Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự

Thứ sáu, 19:37 26/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Do mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Hào Quang (SN 2001) đã đánh bạn gái dã man tại quán bi-a ở phường Xuân Phương (TP Hà Nội). Đối tượng hiện đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

Chiều 26/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hào Quang (SN 2001, thường trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, vào sáng ngày 17/9/2025, Quang đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương để đón bạn gái là chị N. (SN 2001) là nhân viên của quán.

Xác minh clip người đàn ông đánh đập bạn gái dã man trước quán bi-a ở Hà Nội.

Do mâu thuẫn ghen tuông, Quang đã chửi bới và dùng tay chân đánh chị N. Sau khi mọi người can ngăn, đối tượng đã chạy vào trong quầy pha chế nước uống của quán bi-a lấy 1 con dao để đe dọa chị N.

Khi thấy đối tượng cầm dao, nhân viên của quán và khách hoảng sợ vì bị đe dọa đến tính mạng nên không ai dám vào can ngăn. Một lúc sau, Quang cầm dao và yêu cầu chị N. đi về cùng.

Hành vi của Quang ảnh đã hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn phường Xuân Phương. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hào Quang về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội: Đánh bạn gái dã man tại quán Bi-a, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự - Ảnh 1.Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

GĐXH - Vào cuộc xác minh, Công an phường Tuy Hòa xác định người đánh thai phụ Lê Thị Kim N (SN 1990, tỉnh Đắk Lắk) là Trần Triệu Q (SN 2000, ngụ phường Bình Kiến). Nam thanh niên này đã được mời lên làm việc.

Trung Sơn
Tags:

Tin liên quan

Tạm giam 3 đối tượng hành hung người giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông ở Bắc Ninh

Tạm giam 3 đối tượng hành hung người giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông ở Bắc Ninh

Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”

Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”

Vụ nhân viên quán cà phê bị khách hành hung: 'Tổng tài' có phải chịu trách nhiệm?

Vụ nhân viên quán cà phê bị khách hành hung: 'Tổng tài' có phải chịu trách nhiệm?

Hà Nội: Nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc khách không hút thuốc trong quán cà phê

Hà Nội: Nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc khách không hút thuốc trong quán cà phê

Cùng chuyên mục

Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe

Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp THPT, đại học, sổ đỏ, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác.

Nữ sinh bị xe bồn cố ý cán tử vong ở Hà Nội: Khởi tố tài xế tội giết người

Nữ sinh bị xe bồn cố ý cán tử vong ở Hà Nội: Khởi tố tài xế tội giết người

Pháp luật - 1 giờ trước

Đinh Văn Long bị khởi tố tội giết người do hành vi cố tình cán chết nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông.

Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an

Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt nam thanh niên 29 tuổi 7,5 triệu đồng vì đã chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ công an.

Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt Nam

Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt Nam

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ 21kg Ketamin được ngụy trang trong thùng sữa.

Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông

Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 16 - 25/9, Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp mô tô, gắn máy kéo theo xe gác, xe ba bốn bánh tự ý cải tạo gây mất an toàn giao thông.

Công an TP.HCM thông tin vụ MV của nhóm nghệ sĩ nghi quảng cáo web cá cược

Công an TP.HCM thông tin vụ MV của nhóm nghệ sĩ nghi quảng cáo web cá cược

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng tại TP.HCM khẳng định, nghệ sĩ tham gia quảng bá liên quan cờ bạc có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bắt đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Ninh Bình

Bắt đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Ninh Bình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình vừa bắt đối tượng cướp tài sản của các em học sinh do thiếu tiền tiêu xài.

Xóa sổ đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí liên tỉnh

Xóa sổ đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí liên tỉnh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí liên tỉnh do người đàn ông ở Bắc Ninh cầm đầu, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.

Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%

Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%

Pháp luật - 1 ngày trước

Bà H.T.N đến ngân hàng chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản khác để đầu tư vào hệ thống giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỉ lệ thắng là 100%.

