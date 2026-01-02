Tử vi tháng 1/2026: Bí kíp xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh cho tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão

Khởi đầu như ý: 4 cung hoàng đạo đón vận may bùng nổ ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 GĐXH - Thời khắc năm mới 2026 vừa điểm cũng là lúc vòng quay định mệnh gõ cửa, mang theo chuỗi tin vui liên tiếp cho những cung hoàng đạo may mắn. Từ chốn công sở đến thương trường, 4 chòm sao dưới đây sẽ có bước khởi đầu "đỉnh của chóp", hứa hẹn một năm mới rực rỡ và thành công vang dội.

Ngày 5/1 tới đây, tiết Tiểu Hàn sẽ đến, đánh dấu sự chuyển giao khí trường quan trọng từ tháng Mậu Tý sang tháng Kỷ Sửu. Với cục diện "Tý Sửu lục hợp" đầy cát tường, kết hợp cùng sự dịch chuyển của các phi tinh, vận trình của 4 con giáp đầu tiên sẽ có những biến chuyển đầy bất ngờ. Hãy cùng xem vận trình vận hạn của mình để chủ động "thuận thế mà lên" bạn nhé!

Vận trình tháng 1 của 4 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão

Con giáp tuổi Tý: Quý nhân phù trợ, cẩn trọng sức khỏe

Về can chi: 4 ngày đầu tháng vẫn hưởng dư ba từ tháng Mậu Tý nên khí trường rất mạnh. Từ sau ngày 5/1, bước vào tháng Kỷ Sửu, cục diện "Tý Sửu lục hợp" tạo nên thế "Hợp Tài". Bạn dễ nhận được sự trợ giúp ngầm từ quý nhân, mang lại những niềm vui bất ngờ về tiền bạc và thăng tiến.

Về phi tinh: Điểm trừ lớn nhất khiến tuổi Tý mất điểm là do sao hung Ngũ Hoàng bay vào cung Khảm (hướng Bắc) - cung bản mệnh của Tý. Sao này chủ về bệnh tật và những biến cố bất ngờ.

Lời khuyên: Sự nghiệp đầu tháng rất hanh thông, hãy tranh thủ hoàn thiện nốt các công việc còn tồn đọng. Về sức khỏe, cần chú trọng các bệnh về tim mạch và hô hấp. Nên giữ hướng chính Bắc luôn sạch sẽ, yên tĩnh và có thể đặt một chiếc hồ lô đồng để hóa giải hung khí.

Trong tháng này, tuổi Tý cần ưu tiên các gam màu mang tính Kim và Thủy để dung hòa khí trường.

Màu sắc may mắn: Trắng, Ánh kim và Xanh dương. Những sắc thái này giúp tinh thần bạn minh mẫn và ổn định hơn.



Hướng tốt: Nên ưu tiên các hoạt động tại hướng Tây và Tây Bắc.



Mẹo phong thủy: Vì sao Ngũ Hoàng (đại hung) đang đóng tại cung bản mệnh (hướng Bắc), bạn hãy đặt một chiếc Hồ lô đồng tại đây để "thu giữ" bệnh tật và những điều không may, giúp vận trình trơn tru hơn.



Con giáp tuổi Sửu: Thời vận lên ngôi, vạn sự hanh thông

Về can chi: Tuổi Sửu chính là "ngôi sao" của tháng này. Được lệnh tháng (tháng Sửu) tương trợ, lại thêm cục diện "Tý Sửu tương hợp", vận quý nhân của bạn đang ở mức chạm đỉnh. Dù là trong công việc hay cuộc sống, bạn đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Về phi tinh: Dù chung cung Cấn với tuổi Dần và gặp sao Tam Bích chủ về thị phi, nhưng với bản tính trầm ổn của mệnh Thổ, tuổi Sửu hoàn toàn có thể chế ngự được sức ảnh hưởng của ngôi sao này.

Lời khuyên: Đây là lúc thích hợp nhất để chủ động kết nối tài nguyên, đẩy mạnh các dự án mới vì bạn rất dễ được lãnh đạo khen ngợi. Những người làm nghề văn phòng, giáo dục sẽ có nhiều cảm hứng sáng tạo đột phá. Nên treo một chiếc "Kết dây đồng tâm" màu đỏ ở hướng Đông Bắc để hóa giải rủi ro khẩu thiệt.

Tuổi Sửu đang ở thời điểm cực thịnh, các gam màu ấm nóng sẽ giúp bạn bùng nổ năng lượng mạnh mẽ nhất.

Màu sắc may mắn: Đỏ, Cam và Vàng ròng. Đây là những màu kích hoạt sự nhiệt huyết và thu hút tài lộc.

Hướng tốt: Hướng Nam và Đông Bắc là hai vị trí mang lại nhiều may mắn nhất cho bạn.

Mẹo phong thủy: Để ngăn chặn những lời ra tiếng vào không đáng có, hãy treo một Kết dây đồng tâm màu đỏ ở góc Đông Bắc của phòng làm việc. Việc này không chỉ hóa giải thị phi mà còn giúp vận quý nhân của bạn thêm bền chặt.



