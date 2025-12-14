“Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” trao hơn 2000 suất tầm soát ung thư và ‘gian hàng 0 đồng” cho phụ nữ yếu thế

Chung tay vì sức khỏe phụ nữ yếu thế

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại biểu Quốc hội, đại diện các bệnh viện, tổ chức y tế, các đơn vị đồng hành và hơn 300 phụ nữ đến từ các khu công nghiệp tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Tại buổi lễ, NAPAS, Mastercard và Payoo đã trao 2.010 suất tầm soát miễn phí ba loại ung thư phổ biến ở nữ giới gồm: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng cùng gói xét nghiệm virus HPV. Trong đó, 1.000 suất được phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 1.010 suất trao thông qua Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM, nhằm hỗ trợ phụ nữ yếu thế đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP. HCM, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương này.

Đông đảo phụ nữ từ các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên về tham dự chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025”. Ảnh PT







Ban tổ chức đã trao tổng cộng 2.010 suất tầm soát và xét nghiệm HPV

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, chương trình "Chạm sẻ chia, trao hy vọng" không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội cụ thể, mà còn là hành trình lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Việc tầm soát sớm giúp phụ nữ chủ động bảo vệ sức khỏe, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong gia đình và cộng đồng.

Ngay sau buổi lễ, 400 phụ nữ đã được thực hiện các dịch vụ khám tầm soát ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các trường hợp còn lại sẽ được triển khai tầm soát từ tháng 12/2025 đến hết tháng 01/2026 tại các bệnh viện uy tín gồm: Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Các chị em phụ nữ được tư vấn, hướng dẫn quy trình khám tầm soát ung thư tại khu vực riêng do chương trình bố trí tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh PT

Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch triển khai tầm soát ung thư một cách bài bản, đảm bảo hiệu quả và chất lượng chuyên môn tại các bệnh viện uy tín ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Lịch tầm soát được xây dựng khoa học, phù hợp năng lực tiếp nhận của từng bệnh viện, đảm bảo chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người thụ hưởng. Các chị em được khám tại khu vực riêng, với sự đồng hành trực tiếp của đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái vì cộng đồng

Trong 3 tháng triển khai, chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025" thu hút sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng thông qua hai hoạt động trọng tâm. Hoạt động "chạm thẻ thanh toán" ghi nhận hơn 2,2 triệu lượt giao dịch, mỗi giao dịch được quy đổi thành 2.010 đồng gây quỹ cho chương trình. Hoạt động "Bước chạy sống khỏe" thiện nguyện quy đổi 2.010 đồng/km thu hút gần 3.000 người tham gia trực tiếp, hoàn thành gần 12.000 km, cùng hơn 4.400 lượt đăng ký chạy trực tuyến với tổng quãng đường hợp lệ trên 240.000 km.

Bên cạnh đó, tọa đàm trực tuyến "Tầm soát ung thư sớm – Hành trình chủ động vì sức khỏe" đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem, góp phần lan tỏa kiến thức y khoa chính thống và nâng cao nhận thức về phát hiện sớm ung thư cho phụ nữ.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, chương trình đã gây quỹ thành công hơn 4 tỷ đồng, toàn bộ nguồn lực được sử dụng để trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí.

“Gian hàng 0 đồng” cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giảm bớt khó khăn cho phụ nữ yếu thế tham gia chương trình. Ảnh PT

Cùng với hoạt động tầm soát ung thư miễn phí, chương trình triển khai "Gian hàng 0 đồng" tại các bệnh viện, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, dầu gội, sữa tắm, … nhằm phục vụ cuộc sống hàng ngày và giảm nỗi lo tài chính cho nhóm phụ nữ thụ hưởng.

Với ba chặng "Chạm - Sẻ chia - Hy vọng", chương trình đã khẳng định sức mạnh của sự chung tay cộng đồng, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững cho phụ nữ khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, giàu sự sẻ chia.