Không cần ăn kiêng khắt khe, 8 loại gia vị quen thuộc này vẫn giúp hỗ trợ giảm cân

Thứ hai, 08:55 15/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt giảm khẩu phần hay nhịn ăn cực đoan. Nhiều loại gia vị quen thuộc trong gian bếp hằng ngày lại có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ bật mí 8 loại gia vị vừa dễ tìm, vừa có lợi cho quá trình giảm cân một cách tự nhiên và an toàn.

Vì sao một số loại gia vị có thể hỗ trợ giảm cân tự nhiên?

Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại gia vị quen thuộc có khả năng hỗ trợ quá trình giảm cân nhờ tác động tích cực đến trao đổi chất và hệ tiêu hóa. Các hợp chất tự nhiên trong gia vị có thể giúp tăng sinh nhiệt, hỗ trợ đốt năng lượng và hạn chế tích tụ mỡ thừa khi được sử dụng đúng cách trong bữa ăn hằng ngày.

Bên cạnh đó, gia vị còn góp phần cải thiện hương vị món ăn, giúp người đang giảm cân duy trì chế độ ăn lành mạnh mà không cảm thấy nhàm chán hay thèm đồ ăn nhiều dầu mỡ. Một số loại gia vị còn giúp tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần và hạn chế ăn vặt không cần thiết.

Tuy nhiên, gia vị chỉ đóng vai trò hỗ trợ và không thể thay thế hoàn toàn chế độ ăn cân bằng cùng việc vận động hợp lý. Việc kết hợp sử dụng gia vị đúng liều lượng, cùng thói quen ăn uống khoa học, sẽ giúp quá trình giảm cân diễn ra an toàn và bền vững hơn. Video trong bài sẽ giới thiệu những loại gia vị nên bổ sung để hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Muốn giảm cân nhanh mà không mệt? 3 loại trái cây ăn vào buổi sáng giúp đốt mỡ hiệu quảMuốn giảm cân nhanh mà không mệt? 3 loại trái cây ăn vào buổi sáng giúp đốt mỡ hiệu quả

GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn hay ép mình theo chế độ khắc nghiệt. Chỉ cần chọn đúng loại trái cây vào buổi sáng, bạn đã có thể kiểm soát cơn đói, hỗ trợ đốt mỡ và duy trì năng lượng suốt ngày dài. Video dưới đây sẽ gợi ý 3 loại trái cây quen thuộc nhưng lại rất có lợi cho quá trình giảm cân nếu ăn đúng thời điểm.

