Sơn La và Lào Cai: Xuyên đêm phá cabin, giải cứu 3 tài xế mắc kẹt sau tai nạn

Ngày 25/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai thiết bị chuyên dụng, giải cứu thành công một tài xế xe tải bị kẹt trong cabin sau tai nạn giao thông tại xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ).​

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 24/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo từ Công an xã Vân Hồ về vụ tai nạn trên tuyến đường 31m, thuộc Tiểu khu Sao Đỏ 2. Vụ việc khiến cabin xe tải bị móp nghẹt, tài xế không thể tự thoát ra ngoài.​

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ở Sơn La (ảnh CASL).

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: “Xác định đây là tình huống khẩn cấp, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bị nạn, đơn vị đã khẩn trương huy động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp cùng xe chỉ huy của Công an xã Vân Hồ, chính quyền và Nhân dân địa phương tổ chức cứu nạn”.

Thời điểm tiếp cận, trời mưa lớn, đường trơn trượt. Nạn nhân được xác định là anh N.V.L (SN 1988, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), điều khiển xe tải BKS 29H-10xxx. Cabin xe biến dạng nghiêm trọng, nạn nhân bị nhiều vết xây xát, tinh thần hoảng loạn và sức khỏe suy kiệt.​

Sau hơn 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa tài xế ra ngoài an toàn - (ảnh CASL).

Các chiến sĩ vừa liên tục trấn an nạn nhân, vừa dùng máy cắt chuyên dụng và bộ banh cắt thủy lực phá dỡ cấu kiện thép. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa tài xế ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ cấp cứu.​

Cùng thời điểm rạng sáng 25/7, một vụ giải cứu tương tự cũng diễn ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Lực lượng Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ giải cứu thành công 2 anh em ruột bị kẹt cứng trong cabin xe tải tự lật.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Lào Cai - (ảnh CALC).

Cụ thể, khoảng 02h35 ngày 25/7, tại Km 98+600 Quốc lộ 279 (đoạn qua ngã ba cầu Khe Lếch, thuộc địa bàn huyện Văn Bàn, hướng đi xã Bảo Hà), xe ô tô tải BKS 89C-375.70 chở thức ăn chăn nuôi do anh Vũ Đức Mạnh (SN 2002, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển bất ngờ tự lật khi qua đoạn đường cong. Sự cố khiến anh Mạnh và em ruột là Vũ Thế Hiền (SN 2004) bị mắc kẹt sâu trong cabin biến dạng.​

Nhận tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 113 Công an tỉnh Lào Cai và quần chúng nhân dân, Công an huyện Văn Bàn đã huy động lực lượng phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5, Đội CSGT đường bộ số 2 và Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn khẩn trương triển khai phương án cứu hộ.​

Dù thời tiết đêm tối, sương mù dày đặc gây nhiều trở ngại, đến 03h10, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Đến khoảng 03h45, nạn nhân thứ hai tiếp tục được giải cứu thành công. Cả hai nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm Y tế Văn Bàn cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, sức khỏe hai nạn nhân hiện đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.​

Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

