Người dân đi 'bão' nên 'vui thôi đừng đi quá giới hạn'

Việc người hâm mộ bóng đá, ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng không xấu, đó là cách để chúng ta chia vui và thể hiện niềm tự hào. Tuy nhiên, lợi dụng việc này để làm những điều gây nguy hại cho bản thân và xã hội thì thật đáng lên án và làm xấu đi hình ảnh của những người hâm mộ chân chính.

Chiều ngày 6/1/2024, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tối qua (ngày 5/1), đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng đội tuyển Thái Lan tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 và đạt chức vô địch. Sau trận đấu, rất đông người dân đã đổ ra đường diễu hành, chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đại đa số người dân diễu hành văn minh, trật tự, một số trường hợp có những hành vi quá khích như: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh, lạng lách; một số trường hợp để loa, đài trên ô tô mở to, cá biệt có một số trường hợp cho người đứng lên thùng, nóc xe nhảy múa, hò hét gây mất mỹ quan, mất TTATGT.

Hàng loạt trường hợp vi phạm giao thông ở Phú Thọ.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm người dân diễu hành trật tự, an toàn, đồng thời đã xử nghiêm đối với các hành vi cố tình vi phạm.

Theo cơ quan công an, riêng trong tối ngày hôm qua, lực lượng công an đã xử lý đối với 19 trường hợp vi phạm. Trong đó 5 trường hợp chở người trên thùng xe, 6 trường hợp điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn, 4 trường hợp điều khiển phương tiện không gắn biển số...

Tại Hà Nội, sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, người dân Hà Nội đã đổ xô ra đường "đi bão" ăn mừng chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-Sik.

Theo ghi nhận của PV, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đám đông "đi bão" hò reo khắp các con đường. Đa số nhiều người dân đi đường đều chấp hành quy định về luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, có nhiều nhóm thanh niên, người lớn tuổi quá khích chưa chấp hành và vi phạm luật an toàn giao thông.

Hình ảnh người dân đi "bão" ở Hà Nội.

Theo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, 23h55 ngày 5/1, trên đường Nghiêm Xuân Yêm (quận Hoàng Mai), tổ công tác thuộc Đội CSGT số 14 phát hiện xe ô tô BKS 30E-741.xx, dán biểu tượng xe cứu thương và gắn, phát thiết bị ưu tiên, nhưng lại chở cổ động viên đi cổ vũ bóng đá. Lực lượng chức năng đã tiến hành dừng xe để kiểm tra và phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng.

Theo đó, người điều khiển phương tiện là anh L.T.H (SN 1991 trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Làm việc với Cảnh sát giao thông, tài xế H không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn hơn một tháng. Đặc biệt, kết quả đo nồng độ cồn anh H, phát hiện vi phạm cồn ở mức 0,514 mg/L, vượt ngưỡng tối đa 0,4 mg/L theo quy định của Nghị định 168/2024.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính anh H với các hành vi vi phạm, bao gồm: Sử dụng thiết bị ưu tiên không đúng mục đích, điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L, không có giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan. Tổng mức phạt hành chính đối với các lỗi này lên tới hơn 60 triệu đồng. Chiếc xe cũng bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý…

Tài xế xe cứu thương vi phạm nồng độ cồn.

Theo đại diện Đội CSGT số 14, cho biết, đây là trường hợp đầu tiên đơn vị phát hiện nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/L kể từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực. Ngoài ra, việc sử dụng xe cứu thương không đúng mục đích là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Cũng trong tối ngày 5/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng Hồ Xuân Sinh, (SN 2004 quê quán huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), tạm trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, là lao động tự do) về hành vi 'thông chốt', đâm gãy chân 1 cán bộ Công an quận Hà Đông.

Theo điều tra, sau khi kết thúc trận bóng đá giữa đội tuyển Quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Thái Lan (tối 02/01/2025), Tổ công tác Y18A-141H của Công an quận Hà Đông triển khai công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã tư Quang Trung - Phùng Hưng (Cầu Trắng) thuộc phường Văn Quán, Hà Đông.

Đối tượng Hồ Xuân Sinh tại cơ quan công an.

Đến khoảng 22h37 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện đối tượng Hồ Xuân Sinh điều khiển xe mô tô Exciter BKS: 89F1– 496.40, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, biểu hiện ngổ ngáo, di chuyển trên đường Quang Trung hướng về quận Thanh Xuân và đã triển khai chặn, bắt đối tượng.

Lúc này, mặc dù đèn tín hiệu giao thông đã báo đỏ và nhìn thấy lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nhưng do không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm nên Hồ Xuân Sinh cố tình tăng ga bỏ chạy và đâm thẳng vào Trung tá Lê Hoàng Anh, cán bộ Công an quận Hà Đông, thành viên Tổ công tác Y18A-141H. Sau đó, Sinh tiếp tục tăng ga, phóng xe bỏ chạy. Đồng chí Lê Hoàng Anh bị gãy chân trái và được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 điều trị.

Đến ngày 05/01/2025, Hồ Xuân Sinh bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Sinh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video bàn thắng Việt Nam 3-2 Thái Lan- Chức vô địch ASEAN Cup đầy cảm xúc