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an và tâm lý bất an cho cư dân tòa nhà.
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, đạo đức và nếp sống văn minh đô thị. Do đó, việc đưa bị cáo ra xét xử và áp dụng một mức hình phạt tương xứng là cần thiết để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX cũng đã cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Cơ quan tài phán ghi nhận bà Nguyễn Thị Vân Anh có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự và phạm tội lần đầu. Bị cáo cũng đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo và tỏ rõ thái độ ăn nắn hối cải trong suốt quá trình điều tra cũng như tại nghị án.
Xét thấy các tình tiết giảm nhẹ này, Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội đã quyết định áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh mức án 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Đáng chú ý, do thời gian bị cáo bị tạm giam trước đó để phục vụ công tác điều tra vừa bằng thời hạn chấp hành án phạt tù, HĐXX đã công bố quyết định trả tự do cho bà Nguyễn Thị Vân Anh ngay tại phiên tòa ngày hôm nay, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.
