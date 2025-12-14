“Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” trao hơn 2000 suất tầm soát ung thư và ‘gian hàng 0 đồng” cho phụ nữ yếu thế
GĐXH – Ngày 14/12, chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” đã trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cùng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ yếu thế tại nhiều địa phương.
Chung tay vì sức khỏe phụ nữ yếu thế
Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại biểu Quốc hội, đại diện các bệnh viện, tổ chức y tế, các đơn vị đồng hành và hơn 300 phụ nữ đến từ các khu công nghiệp tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Tại buổi lễ, NAPAS, Mastercard và Payoo đã trao 2.010 suất tầm soát miễn phí ba loại ung thư phổ biến ở nữ giới gồm: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng cùng gói xét nghiệm virus HPV. Trong đó, 1.000 suất được phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 1.010 suất trao thông qua Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM, nhằm hỗ trợ phụ nữ yếu thế đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP. HCM, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương này.
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, chương trình "Chạm sẻ chia, trao hy vọng" không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội cụ thể, mà còn là hành trình lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Việc tầm soát sớm giúp phụ nữ chủ động bảo vệ sức khỏe, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong gia đình và cộng đồng.
Ngay sau buổi lễ, 400 phụ nữ đã được thực hiện các dịch vụ khám tầm soát ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các trường hợp còn lại sẽ được triển khai tầm soát từ tháng 12/2025 đến hết tháng 01/2026 tại các bệnh viện uy tín gồm: Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch triển khai tầm soát ung thư một cách bài bản, đảm bảo hiệu quả và chất lượng chuyên môn tại các bệnh viện uy tín ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Lịch tầm soát được xây dựng khoa học, phù hợp năng lực tiếp nhận của từng bệnh viện, đảm bảo chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người thụ hưởng. Các chị em được khám tại khu vực riêng, với sự đồng hành trực tiếp của đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa.
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái vì cộng đồng
Trong 3 tháng triển khai, chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025" thu hút sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng thông qua hai hoạt động trọng tâm. Hoạt động "chạm thẻ thanh toán" ghi nhận hơn 2,2 triệu lượt giao dịch, mỗi giao dịch được quy đổi thành 2.010 đồng gây quỹ cho chương trình. Hoạt động "Bước chạy sống khỏe" thiện nguyện quy đổi 2.010 đồng/km thu hút gần 3.000 người tham gia trực tiếp, hoàn thành gần 12.000 km, cùng hơn 4.400 lượt đăng ký chạy trực tuyến với tổng quãng đường hợp lệ trên 240.000 km.
Bên cạnh đó, tọa đàm trực tuyến "Tầm soát ung thư sớm – Hành trình chủ động vì sức khỏe" đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem, góp phần lan tỏa kiến thức y khoa chính thống và nâng cao nhận thức về phát hiện sớm ung thư cho phụ nữ.
Nhờ sự chung tay của cộng đồng, chương trình đã gây quỹ thành công hơn 4 tỷ đồng, toàn bộ nguồn lực được sử dụng để trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí.
Cùng với hoạt động tầm soát ung thư miễn phí, chương trình triển khai "Gian hàng 0 đồng" tại các bệnh viện, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, dầu gội, sữa tắm, … nhằm phục vụ cuộc sống hàng ngày và giảm nỗi lo tài chính cho nhóm phụ nữ thụ hưởng.
Với ba chặng "Chạm - Sẻ chia - Hy vọng", chương trình đã khẳng định sức mạnh của sự chung tay cộng đồng, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững cho phụ nữ khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, giàu sự sẻ chia.
GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn hay ép mình theo chế độ khắc nghiệt. Chỉ cần chọn đúng loại trái cây vào buổi sáng, bạn đã có thể kiểm soát cơn đói, hỗ trợ đốt mỡ và duy trì năng lượng suốt ngày dài. Video dưới đây sẽ gợi ý 3 loại trái cây quen thuộc nhưng lại rất có lợi cho quá trình giảm cân nếu ăn đúng thời điểm.
GĐXH - Giữa núi rừng biên giới Quế Phong (Nghệ An), chàng trai người Thái Lộc Văn Hai lặng lẽ đi từng bản, gõ từng nhà để tìm và hỗ trợ người mắc lao. Hơn bốn năm qua, anh đồng hành cùng hàng trăm trường hợp từ xét nghiệm, làm BHYT đến điều trị. Sự bền bỉ ấy đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách y tế và đời sống người dân vùng biên.
GĐXH - Thời tiết chuyển lạnh khiến cơ thể dễ mệt mỏi, cảm cúm và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc giữ ấm, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp cơ thể sinh nhiệt, bổ khí và tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên. Video dưới đây sẽ gợi ý 7 loại thực phẩm có tính ấm, dễ tìm và rất thích hợp để bổ sung trong mùa lạnh.
GĐXH - Nhiều người lớn tuổi ăn sáng qua loa mà không biết rằng chỉ cần chọn đúng thực phẩm giàu protein và chất xơ là có thể cải thiện tiêu hóa, tăng năng lượng và giữ cơ thể khỏe mạnh hơn. Video dưới đây sẽ gợi ý 4 bữa sáng đơn giản nhưng cực kỳ bổ dưỡng, phù hợp cho mọi gia đình có người cao tuổi.
GĐXH - Bạn vẫn đều đặn uống vitamin tổng hợp mỗi ngày? Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng có những thực phẩm quen mặt trong bếp lại sở hữu hàm lượng dưỡng chất "đỉnh" hơn cả viên uống bổ sung. Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra 5 loại thực phẩm vừa dễ mua, vừa giàu vitamin tự nhiên, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn và an toàn hơn. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải xem lại thói quen bổ sung vitamin hằng ngày của mình.
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, y tế từ xa không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn là một phương thức tổ chức lại dịch vụ y tế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, rút ngắn khoảng cách địa lý, chia sẻ tri thức chuyên môn và nâng cao năng lực của tuyến y tế gần dân...
Thiếu niên được đưa đến viện sau 8 tiếng có triệu chứng đau ở vùng bìu. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn cấp tính và chỉ định phẫu thuật khẩn.
Hải Phòng là một trong 6 địa phương đầu tiên được thí điểm nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong khuôn khổ Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025-2030. Hôm nay (11/12), 15 xe cứu thương hiện đại cùng trang thiết bị đạt chuẩn đã được Bộ Y tế và Vingroup bàn giao cho Hải Phòng.
GĐXH - Nhiều người mất ngủ không biết rằng chỉ một tách trà thảo mộc cũng có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ chìm vào giấc hơn. Trong video dưới đây, bạn sẽ khám phá những loại trà đang được nhiều người truyền tai nhau vì công dụng hỗ trợ ngủ ngon tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng ngay tại nhà.
Vợ dìu chồng vào phòng cấp cứu trong tình trạng ôm bụng quằn quại, người gầy, mặt tái nhợt. Bác sĩ khai thác và được biết bệnh nhân làm theo các "bí quyết detox ruột" được chia sẻ trên mạng, khiến dạ dày bị loét rộng, ổ viêm chảy máu dữ dội.
