Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đường

Thứ hai, 17:03 16/03/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
GĐXH - Sáng 16/3, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng bùn đất rơi vãi gây tai nạn liên hoàn trên trục đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập tức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội và thông tin, thời gian gần đây, người dân sinh sống dọc theo các tuyến đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông) không khỏi bức xúc trước tình trạng các đoàn xe tải chở vật liệu làm rơi vãi bùn xuống mặt đường, gây ô nhiễm môi trường và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Hàng loạt xe máy gặp tai nạn trên đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông) sáng 16/3.

Đỉnh điểm vào sáng ngày 16/3, một lớp bùn nhầy nhụa bao phủ diện rộng mặt đường đã biến nơi đây thành những “cái bẫy” cực kỳ nguy hiểm. Do màu bùn lẫn với mặt đường và tầm nhìn hạn chế vào sáng sớm, hàng loạt người đi xe máy đã bị mất lái và trượt ngã liên hoàn.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã triển khai tổ công tác tuần tra, chốt chặn tại khu vực phố Hà Trì và cổng chợ 365 để xử lý các xe tải vi phạm.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực các xe tải tập kết bùn thải để kiểm tra, xử phạt.

Lúc 9h30, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 3.000.000 đồng đối với tài xế V.V.B (điều khiển xe tải 29K-046.xx) về hành vi làm rơi vãi vật liệu ra đường. Ít phút sau, xe tải 29E-224.xx cũng bị dừng kiểm tra và xử lý do thùng xe không kín, tiềm ẩn nguy cơ rơi rớt đất đá.

Không chỉ xử phạt, lực lượng CSGT đã phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường huy động xe tưới nước tổ chức rửa đường tại khu vực phố Hà Trì và Quang Trung. Đồng thời, công trường gây rơi vãi cũng bị yêu cầu huy động nhân công dọn sạch bùn đất ngay lập tức.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định nhiều xe tải không được che chắn, phía sau xe còn dính nhiều bùn đất.

Trung tá Ngô Xuân Quý, tổ trưởng tổ công tác cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc đất, bùn rơi vãi khiến người dân trượt ngã, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xác minh, truy vết các phương tiện vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời yêu cầu các tài xế chấp hành đúng quy định của pháp luật khi vận chuyển vật liệu xây dựng.

CSGT Hà Nội truy vết bùn đất rơi vãi gây tai nạn tại Tô Hiệu và Quang Trung - Ảnh 6.Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm

GĐXH - Sáng ngày 16/3, trục đường Tô Hiệu hướng ra Quang Trung (Hà Đông) đã trở thành "cung đường hãi hùng" đối với người tham gia giao thông. Tình trạng bùn đất rơi vãi tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn ngay trong giờ cao điểm.

Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm

Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm

Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che kín biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt 23 triệu đồng

Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che kín biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt 23 triệu đồng

Bản tin podcast sáng 28/5: Mưa lớn bao trùm miền Bắc, bùn đất bất ngờ phun trào giữa phố Hà Nội

Bản tin podcast sáng 28/5: Mưa lớn bao trùm miền Bắc, bùn đất bất ngờ phun trào giữa phố Hà Nội

Tin sáng 28/5: Từ hôm nay miền Bắc hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 180mm; Bùn đất bỗng nhiên phun trào trên phố Cát Linh (Hà Nội)

Tin sáng 28/5: Từ hôm nay miền Bắc hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 180mm; Bùn đất bỗng nhiên phun trào trên phố Cát Linh (Hà Nội)

Bùn đất phun trào, tràn ngập phố Cát Linh khi đào hầm metro ở Hà Nội

Bùn đất phun trào, tràn ngập phố Cát Linh khi đào hầm metro ở Hà Nội

Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam – Nguyễn Thị Vọng cầm đầu. 6 đối tượng đã bị bắt giữ và 20kg ma túy bị thu giữ.

Công an công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền” xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra tại xã Đông Tiền Hải vào chiều 15/3/2026. Nghi phạm Nguyễn Xuân Thăng, sau khi sát hại vợ và một người đàn ông khác, đã được tìm thấy tử vong trong xe ô tô trên đường bỏ trốn.

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.

Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách ở Cần Thơ

Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách ở Cần Thơ

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an TP Cần Thơ bắt giữ một số nghi phạm trong nhóm dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc dư luận.

Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an

Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Hai người đàn ông bị phạt vì đăng tải các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

