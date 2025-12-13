Trời lạnh dễ ốm? 7 thực phẩm 'ăn vào là ấm', giúp tăng miễn dịch từ bên trong
GĐXH - Thời tiết chuyển lạnh khiến cơ thể dễ mệt mỏi, cảm cúm và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc giữ ấm, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp cơ thể sinh nhiệt, bổ khí và tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên. Video dưới đây sẽ gợi ý 7 loại thực phẩm có tính ấm, dễ tìm và rất thích hợp để bổ sung trong mùa lạnh.
Những thực phẩm có tính ấm giúp tăng cường miễn dịch và bổ khí trong mùa lạnh
Khi thời tiết trở lạnh, cơ thể dễ suy giảm sức đề kháng, dẫn đến cảm cúm và nhiều bệnh theo mùa. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp trong bữa ăn hằng ngày có vai trò quan trọng trong việc giữ ấm cơ thể, hỗ trợ khí huyết và nâng cao khả năng miễn dịch một cách tự nhiên.
Bài viết phân tích vì sao các loại thực phẩm có tính ấm lại được khuyến nghị trong mùa lạnh và cách chúng giúp cơ thể sinh nhiệt, giảm mệt mỏi và hỗ trợ phòng bệnh từ bên trong. Đây là phương pháp chăm sóc sức khỏe đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp với nhiều đối tượng.
Video kèm theo sẽ giới thiệu những thực phẩm quen thuộc, dễ tìm, có thể bổ sung hằng ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn khi trời lạnh. Nếu bạn đang tìm giải pháp nâng cao đề kháng an toàn, đừng bỏ lỡ những gợi ý hữu ích trong video này.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Muối là nguồn cung cấp natri mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, đây là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim và đột quỵ.
Ăn trứng có lợi cho sức khỏe và không làm tăng mỡ máu ở đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với người đã có tình trạng mỡ máu cao cần ăn trứng điều độ và đúng cách.
GĐXH - Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Neurology, người mang nhóm máu A, đặc biệt phân nhóm A1, có khả năng bị đột quỵ trước 60 tuổi cao hơn. Ngược lại, biến thể gene liên quan đến nhóm máu O1 giúp giảm khoảng 12% nguy cơ.
GĐXH - Có 6 loại rau quả mùa đông không chỉ cung cấp dưỡng chất quan trọng mà còn giúp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư.
GĐXH - Người đàn ông đột quỵ có tiền sử bệnh tăng huyết áp nhiều năm nhưng không dùng thuốc.
Bạn không nên ăn các món rau lá xanh, hải sản, nấm... để qua đêm vì tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
GĐXH - Nhiều người lớn tuổi ăn sáng qua loa mà không biết rằng chỉ cần chọn đúng thực phẩm giàu protein và chất xơ là có thể cải thiện tiêu hóa, tăng năng lượng và giữ cơ thể khỏe mạnh hơn. Video dưới đây sẽ gợi ý 4 bữa sáng đơn giản nhưng cực kỳ bổ dưỡng, phù hợp cho mọi gia đình có người cao tuổi.
GĐXH - Đáng chú ý bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp đã từng được chẩn đoán mắc u tuyến giáp lành tính trước đó, nhưng chủ quan không tái khám định kỳ.
GĐXH - Ung thư thực quản ở giai đoạn đầu rất khó nhận biết và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý vùng thực quản hoặc hầu họng.
GĐXH - Bạn vẫn đều đặn uống vitamin tổng hợp mỗi ngày? Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng có những thực phẩm quen mặt trong bếp lại sở hữu hàm lượng dưỡng chất “đỉnh” hơn cả viên uống bổ sung. Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra 5 loại thực phẩm vừa dễ mua, vừa giàu vitamin tự nhiên, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn và an toàn hơn. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải xem lại thói quen bổ sung vitamin hằng ngày của mình.
GĐXH - Chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt... sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.