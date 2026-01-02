CSGT TPHCM hỗ trợ đưa người đàn ông đi cấp cứu

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 2-1, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết một cán bộ CSGT vừa hỗ trợ đưa một người đàn ông khó thở đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ông Văn cảm thấy khó thở, cần đến bệnh viện gấp.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, đại úy Nguyễn Nhật Tiến, cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc, điều khiển giao thông tại giao lộ Nguyễn Xiển - Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình. Giữa dòng xe đông nghịt, một phụ nữ tên Huệ, ngụ đường Nguyễn Xiển, chạy ô tô đến nhờ hỗ trợ đưa người nhà tới Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Chị Huệ giải thích cha chị là ông Đặng Quốc Văn, 61 tuổi, đang khó thở và cần đến bệnh viện gấp.

Đại úy Nguyễn Nhật Tiến nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng điều khiển mở đường đưa ông Văn đến bệnh viện (khoảng 9 km) cấp cứu.

Ông Văn đã được các bác sĩ kịp thời cứu chữa sau đó.