Tuổi Dần: Tài lộc rộng mở, phòng chuyện thị phi

Về can chi: Trước tiết Tiểu Hàn, Thủy - Mộc tương sinh rất có lợi cho việc học hỏi và thực hiện kế hoạch. Sau đó, bước vào tháng Kỷ Sửu (Thổ vượng), người tuổi Dần (Mộc) gặp Thổ tạo thành thế "Tài tinh vượng", năng lượng lưu thông thuận lợi. Đây là cơ hội vàng để mở rộng kinh doanh và tiếp cận các nguồn lực mới.



Về phi tinh: Tuy nhiên, bạn cần cảnh giác với sao Tam Bích bay vào cung bản mệnh. Ngôi sao này dễ gây ra những tranh chấp, bất đồng ý kiến nơi công sở hoặc cãi vã trong gia đình.

Lời khuyên: Năng lực của bạn sẽ được khẳng định rõ nét và dễ trở thành nhân vật nòng cốt trong nhóm. Tuy nhiên, khi có ý kiến trái chiều, hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Hãy giữ hướng Đông Bắc ngăn nắp, tránh đặt cây xanh ở đây để giảm bớt áp lực từ sao Tam Bích.

Tuổi Dần cần sự linh hoạt để vừa đón tài tinh, vừa né tránh xung đột nơi công sở.

Màu sắc may mắn: Xanh lục, Tím và Xám. Sự kết hợp này mang lại sự điềm tĩnh và giúp bạn tỏa sáng trong mắt đồng nghiệp.

Hướng tốt: Hãy tập trung khai thác các cơ hội ở hướng Đông và Đông Nam.

Mẹo phong thủy: Bạn cần đặc biệt lưu ý hướng Đông Bắc. Hãy giữ khu vực này luôn sạch sẽ, thoáng đãng để đón khí tài. Lưu ý nhỏ: Trong tháng này không nên đặt quá nhiều cây xanh tại đây để tránh làm vượng thêm hành Mộc, gây ra các rắc rối về tranh chấp lời nói.



Tuổi Mão: Thủ thế chờ thời, thắt chặt chi tiêu

Về can chi: Bước sang tháng Kỷ Sửu, năng lượng của tuổi Mão (Mộc) có phần suy yếu trước sự lấn át của Thổ khí, dẫn đến cảm giác làm việc gì cũng thấy mệt mỏi, tiến độ chậm chạp.



Về phi tinh: Vận trình càng thêm thử thách khi sao Thất Xích chủ về phá tài và tiểu nhân bay vào hướng chính Đông. Bạn dễ gặp phải những khoản chi ngoài dự kiến hoặc bị người khác kéo vào rắc rối.

Lời khuyên: Sự nghiệp nên ưu tiên sự ổn định, tập trung rà soát và hoàn thiện việc cũ thay vì mạo hiểm đầu tư mới. Khi có người cầu cứu, hãy cân nhắc kỹ để tránh "làm ơn mắc oán". Về tài chính, cần lập kế hoạch chi tiêu chi tiết. Có thể đặt một bình nước sạch hoặc vật phẩm màu xanh dương ở hướng chính Đông để hóa giải nguy cơ hao tài.

Với tuổi Mão, chiến thuật quan trọng nhất của tháng 1 là "thủ thế" và bảo vệ những gì đang có.

Màu sắc may mắn: Xanh dương, Đen và Trắng. Các màu thuộc hành Thủy và Kim sẽ giúp nâng đỡ bản mệnh vốn đang hơi yếu của bạn.

Hướng tốt: Hướng Bắc và Tây Nam sẽ mang lại sự bình an cho bạn.

Mẹo phong thủy: Để ngăn chặn việc hao tài tốn của do sao Thất Xích gây ra, bạn hãy đặt một bát nước sạch (An nhẫn thủy) tại hướng chính Đông của căn nhà. Nước tĩnh sẽ giúp "nhu hóa" sát khí, giúp túi tiền của bạn được an toàn qua giai đoạn này.



Kiên trì và trí tuệ mới là nhân tố quyết định thành công bền vững của 4 con giáp này

Nhìn chung, bức tranh vận trình của Tý, Sửu, Dần và Mão trong tháng đầu năm 2026 là sự đan xen giữa những cơ hội bứt phá và những bài toán cần sự tỉnh táo để giải quyết. Dù bạn đang đứng ở đỉnh cao của thời vận như tuổi Sửu hay cần thận trọng từng bước như tuổi Mão, thì việc thấu hiểu sự dịch chuyển của dòng năng lượng chính là chìa khóa để làm chủ cuộc chơi.

Hãy nhớ rằng, phong thủy và những dự báo chiêm tinh là "kim chỉ nam" giúp bạn tối ưu hóa hành động, nhưng sự kiên trì và trí tuệ mới là nhân tố quyết định thành công bền vững. Vận mệnh thực sự vẫn nằm trong đôi tay và nỗ lực của chính bạn. Chúc bốn con giáp Tý - Sửu - Dần - Mão tìm thấy nhịp điệu phù hợp để bứt phá mạnh mẽ ngay từ tháng đầu năm 2026!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo