Răng yếu, nướu hay chảy máu? Có thể bạn đang thiếu những vitamin và khoáng chất quan trọng này

Vì sao vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng với răng và nướu?

Răng và nướu khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào việc vệ sinh răng miệng hằng ngày mà còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chế độ dinh dưỡng. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin và khoáng chất thiết yếu, men răng có thể suy yếu, nướu trở nên nhạy cảm và dễ gặp các vấn đề răng miệng hơn theo thời gian.

Một số dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình hình thành men răng, duy trì cấu trúc xương hàm và bảo vệ mô nướu khỏi viêm nhiễm. Việc bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất giúp răng chắc khỏe hơn, nướu hồng hào và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý răng miệng thường gặp.

Video trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ vai trò của những vitamin và khoáng chất thiết yếu đối với răng nướu, từ đó có cách điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý để chăm sóc sức khỏe răng miệng bền vững từ bên trong.