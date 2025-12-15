Không cần ăn kiêng khắt khe, 8 loại gia vị quen thuộc này vẫn giúp hỗ trợ giảm cân
GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt giảm khẩu phần hay nhịn ăn cực đoan. Nhiều loại gia vị quen thuộc trong gian bếp hằng ngày lại có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ bật mí 8 loại gia vị vừa dễ tìm, vừa có lợi cho quá trình giảm cân một cách tự nhiên và an toàn.
Vì sao một số loại gia vị có thể hỗ trợ giảm cân tự nhiên?
Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại gia vị quen thuộc có khả năng hỗ trợ quá trình giảm cân nhờ tác động tích cực đến trao đổi chất và hệ tiêu hóa. Các hợp chất tự nhiên trong gia vị có thể giúp tăng sinh nhiệt, hỗ trợ đốt năng lượng và hạn chế tích tụ mỡ thừa khi được sử dụng đúng cách trong bữa ăn hằng ngày.
Bên cạnh đó, gia vị còn góp phần cải thiện hương vị món ăn, giúp người đang giảm cân duy trì chế độ ăn lành mạnh mà không cảm thấy nhàm chán hay thèm đồ ăn nhiều dầu mỡ. Một số loại gia vị còn giúp tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần và hạn chế ăn vặt không cần thiết.
Tuy nhiên, gia vị chỉ đóng vai trò hỗ trợ và không thể thay thế hoàn toàn chế độ ăn cân bằng cùng việc vận động hợp lý. Việc kết hợp sử dụng gia vị đúng liều lượng, cùng thói quen ăn uống khoa học, sẽ giúp quá trình giảm cân diễn ra an toàn và bền vững hơn. Video trong bài sẽ giới thiệu những loại gia vị nên bổ sung để hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.
3 nguyên tắc ngăn chặn tế bào ung thư, người Việt nên làm ngay để nói không với bệnhSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển thì cần tuân thủ các nguyên tắc nhất định.
Khi gan suy hỏng, cơ thể phát ra tới 11 tín hiệu cảnh báo: Có 1 cũng đừng chủ quanBệnh thường gặp - 13 giờ trước
Những dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan rất đa dạng và có thể xuất hiện từ rất sớm. Điều quan trọng là bạn nhận biết được để có cách xử trí kịp thời.
Các bác sĩ cho biết: Ung thư phổi giai đoạn đầu không gây đau ngực mà là 4 bất thường nàyBệnh thường gặp - 16 giờ trước
Không phải đau ngực, đây mới là triệu chứng bạn cần để ý để phát hiện sớm ung thư phổi.
Ít ai ngờ loại lá rẻ tiền này lại được ví như 'nhân sâm xanh', giúp phòng bệnh hiệu quảSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Được ví như “nhân sâm xanh” của người Việt, lá đinh lăng từ lâu đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian nhờ những lợi ích đáng kể cho sức khỏe.
6 thực phẩm được chứng minh là "thúc đẩy ung thư" và nhiều người vẫn ăn chúng mỗi ngàySống khỏe - 20 giờ trước
Như người ta vẫn nói, "bệnh tật bắt nguồn từ miệng", hãy cảnh giác với 6 thực phẩm này.
“Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” trao hơn 2000 suất tầm soát ung thư và ‘gian hàng 0 đồng” cho phụ nữ yếu thếY tế - 20 giờ trước
GĐXH – Ngày 14/12, chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” đã trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cùng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ yếu thế tại nhiều địa phương.
6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toànBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Nam bệnh nhân bị đột quỵ, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Ngay lập tức, ê-kíp gồm các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã bỏ bữa trưa, nhanh chóng can thiệp gấp cứu người bệnh.
Bất kể nam hay nữ, nếu gặp phải 4 triệu chứng này ở cánh tay, rất có thể bạn bị ung thư: Dấu hiệu thứ 3 bị bỏ qua nhiều nhấtSống khỏe - 1 ngày trước
Đôi khi, những thay đổi tưởng chừng như không đáng kể trên cánh tay lại có thể là tín hiệu báo động từ cơ thể.
Chuyên gia Mỹ khuyên 8 thực phẩm người trung niên nên ăn để giảm cholesterol, phòng bệnh tim mạch và ung thưBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch tại Mỹ, việc điều chỉnh chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp trung niên kiểm soát cholesterol máu, bảo vệ tim và giảm nguy cơ ung thư một cách tự nhiên.
Muốn giảm cân nhanh mà không mệt? 3 loại trái cây ăn vào buổi sáng giúp đốt mỡ hiệu quảSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn hay ép mình theo chế độ khắc nghiệt. Chỉ cần chọn đúng loại trái cây vào buổi sáng, bạn đã có thể kiểm soát cơn đói, hỗ trợ đốt mỡ và duy trì năng lượng suốt ngày dài. Video dưới đây sẽ gợi ý 3 loại trái cây quen thuộc nhưng lại rất có lợi cho quá trình giảm cân nếu ăn đúng thời điểm.
6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thưBệnh thường gặp
GĐXH - Có 6 loại rau quả mùa đông không chỉ cung cấp dưỡng chất quan trọng mà còn giúp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư.