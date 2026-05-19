Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Thứ ba, 12:19 19/05/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
GĐXH - Sáng nay (19/5), Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Do thời gian tạm giam bằng thời hạn chấp hành án, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/5, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh bị đưa ra xét xử về tội danh "Gây rối trật tự công cộng". Vụ án này từng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận hơn 4 tháng trước khi một đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực tại khu dân cư bị phát tán trên mạng xã hội.

Cụ thể, xuất phát từ những mâu thuẫn sinh hoạt hàng ngày, bà Vân Anh đã có hành vi hung hãn, lao vào hành hung một người hàng xóm ngay tại khu vực sảnh chung cư. Hành vi của bị cáo diễn ra tại không gian sinh hoạt chung của tòa nhà, nơi đông người qua lại, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an và tâm lý bất an cho cư dân tòa nhà.

Vụ hành hung hàng xóm tại Hà Nội: Tòa Tuyên án người phụ nữ Gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Hình ảnh Vân Anh (áo đỏ) hành hung hàng xóm tại chung cư. Ảnh cắt từ video

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, đạo đức và nếp sống văn minh đô thị. Do đó, việc đưa bị cáo ra xét xử và áp dụng một mức hình phạt tương xứng là cần thiết để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX cũng đã cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Cơ quan tài phán ghi nhận bà Nguyễn Thị Vân Anh có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự và phạm tội lần đầu. Bị cáo cũng đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo và tỏ rõ thái độ ăn nắn hối cải trong suốt quá trình điều tra cũng như tại nghị án.

Xét thấy các tình tiết giảm nhẹ này, Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội đã quyết định áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh mức án 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đáng chú ý, do thời gian bị cáo bị tạm giam trước đó để phục vụ công tác điều tra vừa bằng thời hạn chấp hành án phạt tù, HĐXX đã công bố quyết định trả tự do cho bà Nguyễn Thị Vân Anh ngay tại phiên tòa ngày hôm nay, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ hình sự

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, hành vi đánh hàng xóm của bà Nguyễn Thị Vân Anh tại hành lang chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, TP Hà Nội có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữ

Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu

Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh sự việc cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung giữa phố

Nhóm thanh niên leo tường vào trường học hành hung nam sinh lớp 12

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ bị hành hung dã man ngay tại nhà khi đang ôm con nhỏ

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lẻn vào tiệm vàng trên phố Vọng (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để thực hiện hành vi cướp tài sản, một đối tượng 21 tuổi quê Ninh Bình đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả. 8 đối tượng đã bị bắt giữ.

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.

Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng chiếm đoạt tài sản từ "giao hàng nhanh"

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thông qua hình thức đi giao hàng và thu tiền hàng nhưng sau đó không quyết toán lại tiền cho Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Lương Anh Tú (SN 2001; trú tại tỉnh Sơn La) đã chiếm đoạt tổng tiền hàng trị giá 54.000.000 đồng.

Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý cư trú, Công an phường Thượng Cát (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường triệt phá một điểm tập kết, kinh doanh hơn 5.400 sản phẩm quần áo, tất chân giả mạo các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma.

Lạng Sơn: Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng Monazite có chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam một bị can liên quan.

Khởi tố 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.

Hà Nội: Phát hiện kho nội tạng động vật, xương bò 'lậu' tại xã Vĩnh Thanh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm một cơ sở kinh doanh tập kết số lượng lớn nội tạng, xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

