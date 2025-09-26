Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự
GĐXH - Do mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Hào Quang (SN 2001) đã đánh bạn gái dã man tại quán bi-a ở phường Xuân Phương (TP Hà Nội). Đối tượng hiện đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.
Chiều 26/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hào Quang (SN 2001, thường trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo cơ quan điều tra, vào sáng ngày 17/9/2025, Quang đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương để đón bạn gái là chị N. (SN 2001) là nhân viên của quán.
Xác minh clip người đàn ông đánh đập bạn gái dã man trước quán bi-a ở Hà Nội.
Do mâu thuẫn ghen tuông, Quang đã chửi bới và dùng tay chân đánh chị N. Sau khi mọi người can ngăn, đối tượng đã chạy vào trong quầy pha chế nước uống của quán bi-a lấy 1 con dao để đe dọa chị N.
Khi thấy đối tượng cầm dao, nhân viên của quán và khách hoảng sợ vì bị đe dọa đến tính mạng nên không ai dám vào can ngăn. Một lúc sau, Quang cầm dao và yêu cầu chị N. đi về cùng.
Hành vi của Quang ảnh đã hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn phường Xuân Phương. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hào Quang về hành vi gây rối trật tự công cộng.
