Hà Nội cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển y học cổ truyền

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 25/CT-TTg, gắn với việc thực hiện Kết luận số 86-KL/TW, Quyết định số 1280/QĐ-TTg và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Theo Kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển toàn diện lĩnh vực YHCT từ công tác khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu, sản xuất thuốc đến bảo tồn, phát triển dược liệu; đồng thời tăng cường kết hợp YHCT với y học hiện đại trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thành phố cũng chú trọng huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, nuôi trồng dược liệu; phát triển du lịch y tế, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng YHCT.

Hà Nội yêu cầu tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị 25/CT-TTg và các văn bản liên quan; cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động của từng sở, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Qua đó, từng bước xây dựng YHCT trở thành lĩnh vực đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, tạo sinh kế cho người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Hà Nội yêu cầu tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị 25/CT-TTg và các văn bản liên quan; cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động của từng sở, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Thành phố sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển YHCT, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hành nghề, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh dược liệu và thuốc cổ truyền; bảo đảm an toàn, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật.

Cùng với đó, Hà Nội tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các bệnh viện, khoa YHCT và trạm y tế cơ sở; mở rộng mô hình kết hợp YHCT với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là quy hoạch, phát triển vùng trồng dược liệu, hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu – sản xuất – tiêu thụ, áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO và công nghệ truy xuất nguồn gốc; đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, ngăn chặn dược liệu giả, dược liệu không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, Thành phố chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thầy thuốc, lương y, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu số về YHCT; kiện toàn tổ chức Hội Đông y các cấp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo tồn, sử dụng cây thuốc Nam an toàn, hiệu quả.

