Hành trình hỗ trợ bệnh nhân lao của chàng trai người Thái nơi vùng biên giới Nghệ An
GĐXH - Giữa núi rừng biên giới Quế Phong (Nghệ An), chàng trai người Thái Lộc Văn Hai lặng lẽ đi từng bản, gõ từng nhà để tìm và hỗ trợ người mắc lao. Hơn bốn năm qua, anh đồng hành cùng hàng trăm trường hợp từ xét nghiệm, làm BHYT đến điều trị. Sự bền bỉ ấy đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách y tế và đời sống người dân vùng biên.
Giữa những cung đường núi ngoằn ngoèo nơi biên giới Quế Phong (Nghệ An), hình ảnh chàng trai người dân tộc Thái - Lộc Văn Hai đều đặn đi từng bản, gõ từng nhà để tìm và hỗ trợ người mắc lao đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây. Trong hơn bốn năm tham gia công việc hỗ trợ cộng đồng, anh đã tiếp xúc với hàng trăm trường hợp nghi mắc lao, đưa họ đến cơ sở y tế xét nghiệm, hướng dẫn làm thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) và đồng hành suốt hành trình điều trị.
Ở nơi mà nhiều người còn thiếu thông tin về khám chữa bệnh, khoảng cách xa xôi và nỗi sợ chi phí là rào cản lớn, sự kiên trì của những người như anh Hai đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính sách y tế và cuộc sống thường ngày của người dân, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng nơi biên giới.
Khoảng trống còn tồn tại
Ở Quế Phong hay các xã lân cận như Mường Nọc, Thông Thụ của tỉnh Nghệ An, cụm từ "bảo hiểm y tế" có lẽ không còn quá xa lạ. Nhưng giữa việc "biết" và việc "có được" rồi "sử dụng đúng cách" lại là câu chuyện nhiều lớp, gắn với đời sống hàng ngày của người dân nơi đây.
Theo quy định, người dân tộc thiểu số ở xã không còn thuộc vùng khó khăn và hộ cận nghèo được hỗ trợ 30% mức đóng BHYT. Dù vậy, với nhiều gia đình, phần đóng còn lại của thẻ BHYT vẫn vượt quá khả năng chi trả. Nhiều hộ làm nương rẫy, thu nhập theo mùa vụ, đông con cái, BHYT bị đặt sau những ưu tiên khác như ăn uống, chi phí học hành hoặc đi lại.
Nhưng khó khăn kinh tế chỉ là một phần. Ở nhiều bản người Thái, người Mông, khi có triệu chứng ban đầu, bà con thường lựa chọn những cách tự chữa trị tại nhà, uống thuốc mua ngoài theo lời mách. Chỉ đến khi bệnh nặng, việc đi khám mới được xem xét và lúc ấy, sức khỏe bị ảnh hưởng và chi phí y tế trở thành gánh nặng lớn hơn nhiều.
"Có người ho cả tháng nhưng bảo: chắc do uống nước lạnh" anh Hai chia sẻ. "Đa số họ không nghĩ ngay đến lao và càng không biết mình phải dùng BHYT như thế nào nếu đi khám. Nhiều người đến viện mới biết là cần BHYT, nhưng đến lúc đó thì không kịp mất rồi".
Thủ tục giấy tờ cũng khiến không ít người ngại tiếp cận. "Có người mất giấy tờ cả chục năm rồi, nhưng sợ làm lại. Họ nghĩ mất giấy tờ là bị phạt, nên thôi luôn việc làm BHYT", anh Hai kể. Việc chỉnh sửa sai thông tin hoặc xin cấp lại cũng là thử thách đối với những người ít tiếp xúc với thủ tục hành chính.
Khoảng cách địa lý càng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn không chỉ với người dân mà với chính người hỗ trợ cộng đồng như anh Hai. Có bản cách trung tâm huyện hơn 70 km, đường đèo dốc quanh co, người dân không có phương tiện hoặc không đủ sức để tự đi. "Nếu mình không đến đón tận nơi, họ gần như không thể đến cơ sở y tế", anh Hai nói. "Những hôm trời mưa, đường trơn, mình đi chậm từng đoạn. Nhưng không đi thì người bệnh lại lỡ hẹn tái khám".
Một trong những câu chuyện khiến anh Hai nhớ mãi là trường hợp của anh Vi Văn An ở xã Thông Thụ. Được chẩn đoán mắc lao phổi vào tháng 2/2024, anh An buộc phải tự chi trả chi phí điều trị vì thẻ BHYT đã hết hạn. Chi phí điều trị vượt khả năng chi trả khiến anh chỉ điều trị được hai tháng rồi bỏ phác đồ khi triệu chứng thuyên giảm.
Khi tiếp cận thông tin này, anh Hai đã đi hàng chục cây số vào tận nhà giải thích, vận động và động viên gia đình. Anh hỗ trợ bệnh nhân làm lại thẻ BHYT, sau đó đưa anh An đến cơ sở y tế để quay lại phác đồ điều trị vào tháng 8/2024. Suốt thời gian đầu, anh Hai theo sát từng liều thuốc, từng lần tái khám để đảm bảo bệnh nhân không gián đoạn thêm nữa.
Tại khu vực anh Hai sinh sống, một tấm thẻ BHYT tưởng đơn giản mà lại xa tầm với đối với nhiều người. Và mỗi ngày, anh Hai lại bước tiếp hành trình của mình để tháo gỡ từng vướng mắc nhỏ, bắc từng nhịp cầu để kết nối người dân với dịch vụ y tế, giúp họ không bỏ lỡ cơ hội điều trị kịp thời.
Những nỗ lực bền bỉ trong lấp đầy khoảng trống, hỗ trợ cộng đồng
Với anh Lộc Văn Hai, mỗi cuộc gặp, mỗi lời giải thích dành cho bà con đều có thể quyết định việc một người có đi khám hay không, có tuân thủ điều trị hay bỏ dở giữa chừng. Chính vì vậy, anh luôn cố gắng tiếp cận từng trường hợp với sự kiên nhẫn và chân thành. "Điều quan trọng nhất là giúp họ thấy mình không đơn độc", anh nói. "Có người chỉ cần được lắng nghe, được giải thích tỉ mỉ thôi là họ sẽ đồng ý đi khám."
Những buổi vào tận nhà để vận động khách hàng hay di chuyển một quãng đường xa để đưa bệnh nhân đi khám tại cơ sở y tế, những lần kiên trì giải thích những thắc mắc của người dân về công dụng và cách sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh,… tất cả đã trở thành một phần công việc của anh. Với bệnh nhân đang điều trị, anh Hai theo dõi sát sao, nhắc nhở uống thuốc, hỗ trợ di chuyển khi tái khám và kết nối với các nguồn lực hỗ trợ nếu gia đình gặp khó khăn. Cũng chính nhờ sự theo sát ấy, nhiều trường hợp từng bỏ trị đã quay lại phác đồ và hoàn thành điều trị.
Là một thành viên của Mạng lưới Cộng đồng chấm dứt bệnh lao (CSET) do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển cộng đồng (SCDI) khởi xướng, anh Hai cùng các thành viên CSET khác thực hiện nhiều hoạt động trải rộng từ truyền thông tại cộng đồng, phát hiện, chuyển gửi người nghi lao đến cơ sở y tế và hỗ trợ người bệnh tuân thủ điều trị. Tại Nghệ An, trong năm 2024 - 2025, mạng lưới CSET đã hỗ trợ 235 bệnh nhân lao, trong đó 157 người đã hoàn thành điều trị, 74 người tiếp tục được theo dõi và hỗ trợ.
BHYT không chỉ là một chính sách tài chính y tế mà là tấm vé giúp người bệnh tiếp cận chăm sóc chất lượng, kịp thời, và giảm gánh nặng chi phí. Với bệnh lao, điều này đặc biệt quan trọng để ngăn chặn lây lan và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Từ hành trình của anh Lộc Văn Hai, có thể thấy rõ rằng khi cộng đồng được tin tưởng và trở thành cầu nối, chính sách y tế mới thực sự "chạm" được tới những người cần hỗ trợ nhất và đạt được sự hiệu quả bền vững. Đó cũng là nền tảng để Việt Nam tiến tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chấm dứt bệnh lao như một gánh nặng của y tế công cộng.
Muốn giảm cân nhanh mà không mệt? 3 loại trái cây ăn vào buổi sáng giúp đốt mỡ hiệu quảSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn hay ép mình theo chế độ khắc nghiệt. Chỉ cần chọn đúng loại trái cây vào buổi sáng, bạn đã có thể kiểm soát cơn đói, hỗ trợ đốt mỡ và duy trì năng lượng suốt ngày dài. Video dưới đây sẽ gợi ý 3 loại trái cây quen thuộc nhưng lại rất có lợi cho quá trình giảm cân nếu ăn đúng thời điểm.
