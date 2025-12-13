Trời lạnh dễ ốm? 7 thực phẩm 'ăn vào là ấm', giúp tăng miễn dịch từ bên trong

Những thực phẩm có tính ấm giúp tăng cường miễn dịch và bổ khí trong mùa lạnh

Khi thời tiết trở lạnh, cơ thể dễ suy giảm sức đề kháng, dẫn đến cảm cúm và nhiều bệnh theo mùa. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp trong bữa ăn hằng ngày có vai trò quan trọng trong việc giữ ấm cơ thể, hỗ trợ khí huyết và nâng cao khả năng miễn dịch một cách tự nhiên.

Bài viết phân tích vì sao các loại thực phẩm có tính ấm lại được khuyến nghị trong mùa lạnh và cách chúng giúp cơ thể sinh nhiệt, giảm mệt mỏi và hỗ trợ phòng bệnh từ bên trong. Đây là phương pháp chăm sóc sức khỏe đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp với nhiều đối tượng.

Video kèm theo sẽ giới thiệu những thực phẩm quen thuộc, dễ tìm, có thể bổ sung hằng ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn khi trời lạnh. Nếu bạn đang tìm giải pháp nâng cao đề kháng an toàn, đừng bỏ lỡ những gợi ý hữu ích trong video này.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch GĐXH - Cà rốt giàu vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tăng đề kháng và bảo vệ sức khỏe mùa đông. Dưới đây là 9 lợi ích nổi bật bạn nên biết.



