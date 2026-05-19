Hà Nội: Tạm giữ hình sự nam thanh niên chặn đường, hành hung dã man hai cô gái đi xe máy ở Xuân Đỉnh

Hà Nội: Làm rõ vụ hai cô gái bị nam thanh niên chặn xe, đấm đá lúc nửa đêm ở Xuân Đỉnh GĐXH - Một đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái trẻ bị nam thanh niên truy đuổi, liên tục đấm đá vào đầu và lưng lúc nửa đêm trên đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) đang gây bức xúc dư luận.

Tối 19/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Bình Minh (SN 2005, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng Minh chặn xe máy, hành hung bạn gái và bạn của chị này. Ảnh cắt từ video

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải video 1 nam thanh niên đã đuổi, đánh 2 người phụ nữ trước số nhà 275 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh gây bức xúc dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Đỉnh đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Do mâu thuẫn tình cảm, tối ngày 16/5/2025, Trần Bình Minh đã hành hung bạn gái là chị N. (SN 2006, trú tại Từ Liêm, TP Hà Nội) cùng một người bạn của chị N.

Đối tượng Trần Bình Minh tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Bình Minh về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.