Trời lạnh dễ ốm? 7 thực phẩm 'ăn vào là ấm', giúp tăng miễn dịch từ bên trongSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Thời tiết chuyển lạnh khiến cơ thể dễ mệt mỏi, cảm cúm và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc giữ ấm, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp cơ thể sinh nhiệt, bổ khí và tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên. Video dưới đây sẽ gợi ý 7 loại thực phẩm có tính ấm, dễ tìm và rất thích hợp để bổ sung trong mùa lạnh.
4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngàySống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Nhiều người lớn tuổi ăn sáng qua loa mà không biết rằng chỉ cần chọn đúng thực phẩm giàu protein và chất xơ là có thể cải thiện tiêu hóa, tăng năng lượng và giữ cơ thể khỏe mạnh hơn. Video dưới đây sẽ gợi ý 4 bữa sáng đơn giản nhưng cực kỳ bổ dưỡng, phù hợp cho mọi gia đình có người cao tuổi.
5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sungSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn vẫn đều đặn uống vitamin tổng hợp mỗi ngày? Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng có những thực phẩm quen mặt trong bếp lại sở hữu hàm lượng dưỡng chất “đỉnh” hơn cả viên uống bổ sung. Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra 5 loại thực phẩm vừa dễ mua, vừa giàu vitamin tự nhiên, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn và an toàn hơn. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải xem lại thói quen bổ sung vitamin hằng ngày của mình.
Y tế từ xa: Lấy người bệnh làm trung tâm, rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao năng lực của cơ sởSống khỏe - 1 ngày trước
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, y tế từ xa không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn là một phương thức tổ chức lại dịch vụ y tế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, rút ngắn khoảng cách địa lý, chia sẻ tri thức chuyên môn và nâng cao năng lực của tuyến y tế gần dân...
Bảo tồn thành công tinh hoàn bị xoắn cho thiếu niên đã qua 'thời gian vàng'Sống khỏe - 1 ngày trước
Thiếu niên được đưa đến viện sau 8 tiếng có triệu chứng đau ở vùng bìu. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn cấp tính và chỉ định phẫu thuật khẩn.
Thêm 15 'phòng cấp cứu di động' hiện đại để Hải Phòng cứu người bệnh trong thời gian vàngSống khỏe - 2 ngày trước
Hải Phòng là một trong 6 địa phương đầu tiên được thí điểm nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong khuôn khổ Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025-2030. Hôm nay (11/12), 15 xe cứu thương hiện đại cùng trang thiết bị đạt chuẩn đã được Bộ Y tế và Vingroup bàn giao cho Hải Phòng.
Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngàySống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người mất ngủ không biết rằng chỉ một tách trà thảo mộc cũng có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ chìm vào giấc hơn. Trong video dưới đây, bạn sẽ khám phá những loại trà đang được nhiều người truyền tai nhau vì công dụng hỗ trợ ngủ ngon tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng ngay tại nhà.
Vợ dìu chồng gầy vào cấp cứu, lộ chuỗi ngày giải độc đến mức chảy máu dạ dàyY tế - 2 ngày trước
Vợ dìu chồng vào phòng cấp cứu trong tình trạng ôm bụng quằn quại, người gầy, mặt tái nhợt. Bác sĩ khai thác và được biết bệnh nhân làm theo các “bí quyết detox ruột” được chia sẻ trên mạng, khiến dạ dày bị loét rộng, ổ viêm chảy máu dữ dội.
4 thói quen ăn uống 'nhỏ mà có võ' giúp người cao tuổi hạ mỡ máu xấu, tim mạch khỏe lên trông thấySống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cao tuổi gặp tình trạng mỡ máu xấu tăng cao nhưng lại không biết rằng một vài thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống hằng ngày có thể cải thiện rõ rệt sức khỏe tim mạch. Chỉ cần áp dụng đúng, các thói quen này giúp giảm mỡ máu tự nhiên, ổn định cholesterol và hạn chế nguy cơ biến chứng. Video trong bài viết này sẽ phân tích 4 thói quen đơn giản nhưng rất hiệu quả, phù hợp cho mọi người lớn tuổi.
Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngàySống khỏe
GĐXH - Nhiều người mất ngủ không biết rằng chỉ một tách trà thảo mộc cũng có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ chìm vào giấc hơn. Trong video dưới đây, bạn sẽ khám phá những loại trà đang được nhiều người truyền tai nhau vì công dụng hỗ trợ ngủ ngon tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng ngay tại nhà.