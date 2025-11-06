Tin mới nhất vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào Cai

TPO đưa tin, khoảng 16h30 chiều ngày 5/11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ Công an phường về vụ việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái) đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, một nam sinh đã đẩy nạn nhân qua lan can để nạn nhân rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và công an phường đã tới địa điểm xảy ra vụ việc và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Ông Luyện Hữu Chung (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai) cho biết, qua báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào xô xát. Trong đó nam sinh lớp 8 nhấc, đẩy nạn nhân xuống hồ nước có biểu hiện tăng động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TPO

Xác nhận về vụ việc, trên NLĐO, bà Đặng Thu Hà (Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung) cho hay, vụ việc xảy ra vào chiều 5/11 giữa hai nam sinh học cùng lớp.

"Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cùng gia đình đã đưa học sinh bị thương đi cấp cứu. Ban đầu, em bị tổn thương phần mô mềm. Trong đêm, em được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra, tới sáng nay đã trở về theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai", bà Hà thông tin.

Theo bà Hà, hai học sinh này vốn là bạn thân, đều có học lực và hạnh kiểm tốt. "Ở trường, các em không có biểu hiện bất thường hay tăng động. Việc em có bệnh lý hay không, cơ quan chuyên môn sẽ xác định", nữ hiệu trưởng nói thêm.

Trên VTC News, anh Nguyễn Văn T (bố của nạn nhân) kể lại, lúc ấy anh đang trên đường đón con trai út thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ thông báo con đang được đưa vào viện cấp cứu.

Chưa kịp hỏi thêm điều gì, anh phóng thẳng tới bệnh viện trong tâm trạng rối bời. Tới nơi, con trai anh đã được sơ cứu. Chiếc áo trắng đồng phục thấm máu được thay ra đặt ở góc phòng.

Hình ảnh con trai anh T bị thương phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: GĐCC

Anh T nói, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó, hai vợ chồng lặng người, không hiểu con gặp tai hoạ gì. "Khi thấy áo trắng đồng phục của con trai thấm đầy máu, vợ tôi không chịu được và ngất đi, phải cấp cứu", anh T cho biết.

Khi biết thông tin con trai bị bạn hành hung, hất xuống hồ nước, anh rất bàng hoàng. Vị phụ huynh cho biết, cả hai cháu học cùng lớp, chơi thân từ đầu năm. "Sáng hôm đó, con tôi vẫn đi học bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Hai cháu chơi thân, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy", anh T chia sẻ.

Anh T kể thêm, khi bị bạn ghì cổ, con trai còn nghĩ là đang trêu đùa, hỏi lại: "Sao bạn ghì mạnh thế?". Chỉ ít giây sau, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Được biết sức khỏe của cậu bé dần ổn định, không có chấn thương nặng. Bác sĩ khuyến cáo gia đình cần theo dõi thêm tâm lý để tránh ám ảnh sau sự cố.

Trường THCS Quang Trung đang phối hợp với công an và các cơ quan liên quan để xác minh nguyên nhân, làm rõ động cơ của vụ việc, đồng thời ổn định tâm lý cho học sinh trong lớp.