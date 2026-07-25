Sơn La và Lào Cai: Xuyên đêm phá cabin, giải cứu 3 tài xế mắc kẹt sau tai nạn

| Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong điều kiện mưa đêm, sương mù dày đặc và đường trơn trượt, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Sơn La và Lào Cai đã kịp thời cắt cabin biến dạng, giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt đưa đi cấp cứu.

Ngày 25/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai thiết bị chuyên dụng, giải cứu thành công một tài xế xe tải bị kẹt trong cabin sau tai nạn giao thông tại xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ).​

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 24/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo từ Công an xã Vân Hồ về vụ tai nạn trên tuyến đường 31m, thuộc Tiểu khu Sao Đỏ 2. Vụ việc khiến cabin xe tải bị móp nghẹt, tài xế không thể tự thoát ra ngoài.​

Sơn La và Lào Cai: Xuyên đêm phá cabin, giải cứu 3 tài xế mắc kẹt sau tai nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ở Sơn La (ảnh CASL).

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: “Xác định đây là tình huống khẩn cấp, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bị nạn, đơn vị đã khẩn trương huy động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp cùng xe chỉ huy của Công an xã Vân Hồ, chính quyền và Nhân dân địa phương tổ chức cứu nạn”.

Thời điểm tiếp cận, trời mưa lớn, đường trơn trượt. Nạn nhân được xác định là anh N.V.L (SN 1988, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), điều khiển xe tải BKS 29H-10xxx. Cabin xe biến dạng nghiêm trọng, nạn nhân bị nhiều vết xây xát, tinh thần hoảng loạn và sức khỏe suy kiệt.​

Sơn La và Lào Cai: Xuyên đêm phá cabin, giải cứu 3 tài xế mắc kẹt sau tai nạn - Ảnh 2.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa tài xế ra ngoài an toàn - (ảnh CASL).

Các chiến sĩ vừa liên tục trấn an nạn nhân, vừa dùng máy cắt chuyên dụng và bộ banh cắt thủy lực phá dỡ cấu kiện thép. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa tài xế ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ cấp cứu.​

Cùng thời điểm rạng sáng 25/7, một vụ giải cứu tương tự cũng diễn ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Lực lượng Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ giải cứu thành công 2 anh em ruột bị kẹt cứng trong cabin xe tải tự lật.

Sơn La và Lào Cai: Xuyên đêm phá cabin, giải cứu 3 tài xế mắc kẹt sau tai nạn - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Lào Cai - (ảnh CALC).

Cụ thể, khoảng 02h35 ngày 25/7, tại Km 98+600 Quốc lộ 279 (đoạn qua ngã ba cầu Khe Lếch, thuộc địa bàn huyện Văn Bàn, hướng đi xã Bảo Hà), xe ô tô tải BKS 89C-375.70 chở thức ăn chăn nuôi do anh Vũ Đức Mạnh (SN 2002, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển bất ngờ tự lật khi qua đoạn đường cong. Sự cố khiến anh Mạnh và em ruột là Vũ Thế Hiền (SN 2004) bị mắc kẹt sâu trong cabin biến dạng.​

Nhận tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 113 Công an tỉnh Lào Cai và quần chúng nhân dân, Công an huyện Văn Bàn đã huy động lực lượng phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5, Đội CSGT đường bộ số 2 và Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn khẩn trương triển khai phương án cứu hộ.​

Dù thời tiết đêm tối, sương mù dày đặc gây nhiều trở ngại, đến 03h10, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Đến khoảng 03h45, nạn nhân thứ hai tiếp tục được giải cứu thành công. Cả hai nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm Y tế Văn Bàn cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, sức khỏe hai nạn nhân hiện đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.​

Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Thời sự -

Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

Thời sự -

Hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy định kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm việc kiểm định khí thải được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.

Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Xã hội -

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2026/NĐ-CP về việc giao Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận bảo vệ.

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Thời sự -

GĐXH - Chiều 23/7, nguồn tin của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho biết, sự việc nam sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn, gây tổn hại sức khỏe đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Từ nay đến 2030, Hà Nội bổ sung 2 tuyến metro kéo dài đến Xuân Mai và Sơn Tây, hoàn thiện 8 mạng lưới đường sắt đô thị

Từ nay đến 2030, Hà Nội bổ sung 2 tuyến metro kéo dài đến Xuân Mai và Sơn Tây, hoàn thiện 8 mạng lưới đường sắt đô thị

Thời sự -

GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đường sắt đô thị theo cơ chế đặc thù của Quốc hội. Đáng chú ý, thành phố bổ sung tuyến metro 2A kéo dài đến Xuân Mai và tuyến metro số 3 kéo dài đến Sơn Tây trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mở rộng kết nối với các đô thị vệ tinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.