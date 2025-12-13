Mới nhất
Muốn giảm cân nhanh mà không mệt? 3 loại trái cây ăn vào buổi sáng giúp đốt mỡ hiệu quả

Thứ bảy, 18:55 13/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn hay ép mình theo chế độ khắc nghiệt. Chỉ cần chọn đúng loại trái cây vào buổi sáng, bạn đã có thể kiểm soát cơn đói, hỗ trợ đốt mỡ và duy trì năng lượng suốt ngày dài. Video dưới đây sẽ gợi ý 3 loại trái cây quen thuộc nhưng lại rất có lợi cho quá trình giảm cân nếu ăn đúng thời điểm.

Những loại trái cây nên ăn vào buổi sáng để hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Buổi sáng là thời điểm quan trọng quyết định hiệu quả kiểm soát cân nặng trong ngày. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp ngay từ bữa sáng có thể giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, kiểm soát cảm giác thèm ăn và hạn chế tích trữ mỡ thừa.

Bài viết phân tích vì sao trái cây lại được khuyến nghị nên bổ sung vào buổi sáng khi muốn giảm cân, đồng thời giải thích cách các dưỡng chất tự nhiên trong trái cây hỗ trợ đốt mỡ, tạo cảm giác no lâu và duy trì năng lượng ổn định cho cơ thể.

Video kèm theo sẽ giới thiệu những loại trái cây quen thuộc, dễ tìm, có thể sử dụng hằng ngày để hỗ trợ giảm cân một cách khoa học và bền vững. Nếu bạn đang tìm giải pháp giảm cân đơn giản, an toàn, đừng bỏ lỡ những gợi ý hữu ích trong video này.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Low-Carb giảm cân: Những thực phẩm cần kiêng tuyệt đối nếu không muốn phản tác dụngLow-Carb giảm cân: Những thực phẩm cần kiêng tuyệt đối nếu không muốn phản tác dụng

GĐXH - Low-Carb là phương pháp giảm cân nhanh được nhiều người áp dụng, nhưng chỉ cần ăn nhầm một số thực phẩm giàu carb, toàn bộ quá trình có thể “phá sản”. Bài viết dưới đây chỉ ra những món cần kiêng tuyệt đối để Low-Carb đạt hiệu quả tối ưu và an toàn.


Trời lạnh dễ ốm? 7 thực phẩm 'ăn vào là ấm', giúp tăng miễn dịch từ bên trong

Trời lạnh dễ ốm? 7 thực phẩm 'ăn vào là ấm', giúp tăng miễn dịch từ bên trong

4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày

4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày

5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sung

5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sung

Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngày

Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngày

4 thói quen ăn uống 'nhỏ mà có võ' giúp người cao tuổi hạ mỡ máu xấu, tim mạch khỏe lên trông thấy

4 thói quen ăn uống 'nhỏ mà có võ' giúp người cao tuổi hạ mỡ máu xấu, tim mạch khỏe lên trông thấy

Hành trình hỗ trợ bệnh nhân lao của chàng trai người Thái nơi vùng biên giới Nghệ An

Hành trình hỗ trợ bệnh nhân lao của chàng trai người Thái nơi vùng biên giới Nghệ An

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Giữa núi rừng biên giới Quế Phong (Nghệ An), chàng trai người Thái Lộc Văn Hai lặng lẽ đi từng bản, gõ từng nhà để tìm và hỗ trợ người mắc lao. Hơn bốn năm qua, anh đồng hành cùng hàng trăm trường hợp từ xét nghiệm, làm BHYT đến điều trị. Sự bền bỉ ấy đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách y tế và đời sống người dân vùng biên.

Trời lạnh dễ ốm? 7 thực phẩm 'ăn vào là ấm', giúp tăng miễn dịch từ bên trong

Trời lạnh dễ ốm? 7 thực phẩm 'ăn vào là ấm', giúp tăng miễn dịch từ bên trong

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Thời tiết chuyển lạnh khiến cơ thể dễ mệt mỏi, cảm cúm và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc giữ ấm, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp cơ thể sinh nhiệt, bổ khí và tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên. Video dưới đây sẽ gợi ý 7 loại thực phẩm có tính ấm, dễ tìm và rất thích hợp để bổ sung trong mùa lạnh.

5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối, bảo vệ tim mạch

5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối, bảo vệ tim mạch

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Muối là nguồn cung cấp natri mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, đây là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim và đột quỵ.

Cách ăn trứng không làm tăng mỡ máu

Cách ăn trứng không làm tăng mỡ máu

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Ăn trứng có lợi cho sức khỏe và không làm tăng mỡ máu ở đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với người đã có tình trạng mỡ máu cao cần ăn trứng điều độ và đúng cách.

Người mang nhóm máu A khả năng đột quỵ cao?

Người mang nhóm máu A khả năng đột quỵ cao?

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Neurology, người mang nhóm máu A, đặc biệt phân nhóm A1, có khả năng bị đột quỵ trước 60 tuổi cao hơn. Ngược lại, biến thể gene liên quan đến nhóm máu O1 giúp giảm khoảng 12% nguy cơ.

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Có 6 loại rau quả mùa đông không chỉ cung cấp dưỡng chất quan trọng mà còn giúp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư.

Người đàn ông 41 tuổi bất ngờ gục xuống bàn đột quỵ vì mắc sai lầm này trong điều trị bệnh tăng huyết áp

Người đàn ông 41 tuổi bất ngờ gục xuống bàn đột quỵ vì mắc sai lầm này trong điều trị bệnh tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông đột quỵ có tiền sử bệnh tăng huyết áp nhiều năm nhưng không dùng thuốc.

5 loại thức ăn để qua đêm trở thành ‘thuốc độc’

5 loại thức ăn để qua đêm trở thành ‘thuốc độc’

Sống khỏe - 13 giờ trước

Bạn không nên ăn các món rau lá xanh, hải sản, nấm... để qua đêm vì tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày

4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi ăn sáng qua loa mà không biết rằng chỉ cần chọn đúng thực phẩm giàu protein và chất xơ là có thể cải thiện tiêu hóa, tăng năng lượng và giữ cơ thể khỏe mạnh hơn. Video dưới đây sẽ gợi ý 4 bữa sáng đơn giản nhưng cực kỳ bổ dưỡng, phù hợp cho mọi gia đình có người cao tuổi.

Người đàn ông 31 tuổi ở Bắc Ninh phát hiện ung thư tuyến giáp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 31 tuổi ở Bắc Ninh phát hiện ung thư tuyến giáp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đáng chú ý bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp đã từng được chẩn đoán mắc u tuyến giáp lành tính trước đó, nhưng chủ quan không tái khám định kỳ.

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp

GĐXH - Chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt... sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.

5 dấu hiệu ung thư thực quản dễ nhầm với bệnh khác, người Việt nên biết để tránh

5 dấu hiệu ung thư thực quản dễ nhầm với bệnh khác, người Việt nên biết để tránh

Sống khỏe
Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngày

Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngày

Sống khỏe
3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

