Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Trời lạnh dễ ốm? 7 thực phẩm 'ăn vào là ấm', giúp tăng miễn dịch từ bên trong

Thứ bảy, 15:35 13/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thời tiết chuyển lạnh khiến cơ thể dễ mệt mỏi, cảm cúm và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc giữ ấm, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp cơ thể sinh nhiệt, bổ khí và tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên. Video dưới đây sẽ gợi ý 7 loại thực phẩm có tính ấm, dễ tìm và rất thích hợp để bổ sung trong mùa lạnh.

Những thực phẩm có tính ấm giúp tăng cường miễn dịch và bổ khí trong mùa lạnh

Khi thời tiết trở lạnh, cơ thể dễ suy giảm sức đề kháng, dẫn đến cảm cúm và nhiều bệnh theo mùa. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp trong bữa ăn hằng ngày có vai trò quan trọng trong việc giữ ấm cơ thể, hỗ trợ khí huyết và nâng cao khả năng miễn dịch một cách tự nhiên.

Bài viết phân tích vì sao các loại thực phẩm có tính ấm lại được khuyến nghị trong mùa lạnh và cách chúng giúp cơ thể sinh nhiệt, giảm mệt mỏi và hỗ trợ phòng bệnh từ bên trong. Đây là phương pháp chăm sóc sức khỏe đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp với nhiều đối tượng.

Video kèm theo sẽ giới thiệu những thực phẩm quen thuộc, dễ tìm, có thể bổ sung hằng ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn khi trời lạnh. Nếu bạn đang tìm giải pháp nâng cao đề kháng an toàn, đừng bỏ lỡ những gợi ý hữu ích trong video này.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

GĐXH - Cà rốt giàu vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tăng đề kháng và bảo vệ sức khỏe mùa đông. Dưới đây là 9 lợi ích nổi bật bạn nên biết.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày

4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày

5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sung

5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sung

4 thói quen ăn uống 'nhỏ mà có võ' giúp người cao tuổi hạ mỡ máu xấu, tim mạch khỏe lên trông thấy

4 thói quen ăn uống 'nhỏ mà có võ' giúp người cao tuổi hạ mỡ máu xấu, tim mạch khỏe lên trông thấy

Top 10 thực phẩm giàu sắt siêu dễ tìm giúp 'đập tan' tình trạng thiếu máu, ai cũng cần biết ngay

Top 10 thực phẩm giàu sắt siêu dễ tìm giúp 'đập tan' tình trạng thiếu máu, ai cũng cần biết ngay

8 thực phẩm nên ăn sáng giúp giảm cân

8 thực phẩm nên ăn sáng giúp giảm cân

Cùng chuyên mục

5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối, bảo vệ tim mạch

5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối, bảo vệ tim mạch

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Muối là nguồn cung cấp natri mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, đây là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim và đột quỵ.

Cách ăn trứng không làm tăng mỡ máu

Cách ăn trứng không làm tăng mỡ máu

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Ăn trứng có lợi cho sức khỏe và không làm tăng mỡ máu ở đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với người đã có tình trạng mỡ máu cao cần ăn trứng điều độ và đúng cách.

Người mang nhóm máu A khả năng đột quỵ cao?

Người mang nhóm máu A khả năng đột quỵ cao?

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Neurology, người mang nhóm máu A, đặc biệt phân nhóm A1, có khả năng bị đột quỵ trước 60 tuổi cao hơn. Ngược lại, biến thể gene liên quan đến nhóm máu O1 giúp giảm khoảng 12% nguy cơ.

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Có 6 loại rau quả mùa đông không chỉ cung cấp dưỡng chất quan trọng mà còn giúp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư.

Người đàn ông 41 tuổi bất ngờ gục xuống bàn đột quỵ vì mắc sai lầm này trong điều trị bệnh tăng huyết áp

Người đàn ông 41 tuổi bất ngờ gục xuống bàn đột quỵ vì mắc sai lầm này trong điều trị bệnh tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông đột quỵ có tiền sử bệnh tăng huyết áp nhiều năm nhưng không dùng thuốc.

5 loại thức ăn để qua đêm trở thành ‘thuốc độc’

5 loại thức ăn để qua đêm trở thành ‘thuốc độc’

Sống khỏe - 9 giờ trước

Bạn không nên ăn các món rau lá xanh, hải sản, nấm... để qua đêm vì tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày

4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi ăn sáng qua loa mà không biết rằng chỉ cần chọn đúng thực phẩm giàu protein và chất xơ là có thể cải thiện tiêu hóa, tăng năng lượng và giữ cơ thể khỏe mạnh hơn. Video dưới đây sẽ gợi ý 4 bữa sáng đơn giản nhưng cực kỳ bổ dưỡng, phù hợp cho mọi gia đình có người cao tuổi.

Người đàn ông 31 tuổi ở Bắc Ninh phát hiện ung thư tuyến giáp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 31 tuổi ở Bắc Ninh phát hiện ung thư tuyến giáp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Đáng chú ý bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp đã từng được chẩn đoán mắc u tuyến giáp lành tính trước đó, nhưng chủ quan không tái khám định kỳ.

5 dấu hiệu ung thư thực quản dễ nhầm với bệnh khác, người Việt nên biết để tránh

5 dấu hiệu ung thư thực quản dễ nhầm với bệnh khác, người Việt nên biết để tránh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư thực quản ở giai đoạn đầu rất khó nhận biết và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý vùng thực quản hoặc hầu họng.

5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sung

5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sung

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bạn vẫn đều đặn uống vitamin tổng hợp mỗi ngày? Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng có những thực phẩm quen mặt trong bếp lại sở hữu hàm lượng dưỡng chất “đỉnh” hơn cả viên uống bổ sung. Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra 5 loại thực phẩm vừa dễ mua, vừa giàu vitamin tự nhiên, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn và an toàn hơn. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải xem lại thói quen bổ sung vitamin hằng ngày của mình.

Xem nhiều

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp

GĐXH - Chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt... sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.

5 dấu hiệu ung thư thực quản dễ nhầm với bệnh khác, người Việt nên biết để tránh

5 dấu hiệu ung thư thực quản dễ nhầm với bệnh khác, người Việt nên biết để tránh

Sống khỏe
Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngày

Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngày

Sống khỏe
3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top