Hà Nội ban hành kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030

Theo Kế hoạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được xác định là một trong những trụ cột quan trọng góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng minh bạch, công bằng và phát triển bền vững. Việc triển khai các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng phải phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Thành phố yêu cầu các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, trong bối cảnh phân cấp, phân quyền ngày càng mạnh mẽ.

Theo đó, cần làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp chính quyền trong tổ chức thực hiện; đồng thời tăng cường phối hợp liên thông, chia sẻ dữ liệu, giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả thực chất của công tác bảo vệ người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 12/12/2025 về triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026–2030.

Một nội dung đáng chú ý của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), nền tảng số và các công cụ công nghệ mới trong quản lý nhà nước, hỗ trợ người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các chính sách, mô hình bảo vệ người tiêu dùng sẽ gắn với thúc đẩy tiêu dùng bền vững, tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường, góp phần giảm khai thác tài nguyên, tăng tái chế, tái sử dụng và kéo dài vòng đời sản phẩm.

Trong giai đoạn 2026–2030, Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, như: Đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; sử dụng ít nhất 1 hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng; hằng năm tham gia ít nhất 1 sự kiện, cuộc thi hoặc hoạt động chia sẻ mô hình, sáng kiến thúc đẩy tiêu dùng số, tiêu dùng xanh.

Thành phố cũng yêu cầu 100% các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức, hiệp hội trên địa bàn tham gia công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hằng năm, tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam và ít nhất 2 sự kiện công cộng quy mô lớn; xây dựng chuyên mục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên báo điện tử, đăng tải tối thiểu 50 tin, bài mỗi năm.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tăng cường hợp tác quốc tế; và phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong giao dịch tiêu dùng, đặc biệt với các tranh chấp xuyên biên giới.

