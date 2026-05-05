Hà Nội: Tài xế thoát nạn thần kỳ trong chiếc xe bẹp rúm sau va chạm liên hoàn trên đường Vành đai 3

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 5/5 trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn thuộc địa bàn phường Phú Thượng (TP Hà Nội), theo hướng di chuyển từ Mai Dịch đi Đông Anh.

Thời điểm trên, xe ô tô con màu trắng BKS 88A-531.xx trong khi đang lưu thông đến đoạn đầu cầu Thăng Long thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô Howo BKS 29E491.xx chạy cùng chiều.

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3, tài xế thoát nạn thần kỳ trong chiếc xe bẹp rúm.

Cú va chạm khiến phương tiện này tiếp tục va chạm với 2 xe tải BKS 88C-070.xx và 99K-125.xx. đang chạy phía trước. Tại hiện trường, xe ô tô con bị "vò" bẹp rúm, biến dạng hoàn toàn, phần khung vỏ bị biến dạng nghiêm trọng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân có mặt tại hiện trường cùng lực lượng CSGT đã nhanh chóng giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Nam tài xế sau đó đã được đưa ra ngoài an toàn, không gặp chấn thương đe dọa đến tính mạng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Vành đai 3 sáng ngày 5/5.

Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long bị ùn ứ kéo dài. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn do hiện trường chiếm diện tích lớn trên mặt đường.

Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã lập tức cử cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để phối hợp với Công an phường Phú Thượng bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Đến trưa cùng ngày, các phương tiện gặp nạn đã được xe cứu hộ di dời, giao thông dần trở lại ổn định.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.