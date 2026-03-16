Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đường
GĐXH - Sáng 16/3, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng bùn đất rơi vãi gây tai nạn liên hoàn trên trục đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập tức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.
Trước đó, như Gia đình và Xã hội và thông tin, thời gian gần đây, người dân sinh sống dọc theo các tuyến đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông) không khỏi bức xúc trước tình trạng các đoàn xe tải chở vật liệu làm rơi vãi bùn xuống mặt đường, gây ô nhiễm môi trường và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.
Đỉnh điểm vào sáng ngày 16/3, một lớp bùn nhầy nhụa bao phủ diện rộng mặt đường đã biến nơi đây thành những “cái bẫy” cực kỳ nguy hiểm. Do màu bùn lẫn với mặt đường và tầm nhìn hạn chế vào sáng sớm, hàng loạt người đi xe máy đã bị mất lái và trượt ngã liên hoàn.
Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã triển khai tổ công tác tuần tra, chốt chặn tại khu vực phố Hà Trì và cổng chợ 365 để xử lý các xe tải vi phạm.
Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực các xe tải tập kết bùn thải để kiểm tra, xử phạt.
Lúc 9h30, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 3.000.000 đồng đối với tài xế V.V.B (điều khiển xe tải 29K-046.xx) về hành vi làm rơi vãi vật liệu ra đường. Ít phút sau, xe tải 29E-224.xx cũng bị dừng kiểm tra và xử lý do thùng xe không kín, tiềm ẩn nguy cơ rơi rớt đất đá.
Không chỉ xử phạt, lực lượng CSGT đã phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường huy động xe tưới nước tổ chức rửa đường tại khu vực phố Hà Trì và Quang Trung. Đồng thời, công trường gây rơi vãi cũng bị yêu cầu huy động nhân công dọn sạch bùn đất ngay lập tức.
Trung tá Ngô Xuân Quý, tổ trưởng tổ công tác cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc đất, bùn rơi vãi khiến người dân trượt ngã, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn giao thông.
Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xác minh, truy vết các phương tiện vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời yêu cầu các tài xế chấp hành đúng quy định của pháp luật khi vận chuyển vật liệu xây dựng.
